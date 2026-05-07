空手道外交：高市早苗糟糕的外交空轉

2026年5月初，日本政府幾乎同一時間啟動了三路外交行動。自民黨選舉對策委員長西村康稔抵達北京；首相高市早苗本人訪問河內；與此同時，自民黨議員鈴木宗男啟程前往莫斯科，隨身攜帶高市早苗的親筆信。三條戰線在同一時間段內鋪開，規模可觀。

然而，當塵埃落定，世人看到的卻是一幅截然不同的畫面：在北京，西村康稔連一個中方高層官員的影子都沒見到，行程單上只剩「參觀企業」和「與日企高管喝茶」；在河內，高市早苗的熱情演講換不來越南的實質性站隊，「多方位外交」四個字將她晾在一邊；在莫斯科，鈴木宗男的「石油訂單」被俄方副外長魯堅科當眾奚落，對方直言「先放棄敵對的反俄路線再說」。

這不是什麼精心謀劃的戰略突圍，而是一場徹頭徹徹尾的「空手道外交」——花哨、浮誇、自我陶醉，卻手裏空空如也。就像那個對着空氣比劃拳腳的空手道選手，喊聲震天，動作凌厲，但真到了擂台上，對方一拳未出，他自己已經累得氣喘吁吁。高市早苗幻想以小博大、四兩撥千斤，結果卻是三戰皆北——北京空轉、河內空談、莫斯科空手而歸。

這種「三線出擊、全線遇冷」的局面，折射出日本當前外交策略的一個核心特徵——喊聲震天，動作凌厲，但根本就不想拿出實質性籌碼，手裏也沒有真正能打動對方的東西。這些外交秀可以稱為「空手道外交」。再日本政治分析人士看來，高市早苗只是要通過這種外交行為做給日本內部的民眾看而已。

高市早苗1994年在議會質問村山富市憑什麼代表日本向中國道歉，圖為時任議員高市早苗（影片截圖）

北京空轉：連門都不存在，談何敲門？

5月2日，西村康稔的專機降落在北京首都國際機場。作為高市早苗上台以來自民黨「黨四役」級別首次踏上中國領土的人物，日方本想將此行包裝成「破冰之旅」。然而，中方甚至懶得演一齣「外交冷淡」——沒有接機、沒有紅毯、沒有任何一位中方要員出現在會客室。

等着西村康稔的是什麼？參觀幾家自動駕駛和機器人企業，然後跟經濟界人士坐下來聊一聊。說得直白點：日本人跟日本人開會，中間夾了幾個沒有決策權的中國民間面孔。日方事後辯解「這趟本來就沒計劃見中國要員」——這一解釋令人唏噓，一個自民黨核心層人物專程飛來，如果從一開始就不打算對話，那到底是來幹什麼的？

答案很簡單——這是演給國內看的一場政治秀。

去年11月，高市早苗在國會發表了一通極具挑釁性的涉台言論，此後中日高層交往便陷入了全面凍結。日本國內，前首相石破茂接連公開質疑她，鳩山由紀夫、野田佳彥也站出來批評。壓力之下，高市需要給國內一個「交代」——看，我派人去過了，是他們不肯見。

她想利用西村康稔這一趟，完成一個兩頭通吃的算盤：萬一中方願意見了，她就可以對內宣稱「打破僵局」，對外向美國展示「日本有籌碼」；即便中方不見，她也可以對國內務實派說「問題不在我方」。然而，北京連這個「拒絕」的機會都沒給她。中方甚至連常規的外交冷淡都懶得表演，直接讓這次訪問變成了一場沒有對手的獨角戲。

這就是「空手道外交」的第一重釋疑：你以為自己在博弈，其實對方連牌桌都沒上。 你手裏沒有任何讓步——去年11月的話一個字沒收回去，中日高層凍結的局面一個動作沒改變，連最基本的外交姿態都不肯調整。就想空手推開中國的大門？中國只有選擇不以任何回應，更不會配合其外交表演。

