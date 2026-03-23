「黑色星期一」全球市場大跳水　特朗普五內俱焚 ｜點經

來自於美國、以色列和伊朗之間戰爭不斷升級的威脅，全球恐慌的傳染鏈終於點燃了「黑色星期一」。隔夜美股三大指數集體重挫，道指跌超千點。歐洲股市全線低開低走。亞洲市場開盤即遭拋售潮襲擊，日經指數暴跌，韓國KOSPI指數觸發熔斷。港股大跌3.5%直接跌破25000點，恒生科技指數創下本輪調整新低。A股也大幅下探，險守3800點。



不僅是主要股指，從加密貨幣再到黃金白銀再到能源，全方位進入「跌跌不休」模式。3月23清晨，加密貨幣市場全線大跌，比特幣大跌超3%，以太坊大跌超4%。CoinGlass數據顯示，最近24小時，全球有超20萬人被爆倉 ，爆倉總金額為5.55億美元。

另外，貴金屬市場同步崩盤，黃金、白銀價格跌幅逼近10%。布倫特原油期貨繼續下跌，至111.97美元/桶。WTI原油期貨下跌0.6%，至97.64美元/桶。兩者價差超過14美元/桶，這是多年來兩者準價格之間最大的價差。Strategas Research首席市場策略師維羅內（Chris Verrone）表示，不斷擴大的價差可能預示着「此次石油危機已達頂峰」。

黃金繼承上週跌勢，周一再跌逾6%，至每安士4100至4210美元水平。

是的，全球市場開啟無差別拋售模式。金融市場上有一種現象叫「傳染效應」（Contagion Effect）。當一個市場出現劇烈波動，恐慌會像病毒一樣迅速傳播到其他市場，即使這些市場的基本面並未發生同等程度的變化。

今天的全球暴跌正是這種傳染的典型表現，一條清晰的恐慌傳染鏈。量化交易算法進一步讓拋售更加同步——當某個閾值被觸發，成千上萬個程序同時執行賣出指令。

本輪全球資本市場劇烈波動，核心導火索自然是中東局勢急劇升温，市場擔憂衝突徹底失控。周末特朗普向伊朗下達48小時通牒，威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，將轟炸其發電廠。伊朗隨即強硬回應，稱若美方實施打擊，將立即攻擊美以在中東的能源設施、海水淡化廠及電廠，並徹底封鎖霍爾木茲海峽。

美國總統特朗普（Donald Trump）向伊朗下達48小時通牒，威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，將轟炸其發電廠。2026年3月20日，他在國務卿魯比奧（Marco Rubio）陪同下，在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

從特朗普發布威脅起算，48小時期限將於香港時間明早7點44分截止。 一旦美以對伊朗電廠實施轟炸，意味着地緣衝突將大幅升級，霍爾木茲海峽通航將陷入長期停滯，原油價格大概率暴漲，進而引爆全球通脹。

通脹失控將迫使全球央行從降息周期轉向加息，引發流動性收緊。而原油長期供應中斷，更可能引發滯脹風險，導致全球經濟陷入衰退，商品需求萎縮、股市盈利承壓，這正是市場最為擔憂的局面。在此預期下，全球股市、債市、貴金屬及大宗商品等各類資產均面臨嚴峻考驗。

油價周一再次逼近100美元水平。（trading economics）

那麼特朗普是否會真的轟炸伊朗電廠？目前無人能給出確切答案，其行事風格極具不確定性。特朗普當天早些時候一度怒斥北約盟友是「懦夫」，並稱重開霍爾木茲海峽會「非常容易」；但接近收盤時，特朗普又表示，要重開海峽「需要很多幫助」。這種前後不一致的表態，讓市場越來越相信，白宮其實並沒有一套真正成熟、清晰且可執行的計劃。

而特朗普此前似乎預期伊朗會迅速屈服，但現實並未如此發展，市場充滿了不信任。市場對未知風險的恐慌情緒持續蔓延。由於無法對未發生事件進行合理定價，市場只能按最壞情景提前反應，只能出現「先跌為敬」的踩踏行情。

目前局勢看，伊朗已經是「光腳的不怕穿鞋的」，壓力在特朗普這邊。特朗普面臨多重壓力，中期選舉臨近，時間窗口有限。比如國內反戰情緒高漲，支持率持續下滑；比如原油價格上漲推高美國居民汽油成本，民眾生活壓力增大；通脹預期飆升、流動性收緊預期增強，導致美股、美債同步下跌，而美國養老金重倉美股，股市下跌直接影響民眾財富……

市場的瘋狂對於伊朗來說，根本不在乎，反而更像為其打了興奮劑。但對於特朗普，已經難以容忍油價瘋漲與通脹失控，市場很讓他「五內俱焚」。

未來幾周局勢大概率將迎來關鍵轉折，要麼雙方達成默契、衝突降温，要麼特朗普採取軍事行動控制哈爾克島，迫使伊朗讓步。無論哪種路徑，衝突已進入下半場。局勢能否降温、霍爾木茲海峽何時通航，仍是全球市場最大掣肘。