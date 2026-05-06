比俄羅斯贏更大　中國是伊朗戰爭的低調贏家

很多人認為俄羅斯是伊朗戰爭的意外贏家，在戰事爆發和霍爾木茲海峽被封後享受到了高油價紅利，擺脱了財政困境，其實從地緣政治以及經濟戰略的層面，中國才是這場戰爭的最大贏家。

中國始終堅持中立立場，不介入美伊戰爭，甚至自身的能源供應也因霍爾木茲海峽封鎖受到影響，但從長遠來看，中國是這場戰爭的贏家。中國的「贏」，不在於獲取經濟或軍事利益，而在於彰顯了大國的戰略定力和擔當，重塑了國際社會對中國的認知。

首先，中國的主要戰略對手美國，在戰爭中形象大跌，霸權地位受損，為中國創造了更有利的國際環境。美國的「不可戰勝」神話破產，盟邦體系破裂，中東、歐洲國家對美國的信任度下降，這些原本依賴美國的國家，開始重新審視與中國的關係，尋求與中國合作。最近不少國家紛紛到中國訪問，就證明了這一點。

其次，中國的勸和努力被世界看見。戰爭爆發後，中國始終堅持勸和促談，積極推動美伊雙方通過外交途徑解決分歧，王毅外長多次與伊朗、土耳其、埃及、巴基斯坦等國官員通話，協調立場、推動停火，支持巴基斯坦發揮斡旋作用，搭建美伊雙方的溝通橋樑。

中國的中立立場和勸和努力，得到了國際社會的廣泛認可，被認為是推動美伊和談的關鍵因素。事實證明中國才是世界和平穩定的定海神針。這種戰略性受益的重要性，會隨着時間延申，越來越顯示出其巨大價值。

2026年3月10日，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）的最新報告表示，自2月28日以來，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶交通量已驟降97%。（UNCTAD）

第三，產業經濟與能源方面，完善的能源儲備體系、成熟的新能源產業鏈與上述穩健的外交策略，共同構築起起的抗風險壁壘，也讓中國成為未來經濟戰略領域的低調贏家，有助於推動其成長為未來的全球新能源超級大國。

摩根士丹利新興市場股票團隊宏觀經濟研究主管基塔尼亞·坎德近日在接受路透社採訪時就指出，伊朗戰事給中國提供了一個機會，依託成熟的能源基建體系，中國有望在南半球與東半球擴大能源合作佈局，如同當下深耕人工智能基建與產業生態一般。未來，中國可憑藉可再生能源、新能源汽車、動力電池等產業優勢，助力區域能源安全建設。

基塔尼亞·坎德認為，全球能源格局將迎來深刻變局。美國依託本土能源基建、頁岩油氣產能，疊加與海灣阿拉伯國家、委內瑞拉的合作，佔據着全球40%至45%的能源供給。而中國因為在新能源時代，在風電、光伏、核電等領域的多元佈局，在這場競爭中佔據有利位置。中國因為掌控了關鍵礦產資源、壟斷光伏等新能源產品產能，將推動其成長為未來的全球能源超級大國。

此外，國際媒體也注意到中國在應對能源市場衝擊表現出的強大韌性。《紐約時報》指出，中國幾十年來投入數千億美元發展電動汽車和可再生能源，這一長期戰略如今正在開花結果。

美國有線電視新聞網（CNN）也驚覺，美國和以色列2月底挑起對伊朗的戰事後，全球約五分之一的石油與天然氣運輸受阻，使得依賴中東能源的全球各國加大對可再生能源的投資。而在這一過程中，作為全球電動汽車、風電設備和太陽能板最大製造國的中國，正成為最大贏家。