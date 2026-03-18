MAGA派「跳船」　伊朗戰爭篤定升級　特朗普須擔心萬斯「弒君」？

由2016年起就支持特朗普（Donald Trump）的美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日，成為了第一個因為反對美國聯同以色列向伊朗開戰而請辭的MAGA派高官。肯特過去曾多次被派往伊拉克服役，其同為美軍的妻子2019年也在敘利亞的一宗自殺式炸彈襲擊中喪命，此後一直強烈反對美國派兵介入別國事務。

這一次請辭，肯特沒有低調離職，而是公開發表了致特朗普的辭職信：「我不能在問心無愧的情況下支持對伊朗持續進行的戰爭。伊朗對我們國家並不構成即時威脅，而且顯然我們發動這場戰爭，是因為受到以色列及其在美國強大遊說團體的壓力所致。」

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）公布發布其辭職信。（X截圖）

肯特更將特朗普對MAGA派「不干預主義」的背棄追溯到2025年6月其加入以色列與伊朗的「十二日戰爭」之時，顯示出「冰凍三尺非一日之寒」。

在特朗普正在派出第31海軍陸戰遠征隊（MEU）對往中東之際，肯特表明「我不能支持把下一代送上戰場，去打一場既無益於美國人民、又不值得以美國人的生命作為代價的戰爭」，也似乎暗示他知道特朗普將會向伊朗派出地面部隊，可能是要直接佔領早前美國已經盡數破壞其軍事目標的石油出口重地哈爾克島（Kharg Island，佔伊朗石油出口九成），作為施壓伊朗的籌碼，又或者攻佔霍爾木茲海峽沿岸伊朗南部地區，嘗試消滅任何伊朗可以用來攻擊波斯灣商船或軍艦的能力。

（Getty, Gemini）

在霍爾木茲封鎖無解、特朗普不肯認輸、美國盟友不願派戰艦參與護航的背景之下，進一步的升級似乎是無可避免的。

美國和以色列如今已經在進行分工，軍事目標主要由美國處理，以色列則負責攻擊政府、革命衛隊（IRGC）和武裝民兵巴斯基（Basij）的目標。後者17日就擊殺了實際上掌控軍政大權的最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani），以及巴斯基的指揮官和副指揮官。

雖然美國的航空母艦戰鬥群是最受關注的美國海空軍力投射，但海軍陸戰遠征隊才是美軍最多樣性的軍種，集指揮控制、海陸空各式作戰能力於一身。這一支部隊預計會在一週後抵達中東，屆時將會是特朗普再次升級伊朗戰爭的時機。

2024年5月31日，伊朗德黑蘭，伊朗前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）在內政部登記成為總統候選人時面帶微笑。（Reuters）

新兵種投入戰事，能否改變此刻不對稱戰爭有利伊朗的局面，我們不得而知。但肯特的請辭，就掀起了特朗普會否面臨美國國內MAGA派「後院失火」的討論。

特朗普自從政以來也一直以反戰、和平總統自居。他2011年亦曾公開批評奧巴馬（Barack Obama），指他軟弱無能，跟伊朗談不成協議，可能會對伊朗開戰。

誰知道，到頭來打破歷史在一年內兩度向伊朗開戰的，卻是特朗普自己。

MAGA派的「不干預主義」陣營一直是明確的存在。副總統萬斯（JD Vance）可說是這一派的領袖人物。

平時口沒遮攔、在社交平台上滔滔不絕的萬斯，近三週以來都避免就伊朗戰爭發言。美國媒體一直報道他在戰前持反對開戰意見。特朗普自己也承認萬斯與他「有哲學上的不同」，對開戰可能沒有那麼熱衷。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。他當日簽署一項行政命令，成立由美國副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

萬斯3月16日被問及伊朗戰爭時，雖然表達了支持特朗普決定的意見，卻似乎將一切都推在特朗普身上，認為此刻開戰同過去的差別在於，以往的總統都是「愚蠢的」，特朗普卻是「英明的」，因此他「相信」特朗普不會犯上過去總統的錯誤。

