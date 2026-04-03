伊朗戰爭｜美伊談判　是從頭到尾的騙局？

3月31日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）發了這麼個帖子：



「美利堅合眾國正在和伊朗的一個新政權談判！一個更好的、更講道理的政權！為了結束我們在那裏的軍事行動。談得很好，進展巨大！但是，如果，不管因為什麼原因，最後沒很快談成（雖然很可能能談成），如果霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）還不馬上「開門做生意」，那我們在伊朗的這場「美妙之旅」就會用另一種方式結束：我們會炸掉、徹底抹掉他們所有的發電廠、所有的油井，還有哈爾克島（Kharg Island）！（可能連海水淡化廠也一塊兒幹掉！）這些地方我們可一直忍着沒動呢！這是為了報復，報復伊朗在那腐朽舊政權47年的「恐怖統治」下，屠殺我們那麼多好士兵，大家都注意了。」



特朗普每天都在說180度相反的話。顯然，由於伊朗通過霍爾木茲海峽佔據了主動，使他沒有一個能夠宣佈勝利並走人的簡單退出路徑。他對此感到惱怒，左右試探各種想法，他的家人和親信則可以利用內部訊息賺得盆滿缽滿。

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但對於特朗普的社交媒體發帖，我們要給予更高的關注權重，因為這是成文的文字，沒有斷章取義，更能代表他的想法。

在帖子裏，他表達了這樣的意思。

1. 政權更迭：他聲稱自己在和一個「新」的政權談判，儘管他不去證明也無法證明這個政權是誰。特朗普可以憑空捏造一個政權，然後自己跟自己談判。但重點在於，他對現有政府已經不抱希望，而且看到伊朗在現在或以後出現政權更迭。

2. 投降條件：他要求伊朗接受他的「15點條件」——這本質是一個要求伊朗無條件投降的方案，而且要求伊朗永久完全放棄自我保護能力。伊朗自認為已經佔據戰略主導，非但不會對美國投降，而且正在要求美國投降。伊朗目前全民反美反以，同仇敵愾，任何一個和美國簽署喪權辱國協議的政府在國內都不可能有合法性。特朗普政府擺出這樣的條件，說明沒有任何和談的誠意。

3. 最後通牒：他已經在中東集結了更多的美軍部隊，強壓伊朗接受如此不平等的投降條件，實際上是在對伊朗進行最後通牒。如果伊朗不接受，他將採取武力手段，全面摧毀伊朗。（順便一說，特朗普威脅摧毀伊朗電廠、淡化廠等民用設施的行為完全違反國際法。）

因此，所謂「談判」都是假的，雙方既沒有談判的具體行為，美國也沒有表達任何談判的誠意。所謂「談判」，實際上就是「最後通牒」。特朗普通過給出如此極端的條款，並不斷在公開場合威脅伊朗，不給伊朗任何餘地，也變相把自己下坡的路堵死了。

下一步推演？按目前的劇本發展下去，如果不出意外，以地面部隊為主的戰爭升級即將到來。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就伊朗戰爭向全國發表演說後做出手勢。（Reuters）

市場對「談判」寄予厚望，在主觀上放大一切和談判有關的訊息，原因很簡單，第一，市場希望美伊能夠達成某種協議；第二，市場上大多數人並不了解上一輪「談判」是怎麼進行的。

所以，要預判這一輪談判的走向，最好的方式是回顧一下2月下旬美以伊戰爭開打之前的失敗「談判」。它會告訴你，特朗普是怎麼操作的，以色列是怎麼考慮的，以及為什麼伊朗不會再和美國「談判」。

以下內容建立在大量信源基礎之上，結合一定的推演和分析。

一、以色列的目標

以色列有小目標、中目標和大目標。小目標是削弱伊朗的軍事能力和經濟能力。中目標是削弱伊朗的政治能力——這可以用推動政權更迭的方式進行，也可以用製造伊朗內亂、內戰的方式進行。與其讓伊朗擁有一個強大的民族主義世俗政權，以色列更希望伊朗分裂成一堆四分五裂的軍閥和部落。大目標是阻止伊朗成為強國，確保以色列是中東唯一的霸權，並推進「大以色列」的領土目標。

