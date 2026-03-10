伊朗局勢｜美國研究員：中國龐大石油儲備足以彌補半年供應缺口

美國能源研究員認為，作為全球最大的原油進口國，中國的龐大石油儲備正在幫助保護該國免受自美國和以色列攻擊伊朗以來、引發能源市場動盪的影響。



彭博社星期一（3月9日）引述哥倫比亞大學全球能源政策中心的高級研究員唐斯（Erica Downs）指出，中國戰略儲備中約有14億桶原油，即便中國來自中東的所有原油進口被完全切斷，這些庫存也足以彌補約六個月的供應缺口。

2025年10月27日，雲南省玉溪市紅塔區一加油站工作人員為汽車加油。（新華社）

唐斯在彭博電視台採訪中表示：「中國在過去20年持續建設並充實戰略石油儲備，正是為了應對像現在這樣的時刻。」

伊朗衝突已導致作為全球能源運輸關鍵通道的霍爾木茲海峽實質關閉。受此影響，全球油價一度飆升至每桶120美元附近。歐洲天然氣期貨價格，上周則上漲了逾三分之二。

2026年3月7日，在伊朗誓言關閉霍爾木茲海峽之際，羅家山號油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特港。此時正值美以衝突升級之際。 （Reuters）

唐斯指出，中國的天然氣儲存能力不及原油，但隨着國內產量增長以及管道進口增加，中國天然氣供應中僅約6%來自中東，這在一定程度上降低了受供應中斷影響的風險。

她還表示，中國正推動更多行業由用油轉向用電，而電力可以依託國內的煤炭、水電、風電和太陽能來生產。

「寧電入湘」工程主要輸送的是沙漠、戈壁、荒漠地區利用太陽能、風能等清潔能源生產的綠色電、清潔電。（影片截圖）

唐斯說：「如果中東局勢的動盪促使中國以更大力度和魄力推進清潔能源轉型，並繼續推進全面電氣化，我不會感到驚訝。」