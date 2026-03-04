伊朗戰局｜拒絕提供軍事支持　西班牙為何敢對美國說不？

在伊朗前線炸得正酣的美軍，想不到盟友拖後腿了。西班牙政府3月2日宣佈將拒絕允許美軍使用位於西班牙境內的兩個主要美軍基地對伊朗的軍事打擊行動也禁止美軍利用它們為相關軍事行動提供維護和支持，這兩個基地分別是莫龍（Morón）空軍基地和羅塔（Rota）海軍基地，包括加油機在內的15架美軍飛機隨後不得不離開該基地。



美國總統特朗普（Donald Trump）異常憤怒，3月3日強烈批評西班牙，並威脅「我將切斷所有貿易警告對西班牙進行禁運」。西班牙政府回應道，擁有必要的資源以遏制美國貿易禁運可能帶來的影響。任何相關措施都必須尊重企業自主權、國際法以及歐盟與美國之間的雙邊協議。

西班牙屬於北約成員國，在關鍵時刻卻拒絕為美國提供支持，並指出美國的行動違反國際法。這不是小事。

美以對伊朗展開軍事打擊，2026年2月1日，在土耳其伊斯坦堡一場伊朗親政府集會上，示威者在美國領事館外焚燒美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡的照片。（Getty）

西班牙不想得到美國的軍事庇護了嗎？能夠承受來自美國的經濟壓力嗎？西班牙為什麼敢對美國說不？為什麼敢對美國的切斷貿易的威脅不屑一顧？

拒絕美國，是因為西班牙有自身判斷是非曲直的標準，西班牙有不依賴美國的底氣。西班牙扼守直布羅陀海峽，美軍對於西班牙軍事基地的的需要是剛需。西班牙和俄羅斯的關係並不差，依賴美國抵禦俄羅斯的需要並不高。

北約將俄羅斯作為戰略家假想敵，對於西班牙來說並不切實際。如果俄羅斯有可能對西班牙形成軍事入侵壓力，那麼需要俄羅斯以白羅斯為跳板，橫掃波蘭、德國、法國等國之後才能實現。如果俄羅斯真的有打下這麼多國家的能力，西班牙將軍費提高到GDP的100%也沒有用。俄羅斯會入侵西班牙本質上就是個不太可能存在的假設。

2025年4月11日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在西班牙駐中國北京大使館舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

伊拉克戰爭的教訓

2022年俄烏衝突後‌，西班牙從俄羅斯的進口額‌增長了112%‌，美歐制裁之下西班牙逆勢狂買俄氣，俄氣穩居其第三大供應國，兩國合作的勢頭並未減弱。這也是為什麼西班牙對提高軍事開支非常反感，對於制裁俄羅斯不感興趣，更對於助美國為虐言辭拒絕的原因。

現在已經不是美國振臂一呼盟友應者雲集的時代了。美國發動伊拉克戰爭時，49國支持核心盟友紛紛出兵；美國打阿富汗戰爭時19國聯軍參加。但是現在，襲擊伊朗違反國際法的事實是清楚的。指望盟友鼎力支持的道路行不通了。

英國法國德國等國都在美國轟炸伊朗後表示不參與軍事行動。西班牙拒絕美國使用基地，無非是要告訴特朗普，時代變了，別走回頭路。以前美國顛倒黑白，盟友跟着附和，現在美國稱王稱霸，其他國家卻不願意假裝看不見皇帝的新衣了。

圖為2026年3月3日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

美國對西班牙的貿易順差

美國雖然說要切斷同西班牙的貿易，但根據最新數據，‌2025年西班牙與美國雙邊貿易總額約為470億美元‌，其中‌美國對西班牙出口額約260億美元‌，‌美國保持近50億美元的貿易順差‌。美國才是「佔便宜」的一方。

西班牙首相桑切斯早在2023年就啟動「東方平衡」戰略。核心就是藉助中國投資實現產業升級，同時利用歐盟集體談判機制抵禦美國壓力。如今中國是西班牙在歐盟外的第一大貿易伙伴。2025年前11個月，中國和西班牙雙邊貿易額突破500.32億美元，按年增長9.1%。中國比亞迪宣佈投資7億歐元在西班牙建廠，華為參與建設的5G網絡已覆蓋西班牙主要城市。

西班牙相當清醒，多合作少對抗，廣交朋友少樹敵，在美國的脅迫下，早做打算才是正道。和英國加拿大等國多番忍受美國的羞辱後，慌裏慌張改善同中國的關係相比，西班牙已經先行一步找到了出路。