特朗普的伊朗賭局：既贏不了國內支持，也穩不住對華關係

英國著名軍事戰略家邁克爾．霍華德（Michael Howard）曾有一句名言：預測戰爭不是為了準確無誤，而是為了避免釀成大錯。美國總統特朗普（Donald Trump）已然犯下大錯，無人知曉他為何發動這場與以色列聯手針對伊朗的戰爭。



文：周波（清華大學戰略與安全研究中心研究員）

特朗普在其「真相社交」（Truth Social）平台上發文稱：「伊朗海軍已覆滅，空軍已瓦解，導彈、無人機及其他一切均遭摧毀，其領導層已從地球上抹去。」這一說法或許部分正確，儘管明顯誇大其詞，但美國確實對伊朗造成了重創。然而，他聲稱「我們擁有無與倫比的火力、用之不竭的彈藥，且時間充裕」，這顯然是錯誤的。

美國戰事不斷惹反感 中國被稱為安全的代名詞▼▼▼

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美國既沒有用之不竭的彈藥，也沒有充裕的時間。與伊朗開戰不到兩周，《金融時報》就報道稱，美國已消耗了原本可用數年的關鍵彈藥，其中包括大量「戰斧」巡航導彈。而面對即將到來的美國中期選舉，特朗普也並無足夠時間可言。

特朗普現在幾乎沒有選擇：即使他宣佈勝利並希望就此撤軍，伊朗也不會善罷甘休。德黑蘭已失無所失，能夠利用其源源不斷生產的無人機和導彈，繼續襲擊以色列以及位於其他國家的美軍基地。

這場戰爭引出了一個關鍵問題：美國是否擁有一套連貫的國家戰略？答案是否定的。如果說阿富汗戰爭是美國的一場「永久戰爭」，那麼中東就是美國永恆的戰場。自20世紀80年代以來，美國已至少在該地區捲入六場戰爭。

以色列可謂美國的「死穴」。鑑於緊密的美以關係和親以遊說團體的影響力，歷屆美國政府都支持以色列，區別僅在於支持程度不同而已。對美國而言，從中東脱身將比退出俄烏衝突更為艱難。從這個意義上說，以色列的影響力超過了美國所有歐洲盟友之和。

以色列是迄今為止的「贏家」，其報告中的軍隊傷亡人數低於美國（美軍至少已有13名士兵陣亡）。以色列最大的成就是將美國拖入一場地區戰爭，以色列總理內塔尼亞胡暗示，這場衝突正使以色列崛起為全球超級大國。

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然而，以色列不會成為真正的贏家。自2023年10月哈馬斯襲擊後，以色列在加沙進行的不分青紅皂白的大規模殺戮，使其國際形象急劇下降。巴勒斯坦問題在全球20億穆斯林（約佔世界人口25%）心中佔據核心地位。任何針對巴勒斯坦人的不公，都將贏得全球穆斯林社會的抗議聲援，這是像以色列這樣的彈丸之國無法改變的現實。

此外，美國長期以來對以色列的支持似乎也在動搖。根據蓋洛普2月份的一項民意調查，同情巴勒斯坦人民的美國人比例已超過同情以色列人的比例。

特朗普宣佈將他對中國的訪問推遲「一個月左右」並不令人意外。倘若他最終成行，考慮到美國行動已對中國利益造成的損害，我不知道他將如何向中方解釋這場戰爭的合理性。

如今，很少有商船敢在極其危險的霍爾木茲海峽水域航行，而每次派遣美軍艦隻為區區一兩艘船隻護航並不划算。特朗普呼籲其他國家加入美國海軍共同護航，但響應者寥寥。這與2008年發起的印度洋多國反海盜行動不同，當時包括中國在內的25個國家海軍共同努力穩定了局勢。

中國的損失顯而易見，但並非不可承受，這從其相對穩定的股市中可見一斑。2025年，中國進口的原油中有42%來自中東；而其中僅約13%來自伊朗。

近年來，中國通過擴大可再生能源應用範圍，降低了對外部能源的依賴。據彭博社援引中央電視台的報道，2025年中國的發電量是美國的兩倍多，並遠超歐盟、俄羅斯、印度和日本年度用電量的總和。

陳凱爾2月份在《外交事務》雜誌上發表的一篇題為「中國正在以靜制動獲勝」的文章認為，如果華盛頓繼續其反覆無常的國際行為，北京方面不會急於利用這一局勢，因為無需這樣做。此言不差。據報道，數十艘途經霍爾木茲海峽的船隻已更新其目的地信號，以表明其船籍為中國或與中國相關。

這對北京而言是無意的廣告：安全與中國相連，混亂與美國掛鈎。1994年，美國總統國家安全事務助理安東尼·萊克曾將朝鮮、古巴、伊朗、利比亞和伊拉克列為「流氓國家」。今天，伊朗和美國相比，誰的行為更像一個「流氓國家」？還有哪位美國官員能繼續奢談「基於規則的國際秩序」？

特朗普訪華時間還不確定，但有一件事是確定的：戰爭不會結束。他的自信或將處於低點。中國將一如既往地保持冷靜。特朗普的關稅戰壓不垮中國人民，他空洞的奉承也難以迷惑他們。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

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