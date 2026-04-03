想贏的特朗普、多玩家的中東：伊朗戰爭的四個結局

在衝突演變為消耗戰的當下，伊朗戰爭對於美國的糾纏已經無法估量。

顯然，這場戰爭泥淖開始的莫名其妙，也恐怕要結束的拖泥帶水。表面來看，特朗普（Donald Trump）一日多變的戰爭時程、反覆無常的蒼白解釋，似乎指向這是特朗普政府的獨有問題；可是回顧以往美國的海外作戰經驗，不論是更早的越戰、或較近的阿富汗與伊拉克戰爭，其實又都揭示一個傾向：當前的伊朗泥淖並非孤例，而是美國軍事和政策思維的固有問題。

而也正因有過不少失敗經驗，這次美國似乎在派遣地面部隊上有所顧忌。即便華盛頓正持續調兵前往伊朗，但與2003年的伊拉克戰爭相比，美英兩國其實前後動用超過50個機動營、當中許多配備裝甲車輛，且伊拉克的實際領土、人口和安全部隊規模，又都遠不如伊朗。

說得更直接，如果美國始終不願投入地面部隊，恐怕就難以實現對伊朗的戰略目標；可是一旦派遣，規模又恐怕不能少於當年對伊拉克的處理。這對即將迎來期中選舉的美國政府來說，無疑是戰場之外的另一重政治高山，也或許是特朗普發言之所以顛三倒四的由來：既希望凱旋歸來，又不希望成本過高。

而這樣的心態碰上中東複雜的安全格局，也就必然導致伊朗戰爭的多變發展。

2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話。（Reuters）

美國的中東盟友如何行動

首先是美國兩大中東盟友的行動。

在以色列這方，基本可以用一句話總結：軍事優勢明顯，卻並非所向披靡。從軍事收穫來看，以色列這次無疑取得非凡的軍事勝利，無論是進攻還是防禦，以色列的民意韌性與情報能力，也都讓以軍在中東戰場佔據絕對優勢，因此從2023年加沙戰爭以來，就不斷對伊朗的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）版圖發起進攻，並且成功收穫敘利亞變天、真主黨重創，以及伊朗軍政高層被大量斬首的戰果。

但以色列的最大問題在於，以軍並不具備能徹底擊敗伊朗、或其他遠方敵人的戰略機動地面部隊。正因如此，以色列才會竭盡所能要將美國綁上戰車，就是希望美國地面部隊重返戰場，或甚至吸引歐洲與其他阿拉伯國家參與，形成天下共擊伊朗的態勢。這就回到問題原點：即便以色列軍事優勢明顯，以色列的國家安全卻未必能因此鞏固，伊朗戰爭的結局也很難由以色列一方決定，而是會在一定程度上取決於美國、阿拉伯國家、甚至歐洲的政治決策。

2026年3月22日，真主黨與以色列之間的衝突升級之際，黎巴嫩Qasmiyeh附近的橋樑遭色列空襲。（Reuters）

再來是海灣阿拉伯國家。

顯然，這次事件導致海灣的美軍基地成為某種雙面刃：科威特戰爭後，美國開始在海灣國家大規模擴建軍事基地，原本是希望通過這些基地，來向外界傳遞美國保衛駐地國的決心，從而威懾大規模地面攻擊。之後隨著美國開啟中東反恐20年，這些基地又被重新配置為美國在阿富汗、伊拉克和敘利亞進行軍事行動的空中和後勤中心，而次要任務，其實就是遏制伊朗。

但從這次衝突發展來看，這些基地不僅沒有阻止伊朗從空中攻擊駐地國，反而還成為吸引打擊的磁石。更重要的是，海灣各國因為手握豐富油氣資產、作為中東經濟與投資綠洲，而在伊朗的報復行動中受到針對。這就對海灣各國的發展模式構成極大挑戰。

原本在最一開始，海灣各國只是全球能源的供應者，能藉油氣貿易累積財富，同時抗拒維持傳統宗教和社會習俗，在不接受外部世界規範的情況下進行貿易。但在過去20年裡，以阿聯酋、卡塔爾、沙特為代表，海灣地區開始了一系列經濟轉型，也就是利用豐富的石油和天然氣資源，吸引發達的外部世界，將自己型塑為交通、旅遊、文化、體育和金融中心，類似於新倫敦和蔚藍海岸。

