這四個問題　令首訪美國的高市早苗憂心忡忡

當地時間3月18日晚，日本首相高市早苗啟程前往美國，開啟她的白宮首秀。這次訪美對高市而言，同樣是「賭局」——如果她無法妥善應對，協調好同盟體系與日本利益的話，甚至會對她的支持率造成反噬。

作者：中國國際問題研究院助理研究員，清華大學戰略與安全研究中心特約專家姚錦祥



一方面，高市既要展現日美同盟的「堅如磐石」。另一方面，她也要試圖對沖特朗普訪華有可能帶來的「越頂衝擊」。然而，美以伊衝突的出現、霍爾木茲海峽局勢的升級，可能使得此次訪問的基調出現比較大的變化。

筆者認為，當前高市早苗訪美在以下四個問題上面臨着重大考驗。

突然出現的霍爾木茲「雷區」，怎麼辦？

當前，霍爾木茲海峽局勢的持續升級，將日本推向了外交與內政的雙重十字路口。日本在該問題上的立場並非鐵板一塊，而是呈現出高度分裂的態勢，這種分裂的核心根源，在於該問題直接觸及日本法律體系中敏感的「專守防衛」原則與海外派兵紅線。

從支持派的立場來看，呼應特朗普政府的護航要求、派遣自衛隊前往霍爾木茲海峽，核心是為了維護日本的能源安全與日美同盟的穩固性。作為資源極度匱乏的國家，日本的能源供應高度依賴進口，其中80%以上的原油進口需經過霍爾木茲海峽，該海峽堪稱日本經濟的「生命線」。

2026年3月11日，日本首相高市早苗在東京官邸，就日本計劃提前釋出部分石油儲備一事向媒體發表演說。（Reuters）

當前，美以伊衝突持續升級，霍爾木茲海峽的通航風險呈現長期化、擴大化趨勢，航道封鎖的潛在威脅不僅直接影響日本三菱化工、豐田等核心實體企業的正常生產運營，更可能導致日本國內能源供應短缺、物價上漲，進而引發經濟波動與社會不穩定。在此背景下，一些聲音認為日本應抓住此次機會，以2015年通過的《新安保法》為基礎，行使集體自衛權參與護航行動。

與支持派的激進主張形成鮮明對比，日本國內的反對聲音同樣強烈，其核心訴求集中在法律障礙與安全風險兩大層面。日本行使集體自衛權、派遣自衛隊前往海外執行任務，須將相關局勢定義為威脅日本生存的「存亡危機事態」。

很顯然，霍爾木茲海峽的局勢雖對日本能源供應構成威脅，但尚未直接威脅日本本土的生存安全，若強行將其定義為「存亡危機事態」，不僅缺乏充分的法律依據，更可能引發日本社會分裂，遭到左翼人士、在野黨及廣大民眾的強烈反對，這也是日本政府在該問題上極為謹慎的核心原因。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

此外，日本《自衛隊法》對自衛隊的海外行動有著嚴格限制，明確規定自衛隊的海外軍事行動僅限「海上警備」範疇，核心職責是保護日本籍船舶與人員的安全。更為關鍵的是，霍爾木茲海峽當前處於高危活躍戰區，若日本自衛隊參與護航，極易陷入武裝衝突，一旦造成自衛隊人員傷亡與裝備損失，將在日本國內引發嚴重的政治危機，直接衝擊高市內閣的執政基礎。

因此，3月19日高市早苗與特朗普會晤時，恐怕一定會談及霍爾木茲海峽護航問題。但從目前的態勢來看，日本政府的整體策略大概率是採取「拖字訣」，不會輕易答應特朗普的派兵要求。

日本可能會通過情報共用、提供資金援助、開展外交斡旋等非軍事方式，間接配合美國的中東戰略，既回應美方的訴求、避免日美同盟出現裂痕，又規避國內法律風險與民意反彈。這既是日本應對當前兩難局面的無奈選擇，也是其基於自身利益的現實考量。

驻日美军与日本自卫队定期举行联合军演。（资料图）

在經貿領域作出實質性讓步？

自特朗普再次上台以來，其與北約盟友的關係出現嚴重惡化，尤其是在格陵蘭島歸屬、加拿大主權等問題上，導致北約內部的離心力持續上升。儘管魯比奧在2026年慕尼克安全會議上發表講話，試圖彌合跨大西洋盟友之間的分歧，但並未解決雙方的結構性矛盾，特朗普政府重塑盟友體系、樹立自身權威的訴求日益迫切。

