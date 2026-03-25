伊朗戰局勝負已分高下已定，特朗普還有什麼籌碼？
伊朗戰事進入第四週，美國總統特朗普（Donald Trump）急於結束衝突是顯而易見的。流傳於媒體的美伊雙方談判條件，一個比一個強硬，這似乎並不是在談判，而是在談判桌上叫板硬剛。事到如今，戰局勝負已分高下已定。特朗普的強硬有幾分偽裝幾分真實？
不出動地面部隊根本沒有辦法顛覆伊朗政權，美國無法通過空中襲擊戰勝伊朗，這是基本的事實。
過去三周，美軍的不可一世神話破滅，美國航母、薩德導彈防禦系統、F-35戰機等大殺器的神話破滅，以色列全武裝的美式多重防禦體系宣告失效。美軍不是不可戰勝，以色列不是有金剛罩就可以高枕無憂，這也是事實。
除了以色列，沒有盟友願意加入對伊朗的戰鬥，美國的全球盟邦體系出現裂痕，不少中東盟友因為邀請了美軍駐紮而被動挨轟炸，美國的軍事保護者角色也幻滅了。
特朗普政府在能源價格急劇攀升的過程中，急於平息局勢，美國的軟肋暴露無遺。
如果繼續打下去，能源價格上漲，通脹壓力之下，特朗普很可能會輸掉中期選舉。如果美國選擇武力佔領伊朗近岸島嶼，那麼美國將深陷中東無法自拔。伊朗不可能看着霍爾木茲海峽被美國控制，這將是全面爭奪戰的開始，美國註定沒有辦法抽身。這將是全新的敗局。
美國從在戰術上可能掌控霍爾木茲海峽，進而能夠調控油價，但是美國要想長久把控霍爾木茲海峽就不可能從中東可以抽身。戰略上，美國如果繼續深陷中東，無疑是敗局。
現在結束衝突，雖然不夠體面，但還能及時止損，是小輸，如果繼續衝突，則是大輸。
以前美國將軍事大棒和制裁作為懸在伊朗頭上的兩把利劍進行恐嚇，如今軍事大棒這張牌出了之後，並沒有解決問題，伊朗還是伊朗。率先動手反而讓美國的軍事王牌失效了。目前美國剩下的籌碼只有制裁。如果要和解，美國就必須解除制裁，這是美國能夠奉上的最大最誘人的誠意。
媒體報道稱美國向伊朗提出涵蓋15個要點的結束戰爭的協議，包括不在伊朗境內進行鈾濃縮活動、放棄扶持「代理人」、開放霍爾木茲海峽等。這些幾乎所有的附加條件不過是偽裝的要價和強勢。美國不可能已經實質性輸掉戰爭之後 還要求伊朗這樣那樣。特朗普口頭上將勝利喊得震天響，真實的情況卻是在偽裝勝利。