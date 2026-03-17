交易詭才Trump｜不派一艘船？那就滾出美國的保護傘！

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）因伊朗報復行動瀕臨封鎖，全球能源命脈岌岌可危，更直接威脅到美國的霸主地位。美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲盟友——日本、德國、英國、法國、澳洲、韓國——派遣掃雷艦加入多國護航聯盟，保障航道暢通。結果？這些被點名的盟國在24小時內全部拒絕。日本以「憲法限制」搪塞，德國稱「非北約責任區」，英法則含糊其辭……

對於美國和特朗普總統而言——這不是「謹慎」，是赤裸裸的背叛；不是「原則」，是精緻利己的懦夫行徑。

而某些西方言論竟反過來指責特朗普：「你一邊羞辱盟友、吞併格陵蘭、嘲諷加拿大，現在又怪他們不幫你？」

這是何等的荒謬與稚氣！這些國家四十年來躺在美國核保護傘下睡大覺，才敢在危機時刻說「不」。美軍駐日4.5萬人、駐德5萬、駐韓4.5萬，替他們擋住蘇聯、擋住恐怖主義、擋住能源斷供，換來的卻是連基本盟友義務都逃避的「民主夥伴」。當美國需要他們「幫點小忙」——不是派兵打仗，只是派幾艘掃雷艦清理水雷——他們卻集體裝死。這難道不該罵？

更可笑的是，這些人還幻想美國會永遠當他們的保姆。殊不知，特朗普早已看透這套寄生邏輯。他冷冷質問：「我們保衛了你們幾十年，現在問一句『有掃雷艦嗎？』，你們竟說『能不能不參與？』」

現實就是——沒有美國，北約不過是一群高談闊論的俱樂部會員；沒有美軍，歐洲連家門口的難民潮都擋不住。

2026年3月10日，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）的最新報告表示，自2月28日以來，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶交通量已驟降97%。（UNCTAD）

而那些把「盟友情誼」掛在嘴邊的人，最好清醒一點，美國不是慈善機構，保護傘也不是免費午餐。若繼續拒絕承擔哪怕最低限度的責任，特朗普絕不會手下留情。他已明確警告：若北約成員國持續逃避霍爾木茲護航義務，美國將重新評估《北大西洋公約》第五條的適用範圍——「集體防禦」不再自動覆蓋所有場景；美日安保條約也可能被限定為「僅防衛日本本土」，海外利益概不負責。甚至不排除直接啟動程序，退出北約，讓歐洲「自建核武、自付賬單」。

這不是威脅，這是清算。

正如北約秘書長呂特（Mark Rutte）所言：「如果有人以為歐洲能獨自保衛自己，那就繼續做夢吧！」

解散北約？放出俄羅斯？讓德國獨自面對東翼？

這些選項，特朗普真敢做。

左圖：2026年3月9日，美國佛羅裏達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）右圖：圖為2016年3月2日，伊朗時任最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Reuters）

歸根結底，歐美關係從來不是平等同盟，而是帝國與附庸的舊秩序延續。過去二三百年，從大英帝國到美利堅治世（Pax Americana），所謂「盟友」，不過是被精心呵護的殖民外圍——享受安全紅利，卻無需付出代價。如今特朗普撕碎這張温情面紗，逼他們站隊、出錢、出力，他們便哭喊「被羞辱」。

真正的羞辱，不是被罵，而是被拋棄。而特朗普正站在這個臨界點上，若歐洲再不醒，他不介意親手終結這場長達八十年的「保護遊戲」。

畢竟，帝國黃昏，亦有帝國的尊嚴——寧可孤身持劍，也不養一群白眼狼。