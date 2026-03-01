伊朗局勢｜霍爾木茲海峽成焦點：運油輪掉頭　或衝擊全球經濟

美伊局勢驟然緊張，市場擔憂霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸通道受阻，油價上漲預期升溫，全球經濟面臨的通脹挑戰變得更加嚴峻。



與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美方正發起一項重大作戰行動，其打擊目標遠比去年針對伊朗核設施的行動更為廣泛。局勢持續升級，引發全球能源市場高度關注。

據央視新聞，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）獲悉，霍爾木茲海峽目前仍然開放，但建議謹慎通過。此前有消息稱伊朗方面關閉了霍爾木茲海峽。截至目前，伊朗官方始終未就此事發表聲明。

2026年3月1日，伊朗德黑蘭宣布已故伊朗最高領袖哈梅內伊逝世消息時，電視上播放了他的照片。（Reuters）

據新華社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊已向過往商船發出無線電警告，稱霍爾木茲海峽目前「不安全」。多家大型貿易商隨即宣布暫停經該海峽的石油運輸，保險商也緊急取消或大幅調整相關保單條款。

霍爾木茲海峽是全球最重要的能源出口通道，全球每日約五分之一的石油消費量經此流通。市場人士警告，霍爾木茲海峽無需全面封鎖，單是騷擾、扣押油輪等低烈度摩擦，便足以推高全球運費，加劇石油供應擔憂。

美國外交關係協會格林伯格地緣經濟研究中心（Center for Geoeconomic Studies at the Council on Foreign Relations）主任菲什曼（Edward Fishman）表示：

這場戰爭的影響可能非常廣泛，石油是全球經濟諸多領域的重要原料。貨幣政策和通貨膨脹可能會受到連鎖反應的影響。

1. 貿易商暫停運輸，油輪紛紛掉頭

據《勞氏船舶日報》（Lloyd's List）報道，受局勢影響，多家大型貿易商已宣佈暫停旗下油輪通過霍爾木茲海峽。多名資深交易員表示，伊朗海軍的警告具有相當可信度，預計未來數日內不會有船隻冒險過境。路透社亦引述一家大型貿易商的消息稱，其所屬船舶「將暫停通行數日」。

《勞氏船舶日報》的自動船舶識別系統數據顯示，波斯灣及阿曼灣海域已有多艘船舶掉頭轉向，但仍有部分船隻繼續穿越海峽。

另有報道稱，知情人士透露，一艘由蜆殼公司租用的滿載油輪原計劃通過霍爾木茲海峽，目前已就地停泊，另一艘則正全速駛向韓國。

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

油輪業內人士還反映，在伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島附近發生爆炸聲響，據悉，伊朗約90%的原油經由該島出口。

與此同時，另有報道稱，一艘油輪在也門胡塞武裝的威脅下於曼德海峽（Mandab Strait）附近掉頭，表明地區緊張局勢正向多條關鍵海上通道擴散。

根據彭博社記者斯塔普欽斯基（Stephen Stapczynski）從碼頭獲取的數據，儘管霍爾木茲海峽目前仍保持開放，航運尚未完全中斷，但越來越多的原油、成品油及液化天然氣油輪船東正主動避開該水域。斯塔普欽斯基在社交平台X上發文稱：

許多油輪和液化天然氣運輸船正避免通過霍爾木茲海峽。日本郵船（NYK）已建議其下屬船舶繞開這一水道。

2. 保險市場急速響應，費率最高漲50%

據英國《金融時報》報道，戰爭險保險商已於周六即正式交易日開啟之前向航行于波斯灣及霍爾木茲海峽的船舶發出保單取消通知，預計部分險種保費在未來數日內最高將上漲50%。

保險經紀公司馬什（Marsh）的海事與船體戰爭險英國負責人莫蒂默（Dylan Mortimer）對《金融時報》表示，目前在波斯灣地區航行的船舶戰爭險費率約為船舶重置價值的0.25%，本週將迎來大幅上調。

