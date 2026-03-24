伊朗戰爭｜美媒：伊朗議長卡利巴夫被視為華府支持潛在領導人

據報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正在考慮，將伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為美國支持的潛在伊朗領導人。



美國新聞網站《政治報》（Politico）周一（3月23日）引述消息人士說，白宮內部有些人認為卡利巴夫是一個可行的合作夥伴。

報道稱，特朗普當天表明美國將從軍事施壓轉向通過談判與伊朗達成最終解決方案，而在同一時間，白宮內部正在悄悄權衡將卡利巴夫視為潛在的合作夥伴，甚至作為伊朗的未來領導人。

左圖：2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）右圖：圖為2016年3月2日，伊朗時任最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Reuters）

現年64歲的卡利巴夫一再威脅要向美國及美國盟友進行報復，但要求不具名的兩名美國官員透露，白宮內部一些人認為，他是一個可行的合作夥伴，可以在美以伊衝突的下一階段領導伊朗並與特朗普政府進行談判。

不過這兩人說，白宮尚未準備好支持任何特定人選，希望能對多名人選進行嚴苛考驗，因為他們要找一個願意與美國達成協議的人。

一名白宮官員說，卡利巴夫「是熱門人選」，同時強調白宮尚未做出任何決定。「他的排名非常靠前……但他必須經得起考驗，我們不能操之過急。」

2025年12月2日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在德黑蘭的伊朗議會大廈舉行的新聞發布會上與媒體交談。（Getty）

美國政府急於確定伊方的談判夥伴，表明美國希望找到一個擺脫越陷越深的伊朗困境。伊朗局勢正迅速惡化，引發全球市場震盪、油價飆升，並再次引發人們對通脹的擔憂。這也暗示著一個關鍵問題的答案，那就是，既然美國和以色列已經削弱伊朗領導層，接下來會發生什麼事？誰將接手？

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）說：「這些都是敏感的外交討論，美國不會通過新聞媒體進行談判。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

