伊朗戰爭｜昔日特朗普給今日特朗普的兩個教訓

復活節即將來臨，大家都在等待特朗普（Donald Trump）的最新「最後通牒」在4月6日到期之前，伊朗戰爭局面會有何種發展、特朗普是會決定升級還是會再次TACO。

特朗普本人的戰爭宣傳確實保留着極大的不確定性。3月30日，他在Truth Social上一邊大讚伊朗政府的新掌權者－－特朗普已多次聲稱他己經達成了政權更迭的目標－－「通情達理」（reasonable），表示伊朗一直否認有在進行的談判「已取得重大進展」。

另一邊，特朗普則威脅如果這個「很大可能達成」的協議達不成的話，而且如果伊朗不開放霍爾木茲海峽，美國「將炸毀並徹底抹除其所有發電廠、油井及哈爾克島（甚至可能包括所有海水化淡廠）」。

特朗普稱：「美國正與一個全新且更通情達理的政權進行嚴肅討論，以結束我們在伊朗的軍事行動。目前已取得重大進展，但如果出於任何原因未能於短期內達成協議（雖然很大機會達成）……我們將炸毀並徹底抹除其所有發電廠、油井及哈爾克島（甚至可能包括所有海水化淡廠！）……」

美國繼續增兵中東，並很可能正在準備派出用來支援地面部隊的A-10攻擊機。而伊朗方面也在繼續升級攻擊，最近就打了還在杜拜港口上的科威特油輪；在政治上，伊朗國會也通過了向霍爾木茲海峽航運徵收過路費的方案。

到底戰爭局勢升級是否談判停火的前奏，抑或談判吹和風只是戰爭重大升級的掩飾？

無論是戰是和，特朗普不只是一個戰略上失敗的戰時總統，更是一個策略上失敗的戰時總統。

《經濟學人》近日就翻出了特朗普1987年「請槍」代寫的《交易的藝術》（The Art of the Deal），「以子之矛攻子之盾」一般的用特朗普自己的交易策略來評述特朗普此刻同伊朗的戰時談判。

書中，特朗普提到談判過程的大忌：「在進行交易時，你最不應該做的事就是表現得求成心切。這會讓對方嗅到血腥味，到時候你便死路一條。」

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

這十多天以來，特朗普兩次押後轟炸伊朗發電廠的「最後通牒」，將實證其對霍爾木茲海峽控制力的伊朗選擇性放行商船的政策描述成伊朗向美國表示「尊重」的「送禮」行動，又不顧伊朗神權政府依然牢牢掌握政權、甚至以強硬人物補上被美以擊殺的高層的事實而聲稱美國已經達成了「政權更迭」目標。

對於伊朗的最大戰略性籌碼－－石油價格－－特朗普從一開始就以行動證明他害怕油價上升，不只放寬了針對俄羅斯石油的制裁，還放寬他國購買伊朗石油，使伊朗能夠憑其作為唯一能夠通過霍爾木茲海峽的石油出口國的地位，利用高漲的國際油價大賺特賺。近日，俄羅斯派油輪前往古巴打破美國的實際石油禁運，特朗普似乎為了繼續安撫市場，也不敢加以阻撓。

白宮官員3月30日甚至透過《華爾街日報》放風，稱特朗普曾向幕僚表示他願意在霍爾木茲海峽還未開通之際先行停火。

正值美國封鎖古巴能源之際，一艘懸掛俄羅斯國旗、載有約73萬桶原油的油輪「科洛德金號」（Anatoly Kolodkin）獲美國放行駛向古巴，預計2026年3月31日抵達古巴馬坦薩斯港（Matanzas port）。（X@aleksthgrt）

特朗普的種種行動都顯示他「求成心切」，伊朗當然「嗅到血腥味」。

特朗普的失敗，不止於談判策略上面，在戰爭策略部署上面亦如是。

回看2016年的總統大選，特朗普在投票日之前對奧巴馬（Barack Obama）政府的一大批評，就是他們向當時由「伊斯蘭國」（ISIS）控制的伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）發動攻勢之前，花了幾個月時間公開準備，失去了發動攻勢「出奇不意的元素」（the element of surprise），力批奧巴馬是笨蛋。

2016年10月，特朗普發文表示：「攻打摩蘇爾的行動正演變成一場徹底的災難。我們提前幾個月就通知了他們。美國現在看起來愚不可及。投票給特朗普，讓我們再次獲勝！」（網站截圖）

反觀今天，特朗普對於伊朗的攻勢，卻同樣沒有任何「出奇不意的元素」。

去年6月，以色列趁美伊談判之際大舉轟炸伊朗，本來確是殺了伊朗一個措手不及。豈料特朗普在一次性轟炸伊朗核設施之後，就施壓內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）停火－－這在策略上就給了伊朗從戰爭中汲取教訓、做好部署的空間和時間。

到今年1月初，伊朗反政府示威席捲全國，特朗普在美軍區內準備欠奉之際先行「爆響口」威脅要攻擊伊朗。隨後，在軍力未齊的現實面前，特朗普不得不先行TACO，再慢慢把世界各地的美軍物資調來中東。伊朗也就好好利用了這段時間去準備應付美國以色列的潛在攻擊。

到了今天，大家都在猜測特朗普是要撤退還是要升級。特朗普自己卻把美國軍事升級的潛在打擊對象以不同方式公開，讓全世界對美軍升級方式耳熟能詳（按：擴大轟炸目標、佔領哈爾克島、攻佔霍爾木茲海峽海岸地區或島嶼、派特種部隊搶奪伊朗的高濃縮鈾），各地軍事專家對各個選項都提供了詳備分析。「出奇不意的元素」到哪裏去了？

無論是談判求和，還是升級戰爭，特朗普如今也犯上了他自己曾經警戒他人不要犯的重大策略錯誤。《交易的藝術》是請槍寫的，人們尚可理解。難道連特朗普自己當年的Twitter推文幾句說話也是假手於人？

如果今天的特朗普能夠從昔日的特朗普身上學習，他大概不會在這場伊朗戰爭中落得如斯田地。