特朗普襲伊朗哈爾克島　油價破百引發全球第四次石油危機？｜去片

美國、以色列和伊朗的戰事已經打了兩個星期，事態不單止沒有緩和更愈演愈烈。承載全球約20%石油運輸的關鍵航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已被伊朗封鎖，據標普全球數據，3月第一個星期通過海峽的船舶通行量下降了95%。此外，波斯灣各產油國受戰事拖累，已開始減少石油產量。在生產與運輸雙重受壓下，國際油價再次升穿100美元，創下2022年俄烏戰爭爆發後的新高。令外界憂慮全球是否即將迎來「第四次石油危機」。



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伊朗堅持封閉霍爾木茲海峽 油價再度破百

伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）於2月28日被美、以色列炸死之後，其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在3月8日被選為新任最高精神領袖，特朗普（Donald Trump，又譯川普）表明對此結果感到不滿。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

目前全球焦點均聚焦於石油，在伊朗的阻撓之下，大部分油輪都無法通過霍爾木茲海峽。面對石油無法運出，且儲油設施已經飽和的困境下，伊拉克、卡塔爾與阿聯酋等國都已經開始減少石油產量。

此外，伊朗近日似乎加強了針對穿越霍爾木茲海峽油輪的攻擊。據半島電視台報道，自2月28日衝突爆發以來，波斯灣及霍爾木茲海峽至少有16至18艘船隻遭到襲擊。3月11日後的短短兩天內，已有6艘油輪遭無人機、砲彈和水雷攻擊。

穆傑塔巴於3月12日發表聲明表示，絕不會放棄為離世的烈士、革命領袖及國民復仇。他強調會繼續封鎖霍爾木茲海峽，作為向美國和以色列施壓的工具。穆傑塔巴又強調，儘管相信與鄰國的友誼，但若這些國家不關閉旗下的美軍基地，伊朗將繼續進行打擊。

穆傑塔巴堅持會向美國及以色列索取賠償，若對方拒絕，伊朗將根據自身判斷，從敵人的資產中取走等值部分。若訴求無法實現，伊朗將摧毀其同等價值的資產。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

不服輸的特朗普又怎會就此罷休，3月13日向伊朗哈爾克島發動空襲，哈爾克島是伊朗的石油「基地」，伊朗90%的石油都是從這裏的港口出口。

特朗普表示這次只是炸毀了島上的軍事目標，但若伊朗繼續封鎖霍爾木茲海峽，將會考慮摧毀島上的石油設施。伊朗方面則認為攻擊哈爾克島已經越過了紅線，揚言將會報復。

在如此混亂的情況下，油價猶如過山車般，有時剛回落一會又因戰況改變而急速飆升，布蘭特原油價格更多次突破100美元。

國際能源署於3月11日表示，現時是史上最嚴重的石油供應中斷，組織隨後宣布32個成員國將從緊急儲備中釋放共4億桶石油。此數量是組織成立以來最大規模的儲備釋出行動。

作為國際能源署成員國，美國、日本與韓國均表示將會分別釋放石油儲備。美國將於3月16日起釋放1.72億桶石油，高度依賴中東石油的日本最快於同日開始釋放，預計釋放量為8000萬桶，韓國則釋放2200萬桶，德國預計釋出1950萬桶儲備，意大利預計釋放1000萬桶。

2026年3月11日，國際能源署（IEA）32個成員國將從緊急儲備中釋放共4億桶石油。此數量是組織成立以來最大規模的儲備釋出行動。圖為已知各國將釋出的戰略石油儲備數量。（香港01）

數字聽起來雖然龐大，但是據CNBC引述一位MST Marquee的能源分析師報道，雖然國際能源署破紀錄地釋放儲備可以為市場增加供應，但只能彌補因霍爾木茲海峽關閉所造成的四分之一供應缺口。