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二、以色列不信任伊朗，不會參加談判

美以伊戰爭是「二打一」。以色列是戰爭的發起方、主導方，特朗普和魯比奧（Marco Rubio）在多個場合透露，美國是因為以色列要先發制人打伊朗，才加入到對伊朗的戰爭的。如果以色列都不參與談判，無意推動和平，那戰爭怎麼可能結束呢？但無論是今年2月，還是現在，以色列都是不參與談判的。具體而言，以色列不公開反對美國的談判，不評價美國的談判，但也不參與美國的談判，同時，實際上不接受談判的約束條件。以色列不會改變自己的戰爭目標，且廣泛宣傳自己的戰爭目標。一旦美國表示出要談判，以色列就會加倍攻擊伊朗，以此表明自己的態度。

三、以色列最擔心的事情：美伊談判

以色列最擔心的事情，就是美國和現有的伊朗政府達成任何的協議，因為一旦達成協議，就相當於承認了現伊朗政府的合法性，使得該政府能夠繼續延續生存和發展。以色列從根本上不相信現有的伊朗政府，認為這個政府只要能夠存活下去，就會卧薪嚐膽，韜光養晦，秘密發展能力，君子報仇十年不晚，最後有一天出來消滅以色列。所以，以色列不會跟現有伊朗政府談判，不做「交易」，相反，要採取一切升級手段，破壞任何可能出現的談判。為此，以色列會無差別刺殺、轟炸學校、轟炸醫院、轟炸民用設施、轟炸核電站、轟炸能源設施，就是為了拉仇恨，讓伊朗政府不願回到談判桌來。此外，為了避免談判發生，以色列還會大規模運用刺殺策略，「追殺每一個伊朗官員」，使得美國政府發現自己「無人可談」。

四、特朗普的算計：能達成「交易」最好

人們對特朗普的理解是，他從來不排除使用武力，但並不是完全熱衷於使用武力。他自詡「交易大師」，希望通過談判去解決問題。只有10%的可能性，5%的可能性，甚至1%的可能性，他也要去試一試的。「談判」是有價值的，第一，不能排除「談成」的可能性，萬一談成了呢？第二，給國民有個交代：我畢竟去談了，只是沒談成，你不能說我上來就打仗。第三，給國際社會和盟友也有個交代，展示我也是走過外交途徑的，只是最後談判破裂。所以，特朗普願意為了一個極小的成功概率，走談判這條路。

五、以色列的擔憂：萬一特朗普「談」成了怎麼辦？

多年來，伊朗政府一直希望妥協：通過放棄核武器計劃，換取美國解除對伊朗的制裁，幫助伊朗重新融入全球經濟。伊朗政府很清楚，發展經濟，讓國民過上好日子才是正道。奧巴馬（Barack Obama）時期，美歐中俄等國和伊朗簽署的核協議（JCPOA）讓伊朗國民沸騰：所有人都在期望伊朗回到正軌。但這恰恰是以色列的噩夢：以色列不希望看到一個強大的伊朗，同時也懷疑伊朗會私底下發展壯大（包括發展核武器），最終攻擊以色列。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強烈反對JCPOA，並說動特朗普廢除了JCPOA。這裏劃個重點：以色列最不希望看到的就是美國和伊朗達成任何的協議。在以色列看來，任何這樣的協議都可能是伊朗韜光養晦的騙局。這時，特朗普對「談判」和「交易」的興趣，就成了以色列最大的威脅。所以，以色列的目標是確保談判不會達成。

六、以色列的手段：影響特朗普政府提出的談判條件

需知，以色列並不是每一個美國政府都能「搞定」的——例如對拜登政府，以色列就沒能搞定。但由於方方面面的原因，以色列/猶太人遊說群體對特朗普個人有極大的影響力，特朗普的上台，是以色列內塔尼亞胡政府千載難逢的機會：他們通過各種方式的滲透，完全影響和操縱了特朗普對伊朗問題的看法和策略。那麼，如何既要滿足特朗普「談判」和「交易」的衝動，又確保「談判」必定失敗呢？只有一個方法，就是操控美方提出的談判條件——確保談判條件足夠高，足夠苛刻，足夠不合理，讓伊朗永遠無法滿足談判條件。

