伊朗封霍爾木茲海峽爆最嚴竣能源危機　為何亞洲「死先」？｜去片

伊朗戰爭快將滿月，反映國際原油價格的布蘭特期油，自2月28日起已急升超過50%。而我們身處的亞洲，就深陷這場由伊朗戰事所造成的能源危機。菲律賓成為全球首個因爲伊朗戰爭，而進入國家能源危機狀態的國家。日本、越南、泰國等多國都出現油站鬧油荒的情況，斯里蘭卡宣布公務員四天工作，而泰國就最誇張，居然要求公務員上下班走樓梯，不准搭電梯，並要求公務員穿短袖襯衫不打領帶，然後將辦公室的冷氣調到攝氏27度，以節省能源。今日，我們來跟進最新戰況以及拆解為何亞洲會因爲這場戰事，而陷入前所未有的能源危機。



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伊朗封鎖霍爾木茲海峽 重創亞洲多國能源供應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月21日向伊朗發出警告，假如對方不在48小時解封霍爾木茲海峽，將向對方的發電廠發動襲擊。

2026年3月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）向伊朗發出警告，假如對方不在48小時解封霍爾木茲海峽，將向伊朗的發電廠發動襲擊。（網絡圖片）

在限期快屆滿的時候，特朗普又改口指雙方談判順利，將發動攻擊的期限再推遲5日到3月28日。

自戰爭爆發以來，伊朗就開始限制船隻通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。據英國《衛報》報道，開戰後每天只有大約五艘船在獲得伊朗政府的許可下通過該海域。

要知道，全球四分之一的石油都是經霍爾木茲海峽，從中東運往世界各地。

2025年，每天約有1,340萬桶原油經由霍爾木茲海峽運輸，而其中超過80%的石油運往亞洲國家，突顯亞洲對該航道的高度依賴。

為了應對不時之需，亞洲各國其實都擁有戰略石油儲備，但這時候就會發現各國的存量有顯著差異。

2026年3月24日，數據顯示，亞洲各國的戰略石油儲備存量有顯著差異。日本的石油儲備相當於254日的使用量，韓國為208日，中國為200日。印度的石油儲備相當於74日的使用量，泰國為61日，菲律賓為60日。印尼只有20日，而越南僅有15日的儲備。（香港01）

據泰國Khaosod新聞整理的數據顯示，日本的石油儲備相當於254日的使用量，韓國為208日，中國為200日。

印度的石油儲備相當於74日的使用量，泰國為61日，菲律賓為60日。印尼只有20日，而越南僅有15日的儲備。

智庫Ember Energy的分析指，霍爾木茲海峽的關閉和卡塔爾液化天然氣生產的停滯暴露了亞洲各國能源系統和經濟的脆弱性。

2024年，約84%的原油和83%的液化天然氣經由霍爾木茲海峽運往亞洲。新加坡和泰國是東南亞最依賴進口天然氣的兩個國家，去年它們從卡塔爾進口的液化天然氣佔比最大，分別佔其進口總量的42%和27%。

在東亞，日本超過90%的原油進口來自中東，韓國約70%的原油也來自中東，其中大部分經由霍爾木茲海峽運送。中國2025年超過40%的原油進口來自中東，並藉此建立其儲戰略石油儲備。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管。（Reuters）

簡單而言，封閉霍爾木茲海峽嚴重扼殺了運往亞洲的石油同天然氣供應，而真正的危機在開戰近一個月才逐漸浮現。

多國釋放石油儲備 無助壓抑油價急升

伊朗戰事嚴重衝擊從中東運往亞洲的能源供應，東南亞國家可謂「首當其衝」。

據《紐約時報》3月23日報道，在越南，油價飆升和燃油短缺引發恐慌。數百名電單車司機在河內加油站外排起長隊，一直到深夜。

越南外交部長和總理曾約見中國、韓國、泰國、日本和阿聯酋的大使和高級官員，呼籲他們提供協助，包括共享戰略儲備。

越南近四分之三的航空燃料依賴進口，主要來自中國和泰國。越南民航局警告稱，航空燃油短缺最快可能在4月出現。為應對成本上漲和供應緊張，越南各航空公司正考慮提高票價和削減航班。即使價格上漲，確保燃油供應仍面臨嚴峻挑戰。

菲律賓成全球首個因伊朗戰事進入能源危機狀態的國家

越南之外，菲律賓也是能源危機的「重災區」。總統小馬可斯（Fernando Marcos Jr.) 3月24日宣布國家進入能源危機狀態，自2月28日戰爭爆發以來，菲律賓的柴油和汽油價格已經升了一倍多；現時只剩下約45日的燃料儲備。

據BBC報道，菲律賓國內98%的石油以來海灣國家進口。

2026年3月9日，菲律賓馬尼拉大都會奎松市，由於美國和以色列與伊朗發生衝突，預計油價將上漲，電單車司機在加油站排隊加油。（Reuters）

小馬可斯表示，飛機被迫停飛是「很可能發生的情況」。

菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯就表示，菲律賓正與華盛頓方面合作，爭取獲得豁免，以便從受美國制裁的國家獲取石油並保障供應。

