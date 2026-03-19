美國正滑入一場中東版「越南戰爭」

美國、以色列對伊朗的軍事行動已經持續到第三週，雙方不僅沒有收手跡象，反而有越打越大的趨勢。伊朗對美國、以色列進行了數十輪猛烈還擊，以色列國內的很多關鍵戰略目標被擊中，美國部署在海灣國家的軍事戰略資產、大使館等也遭到襲擊，損失慘重。

為填補伊朗還擊造成的損失，美國正加緊從韓國、歐洲的軍事基地及美國本土基地往中東調撥軍事人員和物資。韓媒報道，原本部署在韓國、針對中俄及朝鮮的薩德系統已部分運往中東。美軍甚至不得不向烏克蘭請求提供無人機援助，以應對伊朗導彈和廉價無人機的襲擊。

《華盛頓郵報》報道說，五角大樓正尋求超過2000億美元的預算請求，用於對伊戰爭。Fox新聞等日前報道說，美海軍正計劃往中東部署第三個航母戰鬥群。「布殊號」航母戰鬥群將被調往中東。美軍原本部署在中東的「福特號」航母一度退出戰鬥。按美軍的說法是洗衣房着火。伊朗則聲稱是被襲擊所致。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，海事追蹤資料顯示，一艘據信搭載數以千計海軍陸戰隊員的美國軍艦——的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli），正在趕往中東的途中，目前已經到達馬六甲附近海域。4.5萬噸級「的黎波里號」主要用於兩棲登陸作戰。它搭載數千名海軍陸戰隊士兵趕赴戰場，意味一場美軍已多年沒有嘗試過的登陸戰，可能即將在霍爾木茲海峽上演。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，美國海軍學會新聞網（USNI News）報道，航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）正在中東執行任務。與此同時，美國海軍宣佈，航母「喬治布殊號」（USS George H.W. Bush）已完成訓練演習，預計快將前往中東執行任務。圖為「喬治布殊號」航母。（網絡圖片）

特朗普原本認為戰爭只需要幾天或一週時間。後來隨着戰事進展，他不斷變幻說法。幾周，一個月，幾個月等，特朗普說都有可能。POLITICO在本月初報道稱，美國並未為對伊朗軍事行動擴大化做好「充足準備」，目前正追加人力等資源以支持戰爭持續「至少100天甚至到9月」。

戰爭伊始，特朗普在白宮東廳發表的講話，闡述了其政府針對伊朗持續發起軍事行動的「四大目標」，包括：摧毀伊朗的導彈能力、摧毀伊朗海軍、阻止伊朗獲得核武器，以及阻止伊朗向「境外恐怖組織」提供武器、資金和指揮資源。他後來又說要推動伊朗政權更迭。

如今，推動伊朗政權更迭的目標已經失敗。87歲的哈梅內伊被斬首後，伊朗又推選出了新的更年輕的最高精神領袖，56歲的哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）。穆傑塔巴是老哈梅內伊的次子，比哈梅內伊更強硬，更反美以。美軍能否在有限幾周或幾個月內實現其它目標無從得知。

儘管特朗普總統稱其不擔心伊朗成另一個越南，目前還不準備離開戰事，但不久的將來會撤軍，並揚言「先解決伊朗，再接管古巴」。但無論伊朗的反擊，美國的不斷加碼，以及一些大國——如俄羅斯，正司機介入為伊朗提供軍事情報和他援助的趨勢都顯示，美國可能會陷入又一場災難性戰爭的預估絕不是空穴來風。

事實上，有不少人認為，如今特朗普已經一隻腳踩進了持久戰、消耗戰泥坑。美國已經站到了又一場越戰的懸崖頂上。雖然美軍還沒有向伊朗派出地面部隊登陸作戰，但特朗普不斷為戰爭加碼，已經有了越戰初期美國不斷增兵投入的態勢。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

越南戰爭中，美軍憑藉軍力和技術優勢，給對手造成了巨大損失。就像現在美軍對伊朗的軍事優勢一樣。但在越南贏得每一場戰役的美軍，因為始終無法掌握戰場主動，最後卻輸掉了整場戰場。美軍在伊朗今天也開始顯現出這種態勢。

從1961年介入越南戰爭，到1973年美國被迫與越南南、北方在巴黎簽訂《關於在越南結束戰爭、恢復和平的協定》，美軍撤離越南，並承認越南的獨立和主權，在此期間，共有澳洲、新西蘭、韓國、泰國、菲律賓等國軍隊和中國台灣的國民黨軍等相繼出兵加入美軍作戰。而眼下這場戰爭，除了和美國一起挑起戰爭的以色列，美國的所有盟友都沒有參與。

特朗普要求盟友出兵協助控制霍爾木茲海峽，但所有美國的盟友，都以各種理由拒絕協助。特朗普為此異常惱怒。抱怨盟友稱，「我們幫了他們40年，他們連這點忙都不幫」。他還聲稱「美國沒有必要與歐洲合作解決烏克蘭衝突，北約將面臨非常糟糕的未來。」但這些盟友仍然無動於衷。自二戰以來，還從來沒有哪一場戰爭，美國像今天這樣被孤立。