七、以色列的操縱方法：把目標從「核武器」轉到「零濃縮」

1. 之前美國對伊朗的要求是，不得發展「核武器」。實際上，老哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）頒佈了宗教法令，禁止伊朗開發核武器。其國內甚至不得討論這個問題。所以這個問題本質是個「偽問題」。如果按照這個方向去談，美伊很快就可以取得一致，達成協議。

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2. 所以，在特朗普第二任政府裏，以色列給美國植入了這個概念：伊朗不僅不能擁有核武器或核武器計劃，而且不得有任何核能力，包括任何的核濃縮能力、核工業、核科技。以色列植入的敘事是，只要伊朗擁有核技術，就一定會發展核武器。通俗說，只要讓伊朗發展民用核電廠，下一步就是核武器。所以，以色列給美國植入的談判訴求是，不僅要求伊朗交出400多公斤濃縮到60%左右的鈾，還要徹底廢除所有相關能力。（如果要以色列開出願望清單，甚至會要求伊朗不能開設相關課程，不能從事任何的相關科學研究，永遠封堵核能力。）特朗普政府完全接受了這個敘事，把談判的目標從「核武器」轉到了「零濃縮」

3. 而實際上，《不擴散核武器條約》（伊朗是簽約國，以色列不是簽約國）允許非核武器國家發展民用核技術，進行低純度的鈾濃縮活動，前提是這些活動必須嚴格用於和平目的，並接受國際原子能機構的全面保障監督。伊朗當然可以放棄400多公斤的濃縮鈾，但不能接受「零濃縮」，並把這種要求視為對主權國家權利的侵犯。

八、「談判條件」始終在變，伊朗永遠無法達成談判

目前，特朗普拋出的「15點計劃」，除了搬出了舊有要求之外，還考慮了伊朗在這次戰爭裏展示的最新能力和手段，例如導彈能力，以及封鎖霍爾木茲海峽能力。所以，在新的談判條件裏，又包括了進一步限制伊朗的內容，例如要求伊朗永久全面放開霍爾木茲海峽並提供航行自由保證；要求對伊朗導彈計劃給予更加具體、更加強化的限制（如暫停生產、嚴格數量/射程上限、僅供自衛等）。核方面，要求伊朗徹底拆除現有的核設施、完全移除現有能力（「零濃縮」的進一步擴大）。在伊朗看來，這些要求就是永久剝奪伊朗的自衛武器，如果按照這些規定去做，他們將來如何抵禦美國和以色列的侵略？因此，這些要求顯然無法達成，但伊朗人很清楚，為了保證「談判」能夠進行，同時又確保談判失敗，以色列永遠會操縱美國，提出伊朗無法達成的條件。

九、無限放大「伊朗威脅論」

向特朗普成功灌輸，只要伊朗拒絕美國開出的條件，希望保全能力，那就是為了欺騙美國，「韜光養晦」，醖釀日後「絕地大反攻」。一旦因此，一旦談判不順利，伊朗人堅持條件（例如拒絕「零濃縮」），以色列人就會大做文章，說伊朗已經暴露了「野心」，強調伊朗不可信任，敦促特朗普下決心對伊朗實施打擊。

十、無限弱化打擊伊朗的潛在風險

渲染伊朗馬上要發生政權更迭；渲染伊朗政府只要一被斬首就會垮台；渲染以色列對伊朗的全面控制；渲染美國只要發動軍事攻擊伊朗能力就會潰敗；渲染伊朗不敢反制，淡化伊朗進行非對稱消耗戰的能力和決心。特朗普的戰略誤判，除了自己的無知和自滿，很大一部分都來自於以色列。

十一、以色列如何操縱和影響特朗普？大致如下：

1. 內塔尼亞胡等高級官員親自赴美遊說（內塔尼亞胡2025年訪問華盛頓七次，遊說特朗普攻打伊朗）。過程中，他們會通過高層個人聯繫，把明顯帶有傾向性和誤導性的「情報」通過非正式渠道灌輸給特朗普，並且蓋過了美國自己的情報機構和專業機構。

2. 以色列遊說群體收買美國政客，如泰德・克魯茲（Ted Cruz）、林賽・格萊厄姆（Lindsey Graham）等。除了極少數人以外，絕大多數國會議員都拿到了AIPAC等以色列遊說集團的大量獻金。