萬斯更暗示，雖然他原本反對開戰，但既然戰爭已經開打了，無論如何都要支持美國取得成功。「我們已在總統的領導下採取了這次軍事行動。我認為我們所有人，不論你是民主黨人還是共和黨人，都應該為我軍的成功和安全祈禱。這就是我所採取的做法：讓它盡最大可能取得成功。」

2026年3月17日，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。圖為美軍據報在行動中使用的GBU-72「先進型5000磅鑽地彈」（GBU-72 Advanced 5K Penetrator）。（Facebook@Nellis Air Force Base）

除了萬斯之外，不少MAGA意見領袖，例如是作為總統黑馬之一的前霍士新聞主持Tucker Carlson、另一種前霍士主持Megyn Kelly，以至2024年轉向支持特朗普的網上活躍男性圈子意見領袖、名播客主持Joe Rogan等，都一致反對特朗普向伊朗開戰。

2024年選舉時矽谷科技界「MAGA轉向」的代表人物之一、如今身為白宮人工智能和加密貨幣「沙皇」的薩克斯（David Sacks）早前亦已公開呼籲特朗普宣布勝利而退出伊朗。

一直反對美國軍事干預他國事務的「民主黨投誠者」、現任國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard），本來就是一手提拔肯特擔任國家反恐中心主任的人物。她去年因反對轟炸伊朗核設施而被「打入冷宮」，其後改而負責查究2020年選舉舞弊陰謀論。如今肯特請辭，加伯德的回應是支持特朗普－－問題是她同萬斯一樣，將開戰責任全都推到特朗普身上。

2026年2月24日，國家情報總監加伯德抵達美國華盛頓哥倫比亞特區的美國國會大廈，出席美國總統唐納德．特朗普向國會聯席會議發表的國情咨文演說。（Reuters）

「特朗普是由美國人民以壓倒性票數選出……作為我們的三軍統帥，他有責任判斷甚麼構成、或不構成即時威脅，以及是否採取他認為有必要的行動……在仔細審視所有擺在他面前的資訊後，特朗普總統認定伊朗的伊斯蘭恐怖主義政權構成即時威脅，並根據這一判斷採取了行動。」

這群MAGA不干預主義者，若非保持低調，就是未能帶動共和黨民情走向。箇中原因是，MAGA派選民真的如特朗普自己預言的那樣－－「我就是MAGA」－－特朗普做什麼他們都支持。

今天的美國民調都呈現出這種態勢。共和黨民調機構TargetPoint在3月3至5日的調查顯示，高達94％MAGA派受訪者支持特朗普轟炸伊朗的決定。昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）3月6至8日進行的調查，顯示85％共和黨受訪者支持特朗普對伊朗的軍事行動。另一個由CNN首席數據分析師分享的數字，亦顯示89％的MAGA派支持特朗普的行動。

相較之下，反對伊朗軍事行動的整體美國民意大概在五成以上。

不過，這樣的民情並不代表特朗普不必擔心「後院失火」的可能。

2026年3月17日，美國總統特朗普在華盛頓白宮東廳出席聖派翠克節招待會，愛爾蘭總理馬丁正在訪問美國。（Reuters）

從去年轟炸伊朗核設施到今年擄走馬杜羅，特朗普的用兵都是快、狠、準，迅速打完收兵。但在這場伊朗戰爭中，若要達成打通霍爾木茲海峽的目標，某種方式的地面部隊進攻是難以避免的。這種升級有可能會讓美國陷入無了期的戰爭泥沼之中。

若然戰爭導致重大美國人員死傷、推高通脹，甚至讓美國陷入經濟衰退，MAGA派的民意就有可能逆轉。

如今包括萬斯在這的一大批MAGA派不干預主義者，相對地保持低調，沒有同特朗普割席，也沒有完全擁抱特朗普的開戰決定，似乎就是在「為將來作準備」。

若然特朗普在伊朗陷入泥沼，他朝MAGA民情大逆，如今將戰爭責任全都推在特朗普頭上的萬斯等人會否上演一幕弒君戲（按：例如是聯同內閣啟動憲法第25修正案）？

在充滿戲劇性的特朗普時代美國政治之中，我們絕不能排除這個可能性。