在此背景下，特朗普力挺高市早苗，可能是希望將日本打造為美國盟友體系中的「範本」，通過日本的積極配合，向其他盟友傳遞「只有主動承擔更多責任、作出更多妥協，才能獲得美國支援」的信號，進而重塑其在盟友體系中「一呼百應」的形象。

高市早苗也「投桃報李」，在眾議院大選獲勝後，迅速將訪美提上日程。本質上是希望通過外交主動，換取特朗普政府對其的政治支持，鞏固自身在國內的執政基礎。高市早苗雖然在眾議院大選當中獲勝，但她在自民黨內的基礎仍不夠雄厚。因此，特朗普的支持對她來說至關重要。此次訪美的關注點，也更多像是一種「利益的置換」，而特朗普最關注的，就是日本將作出多大程度的妥協、在多大程度上配合其經貿與軍事戰略。

2025年10月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）訪問日本期間，與日本首相高市早苗留下多張「親密合照」，有日本網民認為高市早苗與特朗普肢體上過份親近，儼如特朗普的小粉絲。（X@ashitawawatashi）

在這場雙邊交易中，經貿與對美投資議題是核心籌碼，也是高市早苗最有可能做出妥協的領域。特朗普政府長期以來對美日貿易逆差存在強烈不滿，多次指責日本在經貿領域「不公平競爭」。最近美方依據1974年貿易法和301調查，又給美日經貿關係帶來新的不確定性。因此，高市早苗此次訪美，可能會在經貿與對美投資領域作出實質性讓步，主要可能體現在三個方面。

其一，擴大對美直接投資。日本政府此前已承諾對美投資5500億美元，此次訪美應會重點推動首批投資專案的落地，且投資領域將精准聚焦於特朗普的票倉州與核心利益領域。

其二，擴大美國能源進口，縮減美日貿易逆差。能源貿易是美日經貿關係中的重要組成部分，也是特朗普政府重點施壓的領域。

其三，開放國內市場，緩解美日經貿摩擦。特朗普政府長期指責日本在汽車、農業等領域設置貿易壁壘，導致美國相關產品難以進入日本市場。

此次訪美，高市早苗可能會承諾進一步開放國內汽車市場，降低美國汽車進口關稅，同時擴大美國農產品的進口規模，尤其是大豆、玉米等特朗普票倉州的核心農產品，以此緩解美日之間的經貿摩擦。此外，在半導體、新能源等高科技領域，日本可能會承諾加強與美國的合作，共用技術資源、共建產業鏈，既滿足美國在高科技領域的競爭訴求，也為日本相關產業爭取發展空間。

2025年11月21日，高市早苗發布其「負責任積極財政政策」。（日本首相官邸網站影片截圖）

高市的修憲擴軍，能得到美國的「政治背書」嗎？

高市早苗此次訪美，除了回應美方在霍爾木茲海峽、經貿領域的訴求之外，另一個核心目標就是為日本的擴軍議程爭取美國的關鍵「政治背書」。高市早苗上台後的核心政治訴求之一，就是推動修憲進程，實現日本「正常國家」轉型，而修憲擴軍的關鍵，可能還是在於獲得美國的默許與支持。

特朗普第二任期的盟友政策邏輯清晰，核心是「讓盟友多出錢、多出兵、多出力」，減少美國在全球安全領域的投入，對於日本的擴軍，特朗普政府並無明確的反對立場，反而樂於看到日本提升軍事能力，填補美軍在亞太地區可能留下的力量真空，這也為高市早苗爭取美國支持提供了有利條件。

美國總統川普（左）與日本首相高市早苗於2025年10月28日星期二在東京赤坂宮國賓館舉行美日貿易協議執行文件簽署儀式。（Reuters）

此次會晤中，高市最期待的，應該就是特朗普能夠公開或私下表態，支持日本成為「更正常、更強大的國家」，歡迎日本在地區安全事務中承擔更大責任。這種表態看似簡單，卻能為日本擴軍提供重要的國際背書，進一步凝聚國內支援修憲的力量。事實上，日本保守派長期以來一直試圖通過獲得美國支持，打破國內修憲的僵局，而特朗普政府的表態，將成為高市早苗推動修憲的重要底氣，也將加速日本修憲進程的推進。