而這種轉變當然部分反映能源經濟的長期可持續性正在下降，海灣地區也因此需要擁抱各種形式的現代化與再工業化，而這一切進程，無疑都要仰賴和平的環境與傳統的革新。顯然，這次戰爭直接衝擊的就是和平的環境，並且導致海灣與伊朗的外交倒退：即便阿曼、卡塔爾希望斡旋，沙特與阿聯酋卻是愈發強硬，後者尤其已經表態，願意加入美國打通海峽的軍事行動。如今更是傳出伊朗擊落中國製無人機的消息，引發沙特、阿聯酋或許已經參戰的疑雲。

總之，衝突延燒至今的背景，不只有美國希望勝利凱旋，也與伊朗頑強不屈、以色列與海灣國家敵意升級有關。可以這麼說，即便戰爭成本驚人，各方卻至今沒有出現意志的徹底崩潰。

這就導致，雖然各方都有談判嘗試，衝突卻依舊持續升級，且已開始對彼此的油氣基礎設施發動打擊，而這無疑會對地區乃至全球經濟產生長期影響，並且導致各方敵意的更加積重難返、覆水難收。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

四種可能結局

因此在這種局面下，可以預判各方的投入與升級短期難止，包括美國有一定可能投入地面部隊、以色列可能擴大空襲目標、海灣可能投入軍事參與、伊朗可能更不受限的報復。而這種惡性循環與敵意螺旋，最終還是可能因實力的碰撞，衍生四種可能的結局。

第一是伊朗走向政權更迭或陷入混亂。這顯然就是以色列軍方的最高目標，那就是推翻伊朗政權、讓伊朗的政治與軍事領導層無法有效治理國家並維持對暴力的壟斷。只是從當前情況來看，雖然軍事打擊雖然可以削弱政權的控制，卻未必能夠觸發徹底崩潰；且即便政權崩潰，也無法保證民眾會奮起反抗；而即便民眾奮起反抗，也無法保證最終會恢復「正常」狀態，而是可能走向少數民族武裝與軍閥割據的混亂狀態，就像某個時期的敘利亞與伊拉克，而不是一個民主且毫無對外侵略性的新生國家。

第二是伊朗生存但轉入韜光養晦。之所以可能產生這種結局，關鍵在於各方僵持還是可能促成談判，並為複雜的「伊朗問題」提供部分解決方案。這也就像2025年6月的「十二日戰爭」：儘管伊朗臉上無光，卻還是與美國開啟了後續的核談判。可是範圍也就僅限核談判，導彈計畫與「抵抗軸心」不在條件之中。

而如果這次戰爭朝這種終局前進，其實也就能夠預判：伊朗的實力將被再次削弱，可是意志不會動搖，只要德黑蘭休養生息夠了，就會尋求重建「抵抗軸心」網絡、恢復導彈庫存，再次試圖經緯中東。不過近幾年之內，局勢或許將與2000年非常相似，當時伊朗尚未開始大規模布局「抵抗軸心」，也沒有加速推進其核子計畫。

特朗普在4月2日就伊朗戰爭發表全國講話後，油價又衝上每桶100美元以上。（trading economics）

第三是美國的小敗。如果戰爭成本高到美國無法承受的地步、伊朗也不願再被空襲，美國與伊朗其實可能達成類似特朗普2025年與胡塞達成的停火協議，也就是伊朗將停止攻擊，換取美國和以色列停止轟炸。但伊朗控制霍爾木茲海峽、維持部分核子計畫的能力，以及由此帶來的破壞地區穩定的能力，都將得以保留。

第四是美國的大敗。顯然，伊朗當前戰略就是動用數量龐大、但不是取之不盡的剩餘武器儲備，持續造成海灣國家和美國民眾痛苦，消耗美國及其地區夥伴的自身武器儲備，從而迫使美國和以色列停止軍事行動，無論是否與伊朗達成體面的正式協議。如果最後真的走向這一結局，伊朗無疑會更有威望，也能持續對海灣地區的油氣產業構成嚴重威脅，同時推進核子計畫。

整體來看，這次伊朗戰爭已不只是表面擦槍走火，而是可能對中東產生深遠影響的地緣變局，因為衝突其實涉及諸多根本問題：主要國家的相對實力及其維持自身意志的能力、全球經濟對於油氣資源的持續脆弱性。對區域行為者來說，不論以色列、海灣國家或伊朗，都必須摸索如何在可能永無止境、衝突升級邊界日益模糊的地區共存；對域外大國來說，美國則必須權衡自己的國內和國際政治資本、經濟成本和軍事力量，來決定要在中東投入多少資源。

而這些問題，顯然要通過當下戰火持續熔煉，才可能逐漸型塑基本雛形。