伊朗局勢｜摩通︰若衝突持續至三周　布蘭特原油將挑戰120美元

美國及以色列聯手襲擊伊朗，導致該國最高領袖哈梅內伊身亡，其後革命衛隊宣布要封鎖霍爾木茲海峽，影響能源通過有關水域。摩根大通預測，伊拉克和科威特分別還有約3天及14天就會被迫關閉通常通過霍爾木茲海峽出口的原油供應。



料伊拉克及科威特將停止產油

包括Natasha Kaneva在內的分析師寫道，到霍爾木茲海峽關閉的第8天，每日約會有330萬桶的原油產量被關閉，到第15天將增至約每日380萬桶；到第18天將增至約每日470萬桶；

有關估算僅適用於原油，不包括成品油。該行指出，這只是保守估計，並未包括波斯灣一些油儲和未分配、可能改道至兩國的空載船。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

另一方面，摩根大通表示，隨着伊朗衝突的展開，貸款抵押債券（CLO）的利差可能會擴大，發行速度也可能放緩，原因是霍爾木茲海峽的石油流動面臨嚴重風險。如果衝突持續超過三周，布倫特原油價格可能會被推高至每桶100至120美元。

摩根大通分析師Rishad Ahluwalia、Noelle Cooke 和 Aram Lavan認為：在「顛覆性情景」下，隨着信用曲線趨陡，低評級分檔（Tranches）的表現可能遜於大盤；而AAA級利差將隨整體市場的波動而擴大。