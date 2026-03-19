當初的制裁有多道貌岸然，如今的放鬆制裁就有多丟人現眼

短時間內很難從伊朗戰爭泥潭抽身的美國，不得不為平抑石油價格採取行動。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月18日宣佈，暫停《瓊斯法案》實施60天，解除往來國內港口船運限制，以期遏制因霍爾木茲海峽實際關閉而導致的油價上漲。

根據1920年通過的《瓊斯法案》，美國國內港口之間運送貨物的船隻必須為美國製造、美國登記、懸掛美國國旗；船隻多數所有權須由美國公民持有，並由美國船員操控。

但是現在為了應對價格上漲，只要是能夠抵達美國送貨，船隻是不是美國製造、是否必須由美國公民持有，已經不重要。法案和禁令從來不是為了維持公平的貿易，而是為了美國的利益，一旦美國的利益受損，即便是法案也可以暫停實施。

3月18日美國財政部還放鬆了對委內瑞拉國有石油和天然氣公司的制裁，允許美國公司與其做生意。早在2005年美國就開始對委內瑞拉實施制裁。2019年1月兩國斷絕外交關係後，美國不斷加大對委經濟制裁，包括禁止委原油出口，阻止了美國公司與委內瑞拉石油行業的交易。原因是華盛頓指責委內瑞拉領導人馬杜羅及其政府存在腐敗、壓迫和操縱選舉等行為。

如今放鬆制，顯然是特朗普政府為增加全球石油供應而推出的舉措之一，因為隨着伊朗戰爭持續進行，能源危機仍在加劇。

眼看着能源價格持續上漲，此前3月12日，美國財政部突然宣佈發放為期30天的特別許可證，授權全球各國購買目前因制裁而滯留在海上的俄羅斯原油及石油產品。

2026年3月18日，以色列向伊朗南帕爾斯氣田（South Pars gasfield）的主要設施發動襲擊後，伊朗隨即展開報復。卡塔爾政府表示，伊朗導彈襲擊了該國主要天然氣設施拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City），造成「重大損失」。網上影片可見，現場冒出熊熊火光，民眾倉皇走避。（X@sentdefender）

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國和歐洲為了替烏克蘭伸張主權爭議，對俄羅斯的石油天然氣進行了體無完膚的制裁。從限價令到運輸禁令，美國揚言要把俄油價格壓在60美元/桶以下，要掐斷俄羅斯的能源收入命脈。

2025年8月美國甚至威脅對中印等俄羅斯石油買家加徵二級關稅。2025年9月美方以中國進口俄羅斯石油為由，要求七國集團和北約成員國集體對華加徵二級關稅，推動中方在結束俄烏衝突上發揮作用。但是現如今，為了緩解全球的石油供應緊張局面，俄羅斯侵略烏克蘭的原罪在美國看來也可以暫時網開一面。

曾經委內瑞拉和俄羅斯是專制獨裁的代名詞，俄羅斯是美國口中的侵略者。當初的制裁有多轟轟烈烈，多道義凜然，現如今放鬆制裁就有多諷刺。

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

不是俄羅斯停止在烏克蘭的入侵了，也不是委內瑞拉政權不腐敗了，而是美國變了。美國需要石油的時候，委內瑞拉和俄羅斯就不需要被制裁，美國有更多石油來源的時候，俄羅斯和委內瑞拉就是十惡不赦，必須被制裁。這是典型的合則用不合則棄。

美國是否制裁，依據的根本不是什麼普世價值，也不是什麼國際法，制裁捍衛的從來不是國際規則，而是美國的霸權。只要美國願意，制裁就可以實施。

制裁的本質是實力，而非規則。只可惜，當初那個動輒揮舞制裁大棒的超級大國，如今也需要在油價面前彎下腰，撿起自己親手扔掉的石頭，砸向自己的腳。