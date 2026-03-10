特朗普顛覆性轉變背後：畫皮正被伊朗戳穿

繼3月8日表示將在「適當時機」作出結束對伊朗軍事行動的最終決定後，3月9日，特朗普在接受接受哥倫比亞廣播公司（CBS）記者電話採訪時暗示，美國對伊朗的戰事可能很快結束。

特朗普對CBS記者說，他認為對伊朗的戰事已進行得「非常徹底」，並稱伊朗現在「沒有海軍，沒有通訊設施，沒有空軍，導彈已經所剩無幾，無人機被摧毀，包括他們的無人機制造廠」，「從軍事角度說，他們什麼都沒剩下」。

特朗普的話其實只說對了一半，伊朗現在確實沒有海軍和空軍，也失去了海上防禦和防空能力，只能被壓制在地面進行不對等還擊。但是從伊朗此刻的還擊烈度看，伊軍的導彈、無人機以及無人機制造能力仍然相當驚人。

特朗普說這些話的目的，很顯然是自找台階，開始在為可能適時宣佈停戰理由。

人們猶記幾天前，特朗普及其內閣成員還宣稱要加碼對伊朗戰爭，魯比奧說要「放蔣出籠」，赫格塞斯說不排除派出地面部隊，特朗普也說轟炸要持續四周到幾個月時間。另外，媒體還有消息說，美軍已打算往海灣地區派遣第三艘航空母艦「布殊號」。為什麼才短短幾天，特朗普的說法就發生了顛覆性變化？

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

答案就在這幾天的戰場形勢裏。主要有兩個方面：第一，伊朗在哈內梅伊被斬首後不僅沒有崩潰，反而釋放了武裝部隊的戰鬥力。伊軍這幾天大殺四方，出動「窮人巡航導彈」(無人機)，把海灣地區的美國戰略資產和以色列境內的戰略目標炸了遍，搞得美以疲於應對，甚至不得不拉下臉向烏克蘭求援。

第二，哈梅內伊的次子穆傑塔巴當選為伊朗新最高精神領袖。這意味着86歲的「哈梅內伊一世」死了，56歲的「哈梅內伊二世」出世了。穆傑塔巴不僅反美以立場比哈梅內伊更堅決，而且國仇家恨在身，和美以除了拼命，沒有第二條路可走。

形勢變化逼得特朗普不得不調整策略，考慮儘快結束戰爭。因為再打下去，不僅美軍要被打出原形，被戳破天下無敵的畫皮，隨着戰事日久，投入越來越多，國內那些原本支持他的MAGA派，也會開始質疑這場戰爭。對伊朗軍事行動以炸死哈梅內伊開頭，本來是特朗普的加分項，但是如果特朗普讓美國被拖進持久戰消耗戰，他的MAGA政策追隨者會隨時翻臉。屆時若這些基本盤保持中立或跑到民主黨一邊，對共和黨岌岌可危的中期選舉來說，將來災難性的。

圖為2026年3月9日，在美以與伊朗的衝突中，巴林錫特拉島（Sitra Island）上的煉油廠遭到攻擊，濃煙升起。（Reuters）

這種事如果換到其它美國總統頭上，還真不好辦。因為總統也要臉，昨天說過的話，做過的決定，過幾天就全翻，一般總統還真做不出來。朝鮮戰爭、越南戰爭、反恐戰爭－－這幾場對國際格局和美國內部政治有巨大影響的戰爭，其實在開戰不久，美國人就意識到一開始的決策犯了錯誤。就是因為總統要臉，即便是錯誤的決定，也只能繼續硬撐。必須要等到另一個政黨的總統上任，才能全盤推翻上一個政黨總統的決定。

但是這種不好意思的情況，在特朗普身上完全不存在。特朗普昨天說過的話，今天就可以變。上一秒說的，下一秒就會被自己推翻。絲毫不會為此感到難堪。

這種嬗變背後其實隱藏着特朗普所謂「交易的藝術」：一開始先上大棒威逼，極限施壓，能吃定對方就吃定對方。一看形勢不對吃不了對方，會立刻就變。經由中美貿易戰，中國人早摸清了特朗普的路數。如今，伊朗人可能也要戳穿這層畫皮。只是，被滅族的「哈梅內伊二世」會善罷甘休嗎？伊朗人會就此放過美國、以色列嗎？可能性恐怕不大。