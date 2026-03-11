伊朗局勢｜「史詩狂怒行動」作戰十天　美軍證實7死140人受傷

美國國防部3月10日證實，自2月28日對伊朗發動代號「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）軍事打擊以來，已有約140名美軍士兵在為期10天的襲擊中受傷，其中8人重傷，陣亡人數則已達7人。



五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，絕大多數傷員傷勢較輕，其中108人已重返崗位，但目前仍有8名士兵傷勢嚴重，正在接受最高級別醫療救治。

美媒引述一位美國官員透露，在這些重傷病例中，部份傷者最初被認定為無法救治、即將死亡。截至目前，美軍在戰鬥中的陣亡人數已達7人，最新一名陣亡軍人的遺體已於周一晚間運送回國。

2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，中）、副總統萬斯（JD Vance，右）於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。（Reuters）

與此同時，白宮對戰事進展表示樂觀。半島電視台報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二重申，針對伊朗的進攻行動進展「較計劃超前」。

萊維特表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的最初目標是在4至6週內完成行動，包括摧毀伊朗的導彈及製造能力、削弱其海軍及代理人勢力，並確保其永遠無法擁有核武。他將決定何時實現戰爭目標，包括伊朗「無條件投降」，即該政權不再對美國及其盟友構成直接威脅。

特朗普日前表態稱，戰爭即將接近尾聲或剛剛開始，兩者都有可能。