印度同樣深陷能源危機泥沼

菲律賓之外，世界第二大液化石油氣的進口國印度亦深陷這場能源危機。

印度約60%的液化石油氣依賴進口，其中近 90%需經過霍爾木茲海峽。

一般家庭、小吃攤、餐廳普遍使用的液化石油氣至今仍短缺，民眾設法減少對桶裝液化石油氣依賴，部分地區更出現十天內賣出40萬台電磁爐的驚人現象。

2026年3月13日，印度新德里，警方拘留一名印度主要反對黨國大黨的支持者，當時他們正在抗議美國和以色列與伊朗發生衝突後，液化石油氣價格上漲和供應中斷。（Reuters）

在桶裝液化石油氣短缺的情況下，印度民眾必須改變生活方式，部分餐廳改用煤炭、木材生火。部份學校餐廳因缺桶裝液化石油氣，不得不調整菜單，像烤餅、油炸食物等暫時無法供應。

儘管國際能源總署3月11日宣布，旗下32個成員國一致同意從其緊急儲備中釋放4億桶石油投放市場，應對伊朗戰事導致的供應中斷。

日本釋放8000萬桶石油儲備依然無法遏止油價飆升

高度依賴中東石油進口的日本，3月10日宣布釋放約8,000萬桶石油，相當於45天的國內使用量。

私人企業的石油儲備釋放已於3月16日開始，而國家石油儲備的釋放計劃亦於3月26日開始。

2026年3月13日，日本東京，美國、以色列與伊朗發生戰事之際，圖為加油站外的標示牌上顯示燃油價格。（Reuters）

但這一切似乎無助舒緩市場的供應緊張，數據顯示，截至3月16日，日本普通汽油平均價格為每公升190.8日圓，這是自1990年以來的最高價格。

北海道函館市的一間自助加油站，近日就出現一塊醒目的告示，將燃油短缺歸咎於美國總統特朗普，告示寫到：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」

日本石油協會會長木藤俊一3月23日表示，如果與伊朗的戰爭持續下去，日本將需要釋放第二批石油儲備。

韓國推12招呼籲市民節約能源

日本以外，鄰國韓國也飽受能源危機之苦。

韓國政府早在3月13日就推出臨時燃油價格上限機制，但依然無法遏止油價持續攀升。

油價急升，韓國股市自戰爭爆發以來已下跌超過10%，資金撤離市場，導致韓圜曾跌至2008年金融危機以來的低位。

隨着事態惡化，總統李在明3月24日呼籲全國進行節能運動，呼籲民眾採取12項節能措施，包括縮短淋浴時間、白天為手機和電動車充電，以及僅在週末才使用洗衣機和吸塵器。

霍爾木茲海峽關閉是亞洲能源危機

新加坡外長維安（Dr. Vivian Balakrishnan）3月23日受訪時表示：「從某種意義上說，霍爾木茲海峽的關閉是一場亞洲危機。這種脆弱性是眾所周知的，但從未像今天這樣經受過如此嚴峻的考驗。」

2026年3月23日，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在新加坡外交部接受路透社採訪。（Reuters）

現時最大的困境是，無論美國與伊朗是繼續打下去，還是選擇休戰，霍爾木茲海峽在短期內都難以完全重開。全球似乎仍在低估即將來到的供應短缺及燃油價格上升問題。

石油企業蜆殼行政總裁3月25日就表示，在這次石油危機當中，南亞國家會首當其衝，隨後蔓延至東南亞、東北亞，去到4月，歐洲受的影響亦會更加明顯。

伊朗政府3月22日曾公開表示，正對通過霍爾木茲海峽的部份油輪收取200萬美元（約1560萬港元）通行費，並將此確立為新「主權體制」。

伊朗3月25日就結束戰爭提出5個條件，其中一條就是：伊朗過去、現在和未來都應擁有在霍爾木茲海峽行使主權的相關合法權利。

伊朗議會亦在制定一項有關向通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費的法律草案，務求將收取通行費這件事常態化。

伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）就曾經強調，霍爾木茲海峽局勢不會恢復至「戰前狀態」。先不管立法收通行費是否符合國際法，這很可能會長遠直接推高油價水平。

隨着亞洲進口國近日接收最後一批來自波斯灣的液化天然氣貨船即將靠港，供應斷崖效應正在顯現，天然氣價格在過去一段時間已翻倍，巴基斯坦等高度依賴國面臨「斷供」困境。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）3月24日發表報告，題為：「伊朗戰爭將在今年餘下的時間顛覆能源市場。」

最初的定點打擊已演變為持續的軍事對抗，而恢復霍爾木茲海峽的正常航運遠比預期困難。因此，報告預計海灣地區的能源供應中斷將更加嚴重且持續時間更長。

報告大幅上調石油價格預測，預計第二季布蘭特原油均價將達到每桶114美元。報告亦預測，5月份霍爾木茲海峽通行量只能恢復至爆發衝突前的一半左右。

無論如何，亞洲各國似乎已在為這場能源危機做最壞的準備。

2025年8月30日下午，印度總理莫迪乘坐專機抵達天津（X@Narendra Modi）

印度總理莫迪（Narendra Modi）近日表示，印度需要像五年前應對新冠疫情那樣，為當前情況做好準備。

巴克萊銀行的經濟學家3月25日在一份報告中提到：「根據能源短缺的嚴重程度，新興亞洲各國政府可以借鑑新冠疫情期間的政策，甚至對經濟活動實施封鎖級別的限制。例如，可能會要求民眾居家工作，並關閉個別行業，以節省能源。」