掩人耳目的強硬輿論戰　伊朗戰事的關鍵不是談沒談

在48小時最後通牒到期之前，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈將針對伊朗發電廠及能源基礎設施的所有軍事打擊行動推遲五天，特朗普說美伊會談已達成「重大共識」，會談將於周一繼續進行。如果談判進展順利，預計很快會達成協議，霍爾木茲海峽將很快重開。但如果談判失敗，美國將繼續轟炸伊朗。而伊朗方面矢口否認和美國進行了對話，稱伊方與特朗普沒有任何直接或間接接觸。

美國和伊朗到底談判沒談判？特朗普到底是在為軍事進攻伊朗爭取時間，還是真的有意談判？伊朗真的不打算談判硬剛到底嗎？這些是人們普遍關心的問題。

之前特朗普威脅襲擊伊朗發電廠後，伊朗就預告了至少四項報復措施。包括完全關閉霍爾木茲海峽，打擊以色列所有發電站、能源和訊息技術設施，徹底摧毀中東地區所有美國持股的公司，打擊設有美軍基地的中東國家的發電站。

2026年3月24日，《華爾街日報》引述據兩名美國官員報道，數千名美國海軍陸戰隊員將於3月27日抵達中東，這剛好也是美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗重開霍爾木茲海峽的期限。圖為美國第31海軍陸戰隊遠徵隊（31st Marine Expeditionary Unit）成員。（FB@31st Marine Expeditionary Unit）

目前問題的核心是戰爭走向升級還是降級。

伊朗政權沒有被美國打垮，伊朗的襲擊已經給美國和以色列造成了重創，並將可能帶來更大的破壞力，這是事實。目前所有的局勢走向都是在這一基礎上進行的。戰局事實上已經迎來轉折點。

特朗普雖然口頭上非常強硬，但美國的猶豫本身就是訊號，美國處於抉擇的關鍵點。美國擔憂伊朗報復帶來的損害過大。如果霍爾木茲海峽被佈滿水雷，如果伊朗切斷霍爾木茲海峽的水底電纜，如果伊朗報復中東其他國家的電力和能源設施，這幾乎是地區翻天覆地的大危機。伊朗會站在幾乎所有國家的對立面，美國也必將成為中東乃至各國的眾矢之的，這是得不償失的。

同樣，如果美國就這樣不了了之結束對伊朗的戰事，霍爾木茲海峽一直掌控在伊朗手中，油價持續飆升是毫無疑問的，美國恐怕難以承受能源價格的飆升以及通脹的推高。

圖為2026年3月21日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭有建築物被炸燬。（REUTERS）

美國不甘心被伊朗拿捏，不甘心被伊朗威脅。還幻想如果奪取伊朗控制的霍爾木茲海峽附近的島嶼能夠控制霍爾木茲海峽，就能夠掌控局勢。但如果奪島失敗，那將美國將會直接被打上二流國家的標籤再難翻身。權衡利弊之後，美國其實進退兩難。

伊朗長期把控霍爾木茲海峽，推高能源價格會給美國造成很大的壓力，但是伊朗也站在了中東海灣國家的對立面，時間久了，依賴中東能源的國家，都不得不和伊朗交涉。如何報伊朗最高領袖被斬首之仇，如何能夠真正不再被美國威脅，是伊朗需要考慮的。伊朗不想隨隨便便結束戰爭，但也沒有長久維持戰爭的能力。伊朗需要將戰場上獲得的優勢變現，變為美國能夠答應的確切籌碼，不可能不想談判。

目前的局面，根本不是美國和伊朗談沒談的問題，而是美國和伊朗尚未談妥。流傳於媒體的美國拋出的條件以及伊朗拋出的美國關閉軍事基地並且賠款等六大停戰要求，不過是談判初期雙方拋出的天價門檻，是掩人耳目的強硬輿論戰。

美國需要勝利，伊朗也需要勝利，激烈交戰的雙方要下的台階實在太陡峭，一着不慎就滿盤皆輸。因此在真正有談判成果之前，可能會是邊打邊談的局面。