日本首相高市早苗（左）2026年5月2日在越南河內會晤越南總理黎明興（右）（Reuters）

河內與莫斯科：兩手空空，如何付款？

如果說北京之行是一場「無人接招」的尷尬，那麼河內和莫斯科上演的，則是更加荒誕的「空手套白狼」。

高市早苗在河內受到了正式接待。越南越共總書記蘇林與之會面，總理黎明興與她舉行了正式會談，雙方還發表了聯合文件。表面上看，這條線似乎比北京體面，但往下翻一層，味道就全變了。

越方在聯合文件中特意強調了「堅持多方位外交」的原則——這是越南外交的標準表述，但在當前語境下，可以理解為對日本拉攏意圖的温和拒絕。越南並不願意在美日與中國之間做出明確選擇，尤其是考慮到中國是其最大的貿易伙伴。

此外，日本不久前剛剛退出了越南寧順核電站項目——一個談了十幾年、涉及數百億美元的合作，說不要就不要了。這一決定難免讓越方對日本承諾的可靠性產生疑慮。日本媒體報道稱，高市早苗希望越南能夠在中日之間充當「傳話人」，但越方顯然不認為為此冒險符合自身利益。

莫斯科方向的處境更為尷尬。鈴木宗男作為少數能與俄羅斯保持溝通渠道的日本議員，此行帶去了高市早苗的親筆信，日媒提前釋放了「日本有意從俄羅斯進口原油」的消息。然而，日本目前仍在對俄製裁的框架內——去年9月，日本剛剛將俄羅斯原油價格上限進一步壓低，並擴大了對俄製裁名單。俄方副外長魯堅科（Andrey Rudenko）對此的回應是：要恢復日俄接觸，日本需要先放棄「敵對的反俄路線」。

換句話說，俄羅斯方面的立場是明確的：日本不能一邊參與制裁，一邊指望獲得能源合作。而當前全球能源市場格局下，俄羅斯並不缺少買家，日本的採購意向對其缺乏足夠的吸引力。

這就是「空手道外交」的第二重釋疑：你以為掏出了籌碼，但在對方眼裏，你那點東西連台面都上不了。 你沒有撤制裁，沒有解禁名單，沒有提供任何俄羅斯真正需要的戰略回報——就憑一張淡倉支票，想撬動中俄關系？

2025年11月1日，韓國慶州，圖為高市早苗在慶州結束的APEC峰會後向日本國旗鞠躬。（Reuters）

空手道外交：毫無誠意的外交表演

將這三路行動放在一起觀察，一個清晰的模式浮現出來：日本在外交上同時向三個方向發力，但在每一處都未能提供對方真正需要的回報。

對中國，日本希望恢復高層對話，但未對導致對話中斷的言論做出任何調整；對俄羅斯，日本希望恢復能源貿易，但未對制裁措施做出任何鬆動；對越南，日本希望獲得政治支持，但未能提供可靠的經濟承諾，反而先從一個重大項目中撤出。

這種「想要成果卻不願付出成本」的策略，在外交實踐中很難奏效。國際關係中的互動，本質上是一種交換——一方若要獲得對方的讓步或配合，通常需要提供相應的回報。日本當前的做法，更像是試圖「空手套白狼」：在什麼都不拿出來的情況下，期望對方做出實質性讓步。

高市早苗政府的此番三線操作，並非毫無邏輯。其國內政治需求——安撫務實派、展示外交活躍度、對沖批評聲音——確實需要通過這些動作來滿足。但問題是，外交不是獨角戲。當對方清楚判斷出你手中沒有籌碼，且不願調整既有立場時，你的所有動作都可能被歸為「表演」。

從結果來看，西村康稔在北京未能打開局面，高市早苗在河內未能獲得實質承諾，鈴木宗男在莫斯科遭到明確拒絕。三條戰線，最終指向同一個結局：零突破。

這未必意味着日本外交的整體失敗，但它確實表明，在當前國際格局下，缺乏實質讓步和誠意積累的單方面「外交攻勢」，其效果是極其有限的。對於那些期待東京能夠在複雜的地緣政治環境中施展「以小博大」巧技的觀察者而言，2026年5月的這三場外交行動，提供了一個值得深思的反面案例。