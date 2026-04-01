伊朗局勢｜軍事手段無法解決中東問題　中國「入局」提供第二條路

美以襲擊伊朗三十餘日，巴基斯坦在伊斯蘭堡剛剛舉辦四方外長會談後就馬不停蹄訪問北京，中巴雙方共同發表了《中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議》。結合目前的戰局和各方處境來看，這不僅僅是一個簡單的停火呼籲，更像是一個精心設計的「外交安全閥」。

這很可能是美國、伊朗，和巴基斯坦，甚至包括不想打仗的海灣國家共同設計出來的下台階。而中方在其中做一個最強有力的背書。



首先，目前的形勢是各方都在尋找剎車片，唯獨以色列磨刀霍霍。從美國角度，戰爭打了一個月，美軍彈藥庫存告急，且並未實現「徹底摧毀伊朗核能力」的目標。繼續打下去，油價衝破150美元，美國國內經濟崩盤，會造成對共和黨中期選舉極大影響。美國現在需要的是「以勝利姿態收場」或者「體面停火」。

而從伊朗看，雖然展現了韌性，但長期消耗戰對國家也是毀滅性的。伊朗現在的策略是「以打促談」，只要美國願意停火，伊朗大概率會接受某種形式的凍結衝突。只有以色列，以色列的戰略目標是徹底消除伊朗威脅，目前的戰果遠未達到預期。

如果現在停火，意味着伊朗的導彈能力和地區影響力依然存在。只有以色列還有動力繼續把衝突拖入「長期低烈度對抗」。

2026年3月29日，沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）與巴基斯坦總理謝里夫在巴基斯坦伊斯蘭堡總理府會晤，討論在美以與伊朗衝突地區局勢。(巴基斯坦外交部/路透社)

事實上，這場戰爭打下去，全球都在火上烤，就必須有人站出來抬頭。今次中巴提出的倡議，一定程度上可以說這是「精心設計的台階」。這「五點倡議」的高明之處在於，它沒有挑戰任何一方的底線，反而為美伊雙方保留了體面退出的空間：

特朗普面臨中期選舉壓力，油價飆升和通脹是致命傷。他急需結束戰爭，但不能顯得是「被伊朗打敗了」。中巴倡議的第四點提到「確保航道安全（霍爾木茲海峽）」，也就是如果美國接受這個倡議，特朗普可以對國內宣稱：「看，我通過強硬手段迫使伊朗回到了談判桌，並確保了航道安全，現在我們可以光榮地暫停行動了。」

而伊朗方面核心痛點是基礎設施受損嚴重，需要喘息，且不能表現出軟弱。這份協議也是給伊朗的台階：第一點「立即停止敵對行動」和第二點「維護主權、領土完整」。這對伊朗來說是核心訴求——只要停火，政權安全就有保障。

一定程度上這是利益交換： 倡議中提到的「維護主權」，給伊朗所需要的，和「航道安全」，給美國所需要的，實際上是一個「凍結衝突」的方案。美國可以藉此宣佈「遏制了伊朗的核野心」，然後抽身。

換一個維度，更深層的維度來剖析這份倡議的「破局」與「立局」之意。一方面從戰術層面，可以精準孤立以色列。這份倡議通過「人道主義」和「經濟安全」兩個抓手，在道義上對以色列形成了「合圍」。倡議第三點，特別強調「停止對能源、海水淡化、電力等重要基礎設施和核電站的攻擊」。

以色列目前的戰略是通過打擊伊朗的民生和核設施來製造長期癱瘓。將此列為「非軍事目標安全」，實際上是在剝奪以色列打擊伊朗戰爭潛力的合法性。鎖定「紅線」目標。同時，倡議第四點強調「霍爾木茲海峽」的通航安全。

這是給全球市場（特別是歐洲和東亞）的一顆定心丸，同時也是給美國的暗示：戰爭再打下去，油價失控，全球通脹回頭，美國選民會買單。這實際上是在切斷以色列繼續擴大戰爭的理由。

2026年3月13日，中東局勢持續惡化之際，日本汽油價格受影響飛漲，圖為一處加油站外展示的每升汽油價格。（Reuters）

更近一來說，戰略層面看其實是在構建「後美國時代」的中東安全架構雛形。首先，為什麼是巴基斯坦。巴基斯坦在其中扮演了關鍵的「中間人」角色。巴方既與美國有反恐合作，又與伊朗接壤，且是中國的盟友，巴基斯坦也是伊斯蘭世界唯一的核大國。美國提出的「15點方案」就是通過巴基斯坦傳遞的。

中巴聯合發聲，大膽猜測是把美伊私下溝通的意向，包裝成了國際社會的「公意」，讓雙方更容易接受。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

中巴聯合發聲也意味着「溫和伊斯蘭世界」與「東方大國」的「結盟」。這向海灣國家（沙特、阿聯酋等）傳遞了一個信號：當美國不再能提供絕對安全保障，甚至美國自己都需要找台階下時，「中巴模式」可以成為未來地區安全的替代方案。

中國的角色，不僅是倡議，更是「擔保」。中國此時拋出這五點，實際上是在為未來的和平框架「定調」。 這五點倡議最深刻的含義在於，它承認了「軍事手段無法解決中東問題」這一現實，並試圖建立一個「管控分歧」的框架。

中國也從「旁觀」到「入局」： 以前中東和平多是美國主導，現在中國通過中巴聯合倡議，實際上是在告訴世界：解決中東問題，中國方案是繞不開的。而中國可能是未來美伊談判中唯一能被雙方接受的「潛在擔保人」。只有中國既有影響力，又與各方保持正常外交關係。

這份中巴和平倡議恰逢其時，正處於一個合時宜的關鍵點。對特朗普而言，這是一個不用承認失敗就能結束戰爭的「出口」；對伊朗而言，這是保全政權和面子的「防盾」。接下來的幾周非常關鍵，看美國是否會利用這個倡議作為藉口，宣佈「主要目標已完成」並開始撤火。這確實是只有深諳東方智慧的外交手筆才能設計出的雙贏甚至多贏的劇本。