以一艘價值1億美元的船舶為例，單次航行的保費可能從此前的25萬美元上漲至約37.5萬美元。

2017年3月12日，伊朗哈爾格島（Kharg Island）石油碼頭全景。碼頭位於波斯灣，距離伊朗海岸25公里，距離霍爾木茲海峽西北483公里。哈爾格島石油碼頭將伊朗石油出口到海外。該碼頭是世上最大的露天石油碼頭，伊朗95%的原油出口都經由此碼頭。（Getty）

與此同時，覆蓋油輪所運載的石油、糧食等大宗商品的貨物戰爭險保險商也表示，準備在周一調整相關商品的保費條款。

莫蒂默指出，保險商當前最大的擔憂在於伊朗是否會正式宣布關閉霍爾木茲海峽，同時也在評估伊朗代理勢力試圖登船扣押船隻的風險，並將其納入定價考量。保單取消後，預計保險商將以大幅提價的方式與船東重新談判，而非完全拒絕為進入該區域的船舶提供承保。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

3. 布油或破百，全球通脹面臨新衝擊

布蘭特（又譯布倫特）原油價格自2026年以來已累計上漲19%，2月28日收盤價為每桶73美元。由於布蘭特期貨需至紐約時間周日晚間方恢復交易，此次軍事打擊對市場的直接衝擊幅度，屆時才能得到更全面的評估。

市場研究機構「資本經濟」在給客戶的一份報告中指出，若此次打擊規模有限，油價可能向每桶80美元靠攏；但若衝突持續並引發實際供應中斷，油價則可能大幅走高，並對全球通脹產生顯著影響。該機構測算，若油價升至每桶100美元，全球平均通脹率或將相應抬升0.6至0.7個百分點。

伊朗遭美國及以色列空襲，霍爾木茲海峽航道或受阻，業界憂慮布蘭特原油價格可能急升。（Reuters）

外交關係委員會地緣經濟研究中心主任菲什曼警告稱，此次衝突的影響可能十分嚴重，因為石油是全球經濟的基礎設施性要素。他預計，貨幣政策和通脹的連鎖反應極有可能隨之而來。能源成本上升將進一步擠壓消費者支出能力，並可能促使美聯儲及其他主要央行調整原定的降息路徑，甚至轉向加息。

4. 供應緩衝有限，定量指標成平衡漲勢關鍵

儘管地緣政治風險持續升溫，但分析師指出，新增的幾重因素可能在短期內遏制油價進一步上漲。

據《華爾街日報》報道，在美國對伊朗採取軍事打擊之前，伊朗及其他主要產油國已加緊出貨，亞洲煉油商也提前完成了大量採購。據石油輸出國組織（OPEC）方面透露，全球最大石油出口國已啟動應急計劃，準備將出口量提升至近三年來的最高水平，以應對市場可能出現的供應中斷。同時，沙特還加大了向海外儲油罐輸送原油的規模。

OPEC原定於周日召開會議，分析人士此前預計，由沙特主導的產油國聯盟將從4月起同意增產。而據《華爾街日報》報道，當前緊張局勢可能促使OPEC更認真地考慮提前執行增產計劃，以期穩定市場供應。

5. 全面鎖定概率低，局部干擾已成現實

分析人士普遍認為，伊朗全面關閉霍爾木茲海峽既無先例，操作上也存在相當大的難度，屬低概率但高衝擊的極端場景。更為現實的威脅，來自伊朗對油輪實施騷擾、攔截甚至扣押，以及胡塞武裝在紅海恢復搶劫商船。

根據分析公司Vortexa的數據，從2022年初到上年5月，每天約有1,780萬至2,080萬桶原油、凝析油和燃油通過霍爾木茲海峽。(Reuters)

能源數據公司Vortexa的海事風險與情報總監Claire Jungman表示：

我們預期市場波動性將上升，運費市場可能會首先做出反應，保險商也將重新評估中東裝載區的風險敞口。目前，這仍然是一個定價事件，而非基本面事件。

Vortexa同時指出，更直接的供應風險存在，一旦伊朗的出口基礎設施，包括哈爾克島或海上裝載系統受到打擊，市場可能在數日內而非數週內實際供應的減少。

本文獲《華爾街見聞》授權轉載，內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》立場。