3. 親以色列人士的個人工作，如魯伯特・默多克（Rupert Murdoch），多次打電話建議特朗普打伊朗。

2026年3月26日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在白宮內閣會議上發表演講。（Reuters）

4. 右翼媒體生態圈，包括親以色列媒體聲音，以猶太裔意見領袖為主，如馬克・萊文（Mark Levin）、勞拉・盧默（Laura Loomer）、本・夏皮羅（Ben Shapiro），親以色列媒體，如默多克系的霍士新聞（Fox News）和《華爾街時報》以及所有新保守主義智庫、專家、評論員（與支持2003年伊拉克戰爭的人是同一群人）。

5. 特朗普的身邊人，女婿庫什納（Jared Kushner）、密友威特科夫（Steve Witkoff）等，都是猶太人。

6. 特朗普的主要金主，絕大多數是猶太人，如金沙女老闆米里亞姆・阿德爾森（Miriam Adelson）等。

7. 特朗普主要從霍士新聞及吹捧自己的媒體裏獲得訊息，一旦趨勢形成，立即形成了所謂的「媒體迴音室效應」（或「訊息繭房」），即特朗普從媒體上看到了支持自己的想法，得到了進一步印證；媒體也有意向特朗普輸出相關訊息，加強他的看法。因此，「零濃縮」、「伊朗威脅論」、打擊伊朗可以輕鬆取得決定性勝利的想法，都通過媒體進一步灌輸給了特朗普。

十二、確保前端談判者為以色列可以影響的猶太裔美國人

代表美國談判的是特朗普女婿賈里德・庫什納以及好友斯蒂夫・威特科夫，兩人都是極度親以色列的復國主義猶太人，被普遍認為是以色列的代理人（他們並不為以色列工作，但在重大利益和考量裏會自然地向以色列傾斜）。特朗普委任此二人代表美國談判，繞過了自己的國務卿兼國家安全顧問魯比奧，會帶來幾個結果：第一，兩人對特朗普負責，確保談判不受特朗普內閣的干擾；第二，此二人也會對以色列透露關鍵訊息，成了以色列卧底；第三，此二人足夠「業餘」（曼哈頓地產開發商），完全不了解核科技或軍工科技，因此無力在談判中觸及及左右技術問題，只是照本宣科的複述以色列已經訂的談判紅線（如「零濃縮」）；第四，此二人的身份已經決定了伊朗無法相信他們，談判很難正常開展。

值得一提的是，有了今年2月半路撕毀談判並刺殺最高領袖的極端行為後，特朗普還在推舉此二人做談判代表，這就說明了談判不可能是有誠意的。總結，只要確保談判一線是兩個復國主義猶太人，以色列就能影響和控制進程。因此，目前對以色列來說，最大的干擾是JD・萬斯（JD Vance）。

十三、伊朗表達了談判誠意

2月下旬，美國大軍已經集結中東。伊朗在阿曼的撮合下，與美方代表庫什納和威特科夫在日內瓦等地談判。為了達成和平，在2月26至27日的談判裏，伊朗做出重要讓步，同意稀釋手頭大約400公斤的60%高濃縮鈾庫存，並在國際原子能機構（IAEA）監督下逐步下調純度（例如降到20%以下或更低），將其轉為不可逆燃料形式，並不再積累庫存（「零庫存」）。這被視為伊朗的重大妥協姿態。阿曼，英國外交人員都稱談判取得歷史性的「重大突破」。現在大家討論的，美國派出特種部隊深入伊朗境內奪取這些高濃縮鈾——實際上在2月末的談判裏伊朗已經原則同意放棄。

十四、伊朗的讓步反而讓以色列驚恐

如前所述，以色列希望確保談判失效，因此，伊朗的任何讓步，反而讓以色列驚恐——「萬一特朗普心軟，談成了怎麼辦」，這時以色列採取了兩個辦法，第一個辦法是通過庫什納和威特科夫，繼續強調「最大化」條件，包括：

1. 「零濃縮」——伊朗必須永久放棄所有鈾濃縮能力，不得在本土進行任何濃縮活動（即使是低濃縮）。

2. 全面拆除核設施，包括納坦茲（Natanz）、福爾道（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）等關鍵站點。

