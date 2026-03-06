伊朗革命衛隊使用重型導彈「霍拉姆沙赫爾-4」襲擊以色列

伊朗革命衛隊表示，其於3月5日（周四）在襲擊以色列首都特拉維夫附近的本古里安機場和空軍基地時，使用了可攜帶一噸重彈頭的「霍拉姆沙赫爾-4（Khorramshahr-4）」重型彈道導彈。



綜合外媒報道，除發射彈道導彈外，此次「真實承諾」第19波襲擊還使用了無人機。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱，導彈與無人機同時發射，這種戰術旨在突破以色列的多層防空系統。

據悉，「霍拉姆沙赫爾-4」重型導彈長約13米、直徑約1.5米，射程達2000公里。其彈頭荷重量介於1,500至1,800公斤之間，可搭載常規彈頭或其他類型武器，對掩體或關鍵基礎設施等加固目標可造成重大破壞。

此外，「霍拉姆沙赫爾-4」導彈速度高達16馬赫，並能穿透「鐵穹（Iron Dome）」和「箭」式防空系統。這是伊朗擁有威力最強大的中程彈道導彈，其存在被視為對美國與以色列的所有軍事基地構成威脅。