目前，日本在擴軍的道路上陸續邁出了實質性步伐，一系列軍事鬆綁舉措密集推出，而此次訪美，將成為這些舉措「落地生根」的重要節點。在防衛預算方面，高市內閣已將2026財年防衛費提升至創紀錄的9萬億日圓，較上一財年大幅增長。

在軍事力量建設方面：一是開啟部署中程導彈，試圖強化軍事威懾；二是大力發展高超音速武器、升級反艦導彈，提升自衛隊的進攻性軍事能力，打破「專守防衛」的原則束縛；三是推動航空自衛隊轉型為「航空宇宙自衛隊」，將軍事力量延伸至太空領域；四是大幅鬆綁武器出口三原則，允許日本向海外出口更多軍事裝備，同時強化與美國等盟友的軍事技術合作。這些舉措的落地，均離不開美國的默許與支持。

日本防衛省12月11日表示，因應日本周邊安全環境日益嚴峻，日本自衛隊與美國軍方周三在日本海舉行了聯合軍事演習。(日本防衛省)

日本能否對沖美國的「越頂外交」？

高市早苗將訪美時間確定為3月19日，並非偶然，其核心考量之一，是希望在特朗普可能的訪華行程之前率先訪美，通過鞏固日美同盟關係，對沖「越頂外交」的風險，避免日本被排除在中美關係之外。這種焦慮並非空穴來風，而是源於日本近代以來多次遭遇美國「越頂外交」的慘痛記憶，其中最具代表性的，就是1971年的「尼克森衝擊」，這場衝擊給日本外交與國內政治帶來了深遠影響，也讓日本對被盟友「忽視」產生了深刻的警惕。

不過，高市的這個設想恐怕很難實現。特朗普在看待對日關係與對華關係時，還是有著明確的區別。雙方對美國的重要性難以相提並論。更為關鍵的是，特朗普也了解高市內心的焦慮與盤算，因此此次會晤的核心目的，恐怕並非與日本協調對華戰略，而是借機從日本身上搾取更多的利益與承諾。

圖為2025年10月31日，習近平在APEC峰會上與日本新任首相高市早苗碰面。（X/@takaichi_sanae）

此外，此次訪美的背景已發生根本性變化，霍爾木茲海峽局勢的升級，讓高市早苗的訪美面臨更多不確定性與潛在風險。當前，伊朗問題已成為國際輿論的風口浪尖，全球多數國家主張通過外交途徑解決爭端，反對捲入地區衝突，而美國的立場已遭到國際社會的廣泛批評。在此背景下，若高市早苗為迎合特朗普政府，過度展現對伊朗的敵意，或承諾實質性的軍事支持，將面臨三重反噬。

一是國內輿論的強烈反噬。《朝日新聞》最新民調顯示，82%的日本民眾不支持美國對伊朗的軍事行動，日本社會普遍反對捲入中東戰爭，多數民眾認為，日本應堅守和平主義立場，避免陷入不必要的地區衝突。二是日伊外交遺產的破壞。日本與伊朗保持了近百年的傳統友好關係，2019年安倍晉三訪伊試圖調停美伊矛盾，建立了日本在中東地區的獨特外交管道。三是政治形象的傷害。高市以「強硬務實、守護日本國家利益」的形象示人，若在特朗普政府面前表現出過度妥協的態度，將進一步衝擊其政治人設。

日本首相高市早苗12日出席眾議院預算委員會。經過約8小時的漫長會議後，她一度難以站起身，引發多名閣僚關切，原定的外交行程也緊急取消。（截取自X@mi2_yes）

高市早苗3月19日訪美會見特朗普，是一場承載著多重訴求、充滿不確定性的戰略博弈。此次會晤，既是日本回應美國軍事、經貿訴求、鞏固日美同盟的重要契機，也是高市早苗推動修憲擴軍、鞏固國內執政基礎的關鍵一步，同時更是日本應對霍爾木茲海峽困局、對沖「越頂外交”風險的無奈嘗試。

高市2.0時代的日美關係，日本的妥協是必然選擇，但妥協的程度將直接影響日美同盟的走向。對高市早苗而言，這也是一場大考，她需要在美日同盟義務與日本國家利益之間尋找平衡，任何決策失誤，都可能引發連鎖反應，對其看似穩定的執政基礎造成衝擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