在石油危機最終降臨前，這場衝突是否有結束的可能性？受油價飆升影響的國家當然想盡快結束戰爭，但特朗普本人似乎也不知道答案。

我們可以借古鑒今，看看以前的石油危機與這一次有什麼不同。

70年代的兩場石油危機

現時市場的焦點是霍爾木茲海峽何時能夠重開，加上現在沙特與阿聯酋本來就是全球主要的石油產能調節國，同樣受到海峽被封鎖的影響，全球幾乎沒有可用的閒置產能，令油價波動更加劇烈。

對比起這一次，歷史上的石油供應中斷除了規模沒有這麼大之外，當供應受到衝擊時往往還有其他產油國能夠增加產量以填補缺口。

1956年蘇彝士危機爆發，埃及將蘇彝士運河國有化，英國、法國和以色列隨之發動入侵行動。由於埃及在行動中擊沉多艘船隻，運河被迫關閉了五個月。這條運河承載全球約10%石油運輸，當時歐洲三分之二的石油都要經過蘇彝士運河，在這樣的情況下全球油價上漲了大約33%。

2026年3月5日，美國海軍「班布里奇號巡洋艦」（USS Bainbridge）通過蘇彝士運河（Suez Canal），前往埃及支援對伊朗的「史詩狂怒」（Epic Fury）軍事行動。（Reuter時）

歐洲成為這次危機的重災區，英國燃料和石油供應受限制導致物資短缺，不過當時美國與部分產油國仍持有約35%的閒置產能，在一定程度上穩定了市場。

在1973年，世界迎來了第一次正式的石油危機，以色列與多個阿拉伯國家爆發贖罪日戰爭。戰事持續了20天就結束，但其間接影響卻是以年計算。沙特與其他阿拉伯產油國將石油「武器化」，宣布對美國等在戰爭中，支持以色列的國家實行石油禁運。在禁運之前 一桶石油的交易價格大概是2.7美元，到1974年1月，價格飆升至13美元，升幅接近四倍。

雖然禁運只持續了幾個月，但石油與能源價格在整個70年代，都沒有再大幅回落，重創世界經濟。在歐美，物價上漲加劇了原本已經嚴重的通貨膨脹問題，演變為「滯脹」，即經濟停滯與高通脹高失業並存的局面。除了物價上漲之外，燃料、物資短缺的情況頻繁出現，導致加油站實施限購 站外經常排起長龍。

2023年10月9日，插圖中可以看見伊朗國旗、股票圖表和抽油機模型。（Reuters）

過了短短幾年，世界從1979年起面臨第二次石油危機，而導火線又是伊朗。1979年1月伊朗爆發伊斯蘭革命，包括石油工業在內的全國經濟產業癱瘓，供應本來已短缺的國際石油市場，即時失去了伊朗每日出口的300萬至400萬桶石油。隨着伊朗持續的政治動盪，全球石油供應量比之前減少了4%，再加上恐慌情緒蔓延，全球原油需求激增，油價幾乎每天都在急漲。

雪上加霜的是，伊朗的動盪局勢誘使與其一向不和的伊拉克薩達姆（Saddam Hussein）政權於1980年8月發動入侵，這場歷時8年的兩伊戰爭，除了令伊朗石油產量再度急劇下降外，原本每日為市場供應超過300萬桶石油的伊拉克亦大幅削減了產油量。

伊拉克前領導人薩達姆（中）被判處死刑。（Getty）

到1980年9月下旬，OPEC一籃子油價由當年1月每桶16美元飆升至每桶36美元以上。隨着能源成本急升，各國經濟都隨之萎縮，失業率飆升至1930年代大蕭條以來的最高水平。日本失業率由1960年至1978年的平均1%飆升至13.5%，法國與美國的失業率在1980年達到15%，而英國的失業率甚至一度飆升至23%。

