前美軍司令：伊朗或擁超過5000枚水雷　可讓波斯灣變「水雷灣」

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，美媒報道指伊朗已開始在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷。美軍前歐洲司令部司令斯塔夫里迪斯（James Stavridis）日前撰文表示，伊朗已策劃封鎖霍爾木茲海峽數十年，可能擁有超過5000枚水雷，一枚魚雷可嚴重損毀運油輪；伊朗完全有能力將波斯灣（Persian Gulf）變成「水雷灣」（minefield）。



霍爾木茲海峽實質上已接近被完全封鎖

斯塔夫里迪斯在彭博社撰文表示，隨着中東戰火蔓延，所有航海者的目光都聚焦在霍爾木茲海峽。這條連接波斯灣與印度洋的狹窄水道實際上已被封鎖。

通常情況下，全球約有20%至25%的石油和天然氣從波斯灣向南輸送至世界各地的市場。正如彭博社專欄作家Javier Blas所指出的，部分原油可透過陸上管道輸送，但目前的中斷仍然十分嚴重，而且隨着時間的推移只會愈演愈烈。

2025年6月22日，插圖中可以看到一條3D打印的輸油管，後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuers）

伊朗透過一系列威脅手段有效地封鎖了霍爾木茲海峽：沿岸部署的短程彈道導彈、配備導彈的砲艇以及裝備機槍和火箭彈的高速小型艦艇，這些艦艇能夠對笨重的大型油輪進行圍攻。光是這三重威脅就足以令保險業感到恐慌，他們基本上已經停止為海上運輸提供保險。

儘管特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）曾在網上發文承諾，將以「非常合理的價格」為途經霍爾木茲海峽的船隻提供政治風險保險，但他並未透露更多細節。目前，許多民用船隻的船長只能停泊在錨地，等待焦慮不安的航運公司總部的指示。

伊朗能封鎖霍爾木茲海峽多久？美國及其盟友能做些什麼？

我曾經作為一名海軍軍官數十次航行通過霍爾木茲海峽，最早可以追溯到上世紀70年代末。單就航海而言，這已是一段極為艱難的航程。在1980年代中期，我曾在與今日類似的危險環境下穿越海峽，當時我參與了「堅定意志行動」（Operation Earnest Will），在兩伊戰爭期間護送油輪。我們經常遭遇伊朗導彈雷達的照射，他們的戰鬥機在我們頭頂盤旋。

身為一名擁有武器投放權的戰術行動官，我當時是一位緊張的年輕水手。我還曾率領過一些重新懸掛美國國旗的商船隊，這種策略如今或許正在被考慮。

2026年3月9日，美國海軍彼得森號驅逐艦（USS Frank E. Petersen Jr.）在支援對伊朗的「史詩怒火」軍事行動中，從不明地點發射了一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。（Reuters）

美國軍方正竭力削弱伊朗的海軍能力。伊朗蘭革命衛隊位於阿巴斯港的海軍基地一直遭受攻擊。據國防部稱，近20艘伊朗艦艇已被擊沉，其中一艘是在印度洋被美國潛艇擊沉的。但這可能不像聽起來那麼慘重：伊朗開戰之初擁有十幾艘護衛艦和輕型護衛艦，幾十艘快速攻擊艇和巡邏艇，以及數百甚至數千艘可以騷擾民用船隻的小型「高速」快艇。而且，部署在海峽沿岸的許多彈道導彈仍然有效。

在五角大樓能夠消除更多威脅之前，商船不太可能願意冒險通過海峽，無論是否獲得投保。即使伊朗海軍力量遭到嚴重削弱，仍存在另一種非常棘手的致命威脅：水雷。

伊朗擁有多少水雷？ 水雷為航道帶來多大的威脅？

四十年前，伊朗曾用布雷攻擊侯賽因（Saddem Hussein）統治下的伊拉克。幾十年來，伊朗一直在策劃封鎖霍爾木茲海峽的行動，而且可能擁有超過5000枚水雷；一枚水雷就足以嚴重損壞一艘薄皮油輪。伊朗人可以利用小型船隻、柴電潛艇，甚至像海灣地區常見的阿拉伯帆船這樣的民用船隻秘密布設水雷。如果美國現在不銷毀港口內的水雷，而伊朗又在海峽中布設大量水雷，那麼海灣地區最有價值的船隻將淪為「掃雷艦」。

美國在海灣地區擁有大約三到六艘掃雷艦，我們的盟友和夥伴，包括沙特阿拉伯和英國亦可以提供大致相同數量的掃雷艦。我們還可以使用MH-53E「海龍直升機」。駐紮在巴林的美國海軍第59特遣部隊（專注於機器人和無人駕駛載具）也一直在試驗掃雷技術。

2009年7月9日，圖為美軍歐洲司令部司令兼歐洲盟軍最高司令斯塔夫里迪斯海軍上將（James Stavridis）。（網絡圖片）

掃雷艦隊本身脆弱，只有在伊朗海上威脅徹底消除後才能投入使用。而且，相信我，即使在最好的情況下，掃雷也是一項極其緩慢的工作。我曾親眼目睹美國最先進的掃雷艇花費數周時間才清除一個包含數百枚水雷的演習雷區。探測水雷的技術（聲吶和磁傳感器）笨重且可靠性不高，取決於海況。漂流水雷對掃雷艇本身也構成極大的威脅。

掃雷艇會嘗試清理一條初始航道，但假設伊朗主要使用漂浮水雷（而非固定在海底的水雷），那麼這些艦艇就必須持續不斷地清理航道。徹底清除海峽可能需要幾個月的時間。

美國海軍需要在全球增強掃雷能力。但就目前而言，海灣地區的局勢十分危急，亟需增派掃雷艇、戰機以及配備掃雷設備的臨海戰艦。掃雷艇和戰機都可以裝載到大型艦艇上，其中一些可能已經駛往海灣地區。臨海戰鬥艦是快速作戰艦艇，部分艦艇已經抵達或正在前往該地區的途中。

它們越早抵達越好，世界能源供應迫切需要它們。