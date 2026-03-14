伊朗新權力中心形成　局勢已穩　美國正越陷越深

伊朗戰事進入第三週，綜合各種跡象顯示，伊朗方面已經從最開始被斬首的慌亂無序中鎮靜下來，新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已經穩住局勢，開始成為伊朗新權力中心，而美國卻正越陷越深。



最明顯的跡象是3月13日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）、司法總監埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）、德黑蘭市長扎卡尼（Alireza Zakani）等多名高官，冒着被美以刺殺、轟炸的危險現身在德黑蘭舉行的大型反美以集會。佩澤希齊揚還表示，有義務完全遵從最高精神領袖指示。

2026年3月13日，伊朗德黑蘭，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席聖城日（Quds Day）遊行時與民眾合影。（Getty）

要知道在美以定點清除威脅下，這些高官原來都是嚴密躲藏的，很少暴露行蹤。能讓這麼多分屬神權、政府、司法和地方政府不同體系、不同派系的高官，冒着被清除的危險參加在街頭舉行的大型聚會，顯然是統一安排，而有權進行統一安排，發布這個命令的，只有最高精神領袖。這說明伊朗的新權力中心樹起來了，而且得到了各派的初步認可。這可能是美、以最最最不想看到的場景。當然也意味着穆傑塔巴被斬首的危險在迅速上升。

第二個跡象是伊朗3月13日向以色列發動了戰爭爆發以來最猛烈的一次空襲，發射了30枚重達一兩噸的超重型彈道導彈，破壞並摧毀了以色列重要空天監控系統。這個新聞的價值重點不在摧毀了以色列甚麼東西，而在於這次襲擊的時間和烈度。襲擊發生在伊朗最高精神領袖首次講話後第二天，而且烈度空前，說明，第一，伊朗的反擊能力並沒有被美以連續兩週的大規模轟炸摧毀，第二，展示了穆傑塔巴本人的姿態和反抗決心。這兩點都是美以不願看到的。或者可以把它看成是穆傑塔巴上任後送給以色列的第一份禮物。

伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2026年3月8日上傳位於伊朗南部米納布市（Minab）小學遇襲相關的圖像（MEHR NEWS/Handout via REUTERS）

第三個跡象是穆傑塔巴被推選後上任後首次「亮相」。3月12日，穆傑塔巴通過國家電視台以書面形式發表了他繼任伊朗最高領袖4天以來的第一份公開聲明。聲明分七個部分，涵蓋內政、軍事、外交與宗教，措辭激烈而結構嚴整。所有既定路線，一條不落地出現在這份文件內。另外官方還發布了4幅他在不同場景的照片。

儘管這次「亮相」只是書面和照片亮相，也說明他受傷的情況不嚴重。至少已經不再有性命之憂。如果他傷勢嚴重，或仍有性命之憂的話，伊朗神權當局即便推選他為精神領袖，也不會讓他「亮相」。因為萬一亮相不久就死了，對伊朗方面的士氣打擊太大。能亮相，就說明已經問題不大。而如果再結合上面兩條新聞，就更能說明問題。

相反看美國方面。儘管特朗普（Donald Trump，又譯川普）從3月8日開始，連續多日、多次表示將會「適時結束戰爭」、「很快結束戰爭」，以色列也因為特朗普的表態不得不跟進。但是在實際行動層面，因為伊朗的有效反擊，美國正持續往前線加緊調撥軍事戰略資產。

一是第三艘航母戰鬥群「布殊號」（USS George H. W. Bush，CVN-77），據美媒報道說擬調往中東前線，加入對伊朗的打擊行動。二是原來部署在中東的薩德反導系統中至少有5台已經被伊朗摧毀，被迫從韓國等地急調設備和人員前往。彈藥據說也開始供應不上，開始從本土或其它基地調撥。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

第三也是最重要、最有指標意義的。《華爾街日報》周五晚發了個獨家報道，述引美國官員透露的消息稱，隨着伊朗擴大對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的襲擊規模，五角大樓正向中東調派一支海軍陸戰隊遠征部隊。這樣的部隊通常由多達2500名海軍陸戰隊員組成。如果此報道屬實，基本上可以得出結論說，美軍是在為進入地面戰做最後熱身。

而僅僅在幾天前，針對美國可能派遣地面部隊進入的消息，特朗普還表示說沒有這個考慮。

綜合美軍方面的這些動作，不難得出一個結論：雖然特朗普嘴上說會「很快結束戰爭」，腦袋裏還保持着不能被拖進地面戰、消耗戰的清醒。但實際上，因為伊朗持續有效的反擊，美國仍有被拖進地面戰、消耗戰的風險。