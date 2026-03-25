伊朗戰局勝負已分高下已定，特朗普還有什麼籌碼？

伊朗戰事進入第四週，美國總統特朗普（Donald Trump）急於結束衝突是顯而易見的。流傳於媒體的美伊雙方談判條件，一個比一個強硬，這似乎並不是在談判，而是在談判桌上叫板硬剛。事到如今，戰局勝負已分高下已定。特朗普的強硬有幾分偽裝幾分真實？

不出動地面部隊根本沒有辦法顛覆伊朗政權，美國無法通過空中襲擊戰勝伊朗，這是基本的事實。

過去三周，美軍的不可一世神話破滅，美國航母、薩德導彈防禦系統、F-35戰機等大殺器的神話破滅，以色列全武裝的美式多重防禦體系宣告失效。美軍不是不可戰勝，以色列不是有金剛罩就可以高枕無憂，這也是事實。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

除了以色列，沒有盟友願意加入對伊朗的戰鬥，美國的全球盟邦體系出現裂痕，不少中東盟友因為邀請了美軍駐紮而被動挨轟炸，美國的軍事保護者角色也幻滅了。

特朗普政府在能源價格急劇攀升的過程中，急於平息局勢，美國的軟肋暴露無遺。

如果繼續打下去，能源價格上漲，通脹壓力之下，特朗普很可能會輸掉中期選舉。如果美國選擇武力佔領伊朗近岸島嶼，那麼美國將深陷中東無法自拔。伊朗不可能看着霍爾木茲海峽被美國控制，這將是全面爭奪戰的開始，美國註定沒有辦法抽身。這將是全新的敗局。

美國從在戰術上可能掌控霍爾木茲海峽，進而能夠調控油價，但是美國要想長久把控霍爾木茲海峽就不可能從中東可以抽身。戰略上，美國如果繼續深陷中東，無疑是敗局。

2026年3月21日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭已超過20日，高度依賴中東石油的日本正面臨油價急升和部份地區出現油荒的問題。北海道一間自助加油站，近日就出現一塊醒目的告示，將燃油短缺歸咎於美國總統特朗普，告示寫到：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」（ahiru_san115）

現在結束衝突，雖然不夠體面，但還能及時止損，是小輸，如果繼續衝突，則是大輸。

以前美國將軍事大棒和制裁作為懸在伊朗頭上的兩把利劍進行恐嚇，如今軍事大棒這張牌出了之後，並沒有解決問題，伊朗還是伊朗。率先動手反而讓美國的軍事王牌失效了。目前美國剩下的籌碼只有制裁。如果要和解，美國就必須解除制裁，這是美國能夠奉上的最大最誘人的誠意。

媒體報道稱美國向伊朗提出涵蓋15個要點的結束戰爭的協議，包括不在伊朗境內進行鈾濃縮活動、放棄扶持「代理人」、開放霍爾木茲海峽等。這些幾乎所有的附加條件不過是偽裝的要價和強勢。美國不可能已經實質性輸掉戰爭之後 還要求伊朗這樣那樣。特朗普口頭上將勝利喊得震天響，真實的情況卻是在偽裝勝利。