全球車企TOP10　中國車企佔3席　王者的頹勢與新星的躍進

2025年全球車企的銷量及排名也已經新鮮出爐。雖然前10名中沒有出現新的面孔，但位次卻發生了變化。全球汽車銷量TOP10，日本車企佔2席，美國車企佔2席、歐洲車企佔2席（Stellantis暫且歸為歐洲車企）、韓國佔1席、中國車企佔3席。



2023年4月17日，美國德州（Texas），圖為豐田汽車位於聖安東尼奧市的貨車生產線。（Reuters）

2025年，豐田第6次蟬聯全球銷量冠軍。集團在2025年實現了4.6%的按年增長。僅豐田汽車2025年全球銷量約為1054萬輛。其中北美市場貢獻銷量約293萬輛，按年上漲7.3%，中國市場銷量約178萬輛，按年微增0.2%。在同時遭遇美國關稅政策、中國新能源大潮的影響下，豐田汽車依舊維持住了銷量的正增長，顯示出老牌巨頭極強的韌性。只不過，豐田主要賣出的還是油車。

2025年豐田汽車集團的純電動車銷量佔比僅有1.9%。混合動力雖佔比約42%，但絕大多數都是HEV，本質上還是「更省油的燃油車」。 目前來看，豐田與其他車企相比，依然有着明顯的市場優勢。接下來至少一兩年，豐田的銷量第一寶座大概率不會被動搖。但未來幾年能否守住，或許要看市場轉型的速度，和豐田的電氣化進程了。

和豐田蟬聯全球銷冠一樣，大眾在2025年也依然穩居全球銷量第二。2025年，大眾汽車集團全球交付量按年微降0.5%。其中歐洲市場銷量394萬輛，按年增長4.5%，中國市場銷量269萬輛，按年下降8%。得益於積極的電動化轉型戰略，大眾汽車集團雖然總體銷量沒有增長，但電動化車型的佔比增幅非常明顯。去年，大眾汽車集團純電動車交付98.31萬輛，按年增長32%，同時在全球交付量中的佔比也增長2.7個百分點，來到10.9%。此外，插混車全球銷量達42.8萬輛，按年增長58%。

整體來看，大眾汽車雖然還在承受轉型的陣痛，但形勢已經開始好轉，純電產品逐漸成型，混動產品也在不斷佈局。受中國市場銷量萎縮的影響，其規模已經逐漸被豐田拉開距離。德國總理迫不及待訪華，並帶著奔馳，寶馬，奧迪的一眾高官，可見，中國市場的低迷對德企的影響有多大。

值得特別一說的是，針對中國市場，大眾汽車和小鵬合作電子電氣架構的車型也將落地。在本土研發力量的加持下，大眾汽車今年在中國市場的競爭力有望得到進一步提升。屆時，大眾的全球銷量表現，也將迎來一波來自中國市場的支持力量。

與2024年相比，現代汽車集團銷量微增了0.6%，同時全球第三的排名沒有發生變動。具體來說，2025年現代汽車銷量413.8萬輛，按年略減0.1%；起亞汽車銷量313.6萬輛，按年稍增1.5%，全年銷量創歷史新高。在現代汽車集團的全球銷量構成中，美國市場扮演了相當重要的角色。其中現代汽車有40%的營收來自於美國市場，同時現代汽車2025年在美國市場的銷量，也連續第五年達到歷史新高。因而儘管面臨美國關稅政策帶來的負面影響，現代汽車和起亞汽車仍堅持加碼投資美國市場。接下來，現代汽車集團將擴大在美國本土生產混動車型的規模，來尋求進一步的增長空間。

通用汽車依舊佔據第四的位置。美國市場仍舊是通用汽車最大的票倉，2025年為通用貢獻了285萬銷量，讓通用汽車成為去年美國銷量最高的汽車公司。通用汽車作為一家全球車企，實際主要仰賴北美市場——2025年北美市場銷量336萬輛。當然，通用汽車也在中國發布喜報，宣佈中國市場銷量近190萬輛，且新能源銷量近100萬輛。但需要小心的是，電動化轉型也給通用汽車帶來不小的壓力，去年通用財報計提鉅額虧損。

圖為通用汽車在美國底特律的一家車廠。（Reuters）

另一家美國車企福特汽車全球銷量439.5萬輛，相比2024年小幅下滑約2%，排位第八。和通用汽車一樣，美國市場是福特最堅實的後盾，2025年福特在美國銷量超220萬，按年增長6%，其F系列卡車連續第49年成為美國最暢銷卡車。可見，SUV+大皮卡依然是美國的銷量密碼。與此同時，福特在中國市場繼續承壓。在中國車市大洗牌的過程中顯得更加被動。接下來，福特將計劃推出多款電動化車型，提供多動力的產品陣容，為更加激烈的市場競爭提供彈藥。但福特顯然是後入局者。

