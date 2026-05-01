特朗普的帝王夢　美國民主的笑柄

商人出身的特朗普（Donald Trump）在當選美國總統之後，一直有一個執念，那就是充分體驗權力的快感，充分探索總統這一職位的權力邊界。

經商，特朗普做到了億萬富豪的位置，從政，特朗普也想要成為最偉大最特別的那個。

什麼是最偉大最特別的總統？特朗普有自己的判斷。

日前英國國王查爾斯三世到訪美國，白宮當地時間4月28日在社交媒體發布一張特朗普歡迎查爾斯三世到訪的照片，配文「兩個國王」，還特意配上了王冠的表情。什麼是主宰者？直到這一刻你才發現，原來稱王才是特朗普內心深處最迫切的吶喊。

2026年4月28日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）抵達白宮，參加美國總統特朗普為他們舉行的歡迎儀式。（Reuters）

查爾斯是世襲君主，的確可以稱得上是國王，但特朗普是號稱民主燈塔的美國民選出的總統，白宮竟然赤裸裸將總統與君主王權放在一起，等於宣告特朗普也是國王。白宮的文宣們當然早就摸清了特朗普的喜好，十分會迎合特朗普的心意。

表面上，特朗普喜好的是做王，實際上，特朗普毫不掩飾對於主宰一切的渴望。

不久前4月12日特朗普公開發布一張AI生成圖片，其中自己化身耶穌基督拯救人民。2025年5月，特朗普曾在社交平台發布一張自己裝扮成教皇的AI生成圖片。畫面中他身着白色教皇長袍，頭戴主教冠，右手食指豎起作祈福狀，端坐在華麗的座椅上，神情肅穆。

國王、教皇、耶穌，這才是特朗普的野望。他根本不管會不會引發人神共憤，總之他要做的是人神共主。

2026年4月28日，美國國務院發布的護照效果圖，展示美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像和簽名。（U.S. State Department/Handout via REUTERS）

從這出發，你就不難理解為什麼特朗普掉進了伊朗戰爭的陷阱。美國是世界霸主，對於美國霸權，他從年輕時就聽過看過，有朝一日坐在總統的位置上，他急不可耐想要揮舞一下霸權之劍，體驗一下什麼是主宰者。所以對於伊朗最高領袖的斬首行動發生了，數小時越境控制委內瑞拉總統的劇情也發生了。

什麼文明的光輝、制度的嚴謹、程序的正義，在特朗普這裏統統都不是考量的重點。在權力面前，人性的弱點無處隱藏。很多時候美國的決策不過是實現特朗普的一個權力的夢想。

為什麼特朗普過去這麼多年一直對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、朝鮮領導人金正恩讚不絕口，為什麼會對他們流露出毫不掩飾的羨慕？歸根結底，是威權專制國家領導人擁有的權力實在是他不能企及的，他太想做一個事實上的帝王了，看到同道中人除了羨慕別無其他。

正所謂楚王好細腰春宮多餓死，上有所好下必甚焉，另外一個政壇奇觀誕生了。美國的盟友們但凡有求特朗普的都會毫不吝嗇對特朗普的吹捧，眼看着特朗普挑起戰火還盛讚特朗普對和平的貢獻的比比皆是。據說白宮開會，部長們一個個不約而同的開場前奏是肯定特朗普的正確偉大，然後才切入正題。

2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台 Truth Social發布一張AI生成的圖像，被指將其本人塑成耶穌。（@realDonaldTrump/Truth Social/Handout via REUTERS ）

只可惜，兩屆總統任期，數年時光，特朗普還沒品出權力的味道就很快要到中期選舉，任期僅剩兩年了。這場美夢太短暫了。

於是，還未到下台那一刻，他就早早規劃青史留名。即便自己無法長期逗留權力之巔，也要讓自己的名字留下來處處彰顯。

2026年是美國建國250週年紀念，特朗普的簽名將被印在新發行的美元紙幣上。此外，特朗普還要造「特朗普金幣」。3月19日，成員由特朗普親自挑選的美國美術委員會批准在美國建國250週年紀念金幣上鑄上特朗普肖像，並且要讓金幣「儘可能大」，直徑達到3英寸（7.62釐米）才好。今年2月，美國佛羅里達州議會參議院批准法案，把該州棕櫚灘國際機場改以總統特朗普命名，變成「唐納德·J·特朗普總統國際機場」。

白宮官方社交媒體賬號發圖「國王萬歲」。（白宮官方X賬號）

2025年12月，特朗普宣佈美國海軍將建造兩艘「最大、最快」的新型戰列艦，名字是「特朗普」號。同月，位於美國首都華盛頓的知名錶演藝術場所甘迺迪中心更名為「特朗普-甘迺迪中心」，一家由美國國會在1984年設立的研究機構「美國和平研究所」強行被改名為「特朗普研究所」。「特朗普金卡」「特朗普賬戶」「特朗普車站」，甚至「唐羅主義」，各個領域都被特朗普一一「冠名」。

美國儼然成了特朗普一個人的名利場。在中國這樣被美國攻擊為專制政權的國家，你能想象如此多的地點機構以領導人的名字命名嗎？即便是新中國的開國領袖毛澤東也只是出現在人民幣上而已。看到特朗普如今的做派，那些對美國民主還抱有幻想的人們，可能真的要精神恍惚了。

美利堅的締造者們，250年前為了反抗英國的殖民統治，為了追求民主自由，建立了美利堅合眾國。但是想不到250年後，美國總統的夢想是做國王。民主不香嗎？特朗普的帝王夢徹底讓美國民主淪為了笑柄。