即使停戰 油價短期內都難以回落

就是經過這十多年的動盪，國際社會都開始作出維持至今的應對措施。在70年代石油危機爆發前，美國建立了世界上最大的戰略石油儲備，而這個舉動亦變成了國際慣例。

至於國際能源署就是為了應對第一次石油危機而於1974年成立，它旨在協調各國應對石油供應發生重大中斷時所採取的集體行動，其中包括現在討論的釋放戰略石油儲備機制。而這類機制就是在第三次石油危機中扮演關鍵作用。

2026年3月6日，國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）在布魯塞爾舉行記者會，討論全球能源市場的發展。（Reuters）

打完兩伊戰爭的伊拉克於1990年入侵科威特引發波斯灣戰爭，由於科威特的石油供應中斷 再度掀起石油危機，油價由當年7月底每桶21美元升至1990年10月的每桶46美元。

在這樣的情況下，國際能源署成員國第一次集體同意釋放戰略石油儲備，而身為成員國的美國就釋放了3,400萬桶石油。不過美國很快聯同34個盟國擊敗伊拉克，科威特亦隨之復國。

雖然這場戰爭擾亂了石油供應，伊拉克軍隊撤退時亦放火燒毀了大量科威特油田，但這次油價的漲幅持續時間以及對全球經濟的影響都沒有前兩次那麼長。

回到我們眼前的伊朗戰爭，相信大家現時最關心的是這場戰爭何時會結束。美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）日前受訪表示，主宰戰爭時長的兩個主要因素是「市場」與「彈藥」。

他認為，這場仗起來有兩個主要因素市場和彈藥。布林肯指：「石油市場、股票市場、債券市場走勢如何，我知道特朗普總統很關注這些市場，假如部份市場下跌，石油市場上升那將會是限制因素。然後就是彈藥，現在的競爭是誰先耗盡彈藥。」

但隨着美國與伊朗之間的矛盾不斷升級，這個評估可能已經不合時宜。金融市場關注霍爾木茲海峽是否能夠重新開放，特朗普政府的團隊不斷強調可以派美軍為油輪護航。

但美軍前歐洲司令部司令斯塔夫里迪斯（James Stavridis）對此表示不樂觀。

斯塔夫里迪斯表示，伊朗透過一系列威脅手段有效封鎖海峽，包括沿岸部署的短程彈道導彈、配備導彈的砲艇以及裝備機槍和火箭彈的高速小型艦艇。這些艦艇能夠對笨重的大型油輪進行圍攻。

海軍分析中心首席研究員Jonathan Schroden表示，美軍軍艦護送緩慢行駛的商船，在與伊朗接壤的狹窄航道中將同時面臨水雷、導彈和無人機等威脅，這屬於高風險的軍事行動。

斯塔夫里迪斯指出，過去數十年來，伊朗一直在策劃封鎖霍爾木茲海峽的行動，而且可能擁有超過5000枚水雷，一枚水雷就足以嚴重損壞一艘薄皮油輪。伊朗人可以利用小型船隻、柴電潛艇，甚至像海灣地區常見的阿拉伯帆船等民用船隻秘密布設水雷，完全可以將波斯灣變成「水雷灣」。

卡塔爾能源部長卡比（Saad Sherida al-Kaabi）日前表示，假如伊朗衝突持續下去，海灣國家的能源出口會在幾星期內完全停止，屆時油價可能會升到每桶150美元。伊朗革命衛隊的發言人更揚言，要全球為石油升至每桶200美元做好準備。

這張攝於2026年3月2日的插圖顯示了3D列印的石油抽油機和卡塔爾國旗。（Reuters）

卡比亦強調，即使戰爭立即結束，卡塔爾亦需要「數週到數月」才能恢復正常的能源交付週期。

按照現時的局勢來看，無論特朗普，最終會否在伊朗戰事中TACO（退縮），聲稱「已獲得階段性勝利」，嘗試從中全身而退。油價在短期之內都很難回落到戰事爆發前的水平。