全球銷量第五的是車企Stellantis集團，2025年541.7萬台的銷量與2024年基本持平。從排名和全球銷量看，Stellantis集團的表現堪稱平穩，但其虧損比2024年還嚴重的財報表現，卻在為這家公司瘋狂示警。顯然，不甚成功、且還在進行調整的電動化轉型計劃，是其中重要原因。但Stellantis集團本身多達14的品牌數量，「失敗者聯盟」稱號下的隱憂，也是難以排除的關鍵因素。（更多內容見：《半年鉅虧二千億 全球第四大車企折戟 誰來定義下一代汽車｜點經》）站在汽車能源變革的關鍵節點，Stellantis集團在這兩年顯得舉步維艱。後續其排名是否會波動，就要看能否拿出符合全球市場需求的產品了。

中國車企表現強勢，比亞迪在經歷短暫銷量波動的情況下，位次升至第六。和2024年的427萬輛相比，比亞迪2025年總銷量依然有了不小的提升。聚焦到海外銷量，比亞迪同樣迎來大突破：全年海外銷量破100萬輛，按年增長145%。不得不說，自打比亞迪在前兩年以極其迅猛的態勢一路衝榜衝上全球新能源銷冠、全球純電動車銷冠、全球銷量第六，大家對比亞迪的期待也隨之水漲船高。從前兩年開始，市場直接為比亞迪選好了下一個目標：超越豐田汽車集團。但作為一家還很年輕的中國汽車集團，比亞迪目前的銷售體量僅為豐田、大眾的一半，客觀上的差距無法一蹴而就被彌補。尤其和老牌的汽車巨頭相比，比亞迪的海外銷量規模還有很大增長空間。不過，從2025年的銷量表現上已經可以看出，比亞迪開啟了海外擴張的火力全開模式。可以預見，後續海外銷量會成為比亞迪繼續衝榜的重要支撐。

另外兩家是上汽、吉利，轉型成效顯著，在榜單中的表現亦有明顯提升。特別是吉利，作為一家從中國起步的汽車集團，吉利如今也是越來越國際化了。不過，和全球銷量TOO10的其他汽車集團比起來，吉利仍舊有着明顯的中國特色，那就是新能源在總銷量中的高佔比。2025年，吉利控股集團保持了相對快速的銷量增長，可以期待2026年的全球排名能夠繼續上升。或許用不了多久，就會看到比亞迪和吉利在全球「雙雄爭霸」的局面。

此外就是日本的本田和日產，多少有些落日黃花。本田汽車的全年銷量還在下滑，繼2024年按年下滑5%之後，2025年再次下滑7.6%。本田在中國銷量64.5萬輛，按年下滑約24%，承擔了全球銷量下滑的主力軍。可見，中國市場上的變化，已經深切影響到了所有原本在中國擁有龐大銷量規模的車企。日產的情況也很類似。日產2025年中國市場銷量65.3萬輛，按年下降6.3%。肉眼可見地，在中國市場持續失速，中國市場的電氣化轉型速度，也將成為日產能否打贏翻身仗的重頭戲。

這張插圖拍攝於2025年7月28日，圖中顯示了日產汽車（Nissan）的標誌。（Reuters）

如果把視野進一步擴展到全球汽車銷量的前20，就會驚喜的發現，長安和奇瑞憑藉接近300萬輛的銷量規模，也已經處在前十的門檻邊上。在全球汽車銷量規模最大的15家汽車集團中，中國汽車企業已經佔接近1/3的規模，已經成長為無論如何都不可忽視的力量。從數量上來看，中國車企已經成功打進了全球頂尖車企俱樂部。

而不可忽略的就是新能源車的躍進。全球新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到13%水平，2023年達到16%，2024年達到19.5%，2025年4季度滲透率達到26.3%。在這個大趨勢下，中國車企具備更大優勢。

根據雲汽數據統計發布，2025年全球新能源汽車銷量TOP10國家及新能源滲透率分別為：中國：1649萬輛，新能源滲透率為47.9%；美國：162.73萬輛， 9.7%；德國：84.75萬輛，26.8%；英國：73.5萬輛，31.3%；法國：47.37萬輛，23.2%；荷蘭：24.29萬輛，59.0%；韓國：23.49萬輛，14.0%；西班牙：21.99萬輛， 16.3%；意大利：20.32萬輛，11.9%；印度：20.32萬輛，3.5%。

局面還遠未到塵埃落定的時候，中國汽車還在進化，中國車企仍在衝鋒，相信在未來的幾年時間裏，將共同見證，全球車企銷量TOP10的榜單裏，中國面孔必然會越來越多。