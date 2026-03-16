北京仍歡迎並不被看好的特朗普訪華　有何陽謀和暗線

3月底特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華這件事，突然特朗普語出威脅：如果中國不採取積極行動（敦促北京協助疏通霍爾木茲海峽這條關鍵航道），「可能會推遲」原定3月底的訪問……與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和中國副總理何立峰的中美經貿磋商正在巴黎進行，首日就會晤超6小時。特朗普最終是否訪華，坦白說，北京始終都是以不變應萬變的態度。本也沒有抱有高期待。但北京仍做好了迎接到訪的準備。



並不看好特朗普訪華

本就在巴黎會晤在即、特朗普月底訪華之際，美方又搞了兩個小動作：一是美國貿易代表辦公室在3月11日宣布，以所謂「產能過剩」為藉口，對包括中國在內的16個經濟體發起新的301調查，這個藉口此前已經被世貿組織裁定為「違規」，但是特朗普政府不在乎，繼續這麼搞。二是有外媒放風，說美國已經準備好了一攬子對台重大軍售，就等着特朗普簽字，而且極有可能在他訪華行程結束後。

圖為2025年4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

這兩件事擺在一起，那就再清楚不過了：美國本就沒打算改變對華政策的基調，圍堵和遏制依然是唯一選擇。特朗普也沒有意識到，在當前國際形勢下，他能有一次訪華的機會應該如何把握，他也不過只是又當做了一場個人秀。

雖然訪華自己，但很多人都不看好這次特朗普訪華，如果美方自始至終抱着政治算計和投機的目的，特朗普訪華多少次，都不可能對中美關係產生任何實質性的正面影響。來或者不來，中美關係的底子在這，都不會因為他過來一趟就春暖花開，也不會因為他耍點滑頭就徹底崩盤，北京早就不抱那個幻想了。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

北京為何仍見？

那麼，既然如此，北京本就沒有抱有想像，為何還要見？對於北京來說，中美關係的狀態心知肚明。從拜登開始，不管是特朗普2.0，還是未來的誰誰誰，北京沒有也不會抱有幻想了。但是，北京看待這次特朗普的訪問，並不只是中美兩國，還有整個世界。

現在的國際秩序是甚麼樣子？很不太平。美國深陷中東泥潭無法自拔，戰火在燒，石油在漲，這個時候，大家最缺的是甚麼？是信心，是確定性，是一個大國應有的擔當和定力。這個時候，中國願意按照外交禮儀接待特朗普，哪怕他帶着一肚子算計來，哪怕他的國務卿還在制裁名單上，但北京都仍保持着一貫的從容和大氣，這是在向全世界展示，甚麼叫大度，甚麼叫負責任的大國。

圖為2017年11月9日，特朗普訪問北京，與習近平出席歡迎儀式。（Getty Images）

北京是在告訴全世界，即便強如美國，即便他一邊談一邊搞小動作，中國依然願意給他一個對話的機會。北京想讓所有國家都看清楚，中國想要實現的國際秩序，是一個大家能坐下來談的秩序，不是大半夜把別國總統從被窩裏綁走的秩序，不是靠拳頭和陰謀說話的叢林法則。這個姿態，比跟一個巨嬰較勁、爭幾句口頭上的輸贏，要重要得多。中國有句古話，「宰相肚裏能撐船」。北京希望建立這樣一種「上位者」姿態。

國際秩序在變，有人醒了有人慌了

近段時間，國際格局的演變，微妙而深刻。中東是大炮一響黃金萬兩，美國一邊下場放火，一邊不得不有限解除對俄油的制裁，這本身就是戰略上的狼狽。而韓國、歐洲、海灣國家等美國盟友，心裏都是拔涼的，美國為了自己的利益，完全不顧盟友的死活。這樣的事情一而再再而三，這種不信任感是會積累的。一些曾經對美國抱有幻想的國家，也一個個被打醒了。

這張攝於2025年6月22日的設計圖片中，可以看到霍爾木茲海峽和伊朗的位置。（Reuters）

最新消息，特朗普號稱正要求多個國家幫助確保霍爾木茲海峽的安全，然而多國回應，拒絕了特朗普的要求。法國方面表示不會派遣艦艇。法國外交部相關賬號在社交平台X上發帖稱，「不，法國航母及其編隊將繼續留在東地中海。」日本官員對當地媒體稱，日本不會僅僅因為特朗普的呼籲就派遣艦艇，並表示「日本自行決定回應，獨立判斷至關重要」。韓國總統府表示，將對特朗普的呼籲進行審慎考慮，並與美方保持「密切溝通」。大家都沒有明確接受特朗普的要求，甚至直接拒絕，只是有的回應措辭稍微照顧一下特朗普面子。可見，特朗普已經在遭反噬。

反觀，對於那些還在觀望的國家而言，中國的穿梭外交、特使的勸和促談，跟美國的火上澆油形成了鮮明的反差。中國外交部長王毅在9天內與中東9國伊朗、阿曼、以色列、沙特、阿聯酋、科威特、巴林、卡塔爾等進行電話外交，也先後同俄羅斯、法國通話，旨在中東衝突中建立「調停者」角色，強調停火止戰與政治解決。並且派出中東特使行走。

李在明及高市早苗都未有明顯回應特朗普派艦艇到中東的要求。（Reuters）

中國三條線並行推進，覆蓋了主要大國、當事方、周邊國家。這種「全覆蓋」式的外交佈局，體現的是對局勢複雜性的清醒認知：中東這場危機，不是雙邊問題，而是一個多邊、多層、多變量的系統性問題。中國沒有被動等待舊秩序的坍塌，而是選擇主動出擊，去縫合、去維穩、去給出新的選項，這是陽謀。

北京不是沒有脾氣

面對百年未有之大變局，中方的應對脈絡非常清晰。一邊積極發揮大國作用，積極斡旋。但另一邊對於破壞和平的勢力也絕不手軟。相信這也必然會是習近平和特朗普會晤時，北京會清楚表達的紅線。

日本高市上台後，日本加速推進「再軍事化」。自衛隊將增程型12式反艦導彈運抵熊本，這種射程約1000公里的進攻性武器，遠超所謂的「專守防衛」需要。他們還計劃部署高速滑翔彈，徹底撕下了偽裝。日本的軍國主義正在復活，而且是堂而皇之，赤裸裸地不帶任何掩飾，中方的回應也極其強硬：兩用物項管制、貿易黑名單、觀察名單，這次反制措施只是開始。

2025年12月7日，日本東京防衛省，日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）在愛國者3型導彈攔截裝置（PAC-3）裝置前握手。（Reuters）

中方態度如此強硬，因為日本的問題，不僅是中日雙邊問題，更是捍衛戰後秩序和世界和平的問題。中國在用行動告訴某些人，任何試圖破壞秩序、挑戰人類文明底線的行為，必定遭到中方的反制，不要試探國的底線，中國不會綏靖，更不會估奸養息。這也是在給世界畫一條清晰的紅線。

幾千年來，中華文明甚麼樣的大風大浪沒有經歷過？中國要的，從來不是誰的讚美，也不是誰的妥協，只是在用自己的方式告訴世界：風浪再大，總要有船穩住；規矩再亂，總得有人立住。說回此番特朗普訪華，北京不動如山，靜觀一切變化。以前實力不夠，只能韜光養晦，現在有了實力的地方，那就不能再被動應對，應該選擇主動塑造。