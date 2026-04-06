特朗普爆粗口急了　美伊衝突如何讓美國經濟窒息｜點經

特朗普（Donald Trump）又發出最後48小時通牒了。要求伊朗「開放霍爾木茲海峽」。4月5日更是爆粗口，在社交媒體上發文說，「4月7日將是伊朗的發電廠日和大橋日」，暗示要猛烈轟炸伊朗的發電廠和大橋。他還說：「打開那個該死的海峽，否則你們將活在地獄中——走着瞧！」 特朗普言語間情緒十分激動。然而另一頭，伊朗最高領袖稱，將繼續利用封鎖霍爾木茲海峽這一戰略槓桿。



特朗普帖文（Truth Social截圖）

很明顯，特朗普是越來越急了。在戰場得失之外，美伊衝突已經持續了一個多月，現在可以系統討論一下對美國經濟的影響了。

這場戰爭對美國的影響還停留在「油價漲一點、股市跌一點，要不了多久就會過去」的層面嗎？從這兩天的市場表現看，事情顯然已經不是這個級別。WTI原油和布倫特原油都來到了110美元附近。路透社與市場機構都指出，這一輪上漲背後，是霍爾木茲海峽風險遲遲不能收斂，全球能源供應的不確定性正在被重新定價。

摩根大通警告，如果霍爾木茲海峽的擾動持續到5月中旬，油價短期可能衝到120至130美元，極端情況下甚至可能超過150美元；而就算衝突後續逐步緩和，二季度油價中樞也大概率仍在100美元以上。

重要的是，油價不僅影響能源領域，而且會沿着兩條不同的傳導鏈條擴散。第一條是節奏較快的金融鏈：油價上漲，先推高通脹預期，再抬高利率和融資成本，隨後壓制地產、投資和就業。第二條是節奏較慢但影響更廣的消費鏈：油價上漲，通過運輸、原材料和供應鏈逐步傳導到消費品和食品價格，最後傷到普通家庭的日常生活。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

先看第一條。油價是整個經濟運行中的基準價格之一。油價上漲意味着運輸、生產、發電都會更貴，市場就會提高對未來物價水平的判斷。紐約聯儲主席威廉姆斯已經明確表示，中東戰爭帶來的能源價格飆升，會同時增加通脹和經濟放緩這兩個方向的風險。

如果通脹預期抬頭，聯局儲原本的降息空間就會被壓縮。長期利率難以下降，融資成本保持高位。而美國經濟高度依賴信用擴張和高槓杆運轉，金融條件一旦重新收緊，那些高度依賴低成本融資的領域就會首先承壓。

最典型的就是房地產。市場統計顯示，隨着衝突持續，美國30年期固定按揭利率一度升至6.46%，比戰前明顯抬高。按揭利率上升，購房需求就會被壓制；購房需求被壓制，房屋成交、開發投資、裝修、傢俱、家電等一連串經濟活動也會跟着放緩。美國房地產不是孤立行業，連着居民財富感受、地方財政、銀行貸款和大量就業機會。所以，油價上漲表面上是能源問題，傳導到這裏，已經變成了地產和增長問題。

再往下會傳到就業。企業看到融資變貴、需求變弱、前景變得不確定，自然會減少擴張，延後投資，放慢招聘。雪上加霜的是，美國現在的勞動力市場也並不強勁。路透的分析指出，美國當前是一種「低招聘經濟」：表面失業率不算高，但招聘本身接近停滯，戰爭引發的能源和通脹風險，正好疊加在本就偏脆弱的就業結構上。

在這條線上，戰爭帶來的外部衝擊，會沿着「油價—通脹—利率—地產—就業」傳導，一路壓低美國經濟的調整能力。

但對美國的普通人來說，更值得警惕的，其實是另一條雖然更慢、但黏性更強的消費鏈條。

首先從運輸開始。美國高度依賴公路運輸和長距離物流，油價上漲後，卡車、倉儲、配送、電商履約的成本都會上升。短期內企業也許會自行吸收一部分，但時間一長，最終還是會反映到商品價格上。

2025年6月23日，插圖可以看見伊朗國旗、美元鈔票以及石油管道和油桶的模型。（Reuters）

其次是原材料鏈。石油不僅是燃料，也是化工原料。塑料、包裝、清潔用品、合成纖維、日化產品，等等，都直接或間接依賴石油和天然氣。能源價格走高，相關原材料價格也會上去，再通過製造和包裝環節傳導到終端商品。油價上漲不只是讓人加油更貴，還會讓貨架上的大量商品都漲起來。

再往下是食品。食品對能源的依賴經常被低估。農業生產需要燃料、化肥、灌溉、冷鏈和運輸，其中每一個環節都和能源價格有關。現在雖不明顯，一段時間後，這些成本就會以食品價格體現出來。而食品是剛性支出，影響最廣，消費者感受也最強烈。

股市下跌，不會直接影響每個人；房貸上升，沒買房的人也未必有切身感受；但日用品、食品、交通支出一起上漲，幾乎沒有人能躲開。而且這類價格上去容易下來難，比利率更難回落。於是，衝擊就會從超市價錢牌，慢慢沉澱為普通家庭的結構性增加開支。

這兩條線合在一起，將會重塑美國的經濟運行方式。美國國內原本期待依靠通脹回落、利率下行和消費韌性來實現「軟着陸」，現在卻可能轉向高能源成本、高融資成本、高不確定性的狀態。雖然未必會爆發經濟危機，但調整過程會更遲緩更困難。而如果通脹高疊加就業弱，聯儲局就會陷入降息不是加息也不是的兩難處境。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

此外，還需要看到的是，4月3日，美國白宮正式公布2027年預算提案，將國防開支提升至1.45萬億美元，較2026年激增4409億美元，增幅達43.7%。這份是創美國歷史之最、二戰以來最大單年增幅的國防預算。為支撐1.45萬億美元國防預算，特朗普政府計劃削減730億美元非國防聯邦支出，降幅達10%，削減範圍幾乎覆蓋所有民生與公共服務領域。環保領域，美國國家環境保護局預算削減52%，環保與氣候應對投入顯著縮減；教育科研領域，K-12教育、高等教育補助大幅下調，健康研究經費遭嚴重壓縮；社會福利領域，低收入家庭住房能源補助、社區發展撥款、扶貧項目全面削減；民生領域，勞工部、農業部分別削減26%、19%，就業扶持、農業補貼等民生項目被壓縮。這些都將影響到民生經濟。

戰爭打到今天，伊朗的目標是只要政權穩定、經濟不完全崩潰、不出現系統性失控，就可以接受。但對於美國來說，除了開戰的戰略目標，還必須同時守住多個關鍵維度：金融資產不能明顯下跌，就業不能明顯惡化，通脹不能重新失控，經濟增長不能掉頭向下。多重約束同時成立，任何一個環節都不能失守，否則就會通過金融和預期機制迅速傳導到其他領域。沒有能速戰速決的特朗普越來越感受到壓力。光腳的不怕穿鞋的，面對同樣不確定性的衝擊，這就是二者承受能力不對稱的根源。