伊朗戰爭｜巴基斯坦外長：很快會主持美伊會談

儘管伊朗此前批評，美國一邊尋求談判，一邊卻準備發動地面進攻。但巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）3月29日表示，巴基斯坦很快就會主持美國和伊朗之間的會談，以全面持久地解決當前衝突。路透社報道，美伊暫時未就達爾的說法發表評論。



圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

達爾表示，當日與沙特阿拉伯、土耳其和埃及外長在伊斯蘭堡舉行了會談，並簡要介紹了美伊在伊斯蘭堡舉行和談的前景，各國外長對這項倡議表示了全力支持。此外，

4國外長也討論了如何儘早徹底結束中東戰爭尋求「可能途徑」。達爾表示，他們一致認為，這場戰爭對任何人都沒有好處，只會造成死亡和破壞。外長們一致認為，解決衝突的唯一可行方案是「對話和外交」。路透社報道，會談也討論了如何重新開放霍爾木茲海峽問題。

達爾又稱，巴基斯坦與華府一直積極接觸，又指中國「完全」支持巴基斯坦主辦美伊會談的倡議。他表示，巴基斯坦將榮幸地在很快時間，主辦美伊和談。不過，他未提到兩國是否已有回應。路透社報道，美伊暫時未就達爾的說法發表評論。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

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