3. 移交濃縮鈾：強調一定要把所有剩餘的濃縮鈾（包括庫存）轉移出伊朗境內。換言之，你自己稀釋不行，一定要交給我。

4. 要求協議永久有效：不設「日落條款」無期限限制。



十五、談判還在繼續

伊朗認為，美國提出的最大化條件已經超出了對主權國家的限制，超出了伊朗認為的合理範圍。因此，在2月27日談完後，美伊兩方原本計劃在3月2日進行詳細的技術談判。

十六、美以在談判過程中（2月28日周末），啟動「史詩怒火」行動，刺殺哈梅內伊

需注意，美軍大軍集結，談判並未破裂，還在進行中，美伊已經約定下周繼續。但在周末時出現了一個場景：CIA得到情報，最高領袖哈梅內伊及若干政府高官將在其官邸開會。最後，由以色列空軍具體實施了對哈梅內伊的空襲。以色列戰機在白天出動，投放了約30枚炸彈，配合使用遠程導彈，在短時間內完成對目標建築的精準打擊。

這個決策是怎麼進行的呢？1. 以色列國防部長卡茨（Israel Katz）在開戰後承認，早在2025年11月，以色列已經正式決定刺殺哈梅內伊——政治決策已做出，無非是何時扣扳機。2. 以色列刺殺哈梅內伊，雖由以色列執行，但是是美國認可的，雙方一起制定了計劃，並啟動了周末的「史詩怒火」（Epic Fury）行動。

十七、為什麼特朗普同意在談判進行一半刺殺哈梅內伊呢？推理如下：

1. 以色列已經做好鋪墊，如果伊朗不接受「零濃縮」等最大化條件，就是有野心。以色列強調，伊朗醖釀巨大的隱瞞，不可信任，不可談判。

2. 特朗普確實看到伊朗在拒絕相關要求。他本來對談判也不抱有很高期望，只是帶着試一試的心態，一旦碰壁，就同意發動攻擊。

3. 美國和以色列早就策劃，只要談判破裂，立即發動攻擊，而且要儘可能出其不意。

4. 對於以色列來說，一切都已經安排好了，談判的條款已經決定了談判註定失敗。

5. 由於哈梅內伊和幾個官員剛好在周末開會，出現了一個「一窩端」的場景，美國和以色列為了把握這個機會，也就「不顧吃相」了，在談判沒結束時，就對哈梅內伊進行了刺殺。這個偷襲和「偷襲珍珠港」非常相似，以至於特朗普在會見高市早苗時也援引這個歷史案例。

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6. 因此，所謂「談判」從一開始就是假的。以色列在確保談判失敗，美國在配合走過場，伊朗被蒙在鼓裏。這個事情已經出現了兩次，一次是2025年6月，一次是今年2月，只是今年2月更加極端：談判在進行過程之中，美以刺殺了對方的國家元首。對於伊朗來說，這是背信棄義，是奇恥大辱，是國恨家仇。

小結：看到這裏，大家會發現，是不是如今的局面，和今年2月下旬的局面很相似？

第一、美國大軍已經集結；第二、特朗普提出了伊朗不可能同意的條件（而且，在伊朗佔據戰略主動的情況下，美國提出了比2月末更加苛刻的條件，實質要求伊朗無條件投降，永遠放棄防禦能力。）第三、特朗普要求的談判，從內容、性質、急迫度上看，實際上是最後通牒；第四、以色列完全不參加談判，完全不改戰爭目標，且還在升級戰爭。第五、特朗普繼續派出伊朗人明顯無法信任的兩位代表——威特科夫和庫什納（在所有有JD・萬斯「參與」的版本里，仍然有此二位猶太人，並且以色列正在極力排斥JD・萬斯）。

劇本幾乎完全一樣。唯一有別於2025年6月與今年2月的是，前兩次，美伊至少在談；這一次美伊根本沒有在談，只是隔空交換條件。

事不過三。今天的伊朗不可能再被美國欺騙了。兩方根本沒有談判的可能性。伊朗今天的情況是，沒有什麼西方媒體裏描繪的「伊斯蘭革命衛隊」和「温和派」的「博弈」，而是整個民族上下同仇敵愾，誰不抗美抗以，誰就下台。

本文獲公眾號「兔主席」授權轉載，作者為中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）



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