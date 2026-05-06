清華教授吳大輝：世界僅有美俄中三軸　中國很難不成為全球副班長

長期致力於研究俄羅斯地區政治、擔任清華大學俄羅斯研究院副院長的吳大輝教授，5月6日出席香港發展論壇舉辦的中美俄關係研討會時表示，目前的世界在戰略安全意義上，僅有美俄中三個軸，日本歐洲等國因沒有中等強國與其戰略協同，難成一軸。

吳大輝亦認為，中國在國際體系中的角色定義，更多取決於美歐等國的解讀，而非自我宣示。而中俄對於彼此間的戰略要義則為，對於中國來說，若存在反華排華的聯合陣線，只要俄羅斯不加入其中，這個陣線的性質就不會發生根本的改變，反之亦然。



「多軸新世界」下的三個軸

吳教授在演講一開始就表示，自己認為包括多軸心世界、多極世界、全球南方、黃金十億人口等多種現在描繪世界格局的概念均不適用，因此推出「多軸新世界」的概念。

他稱，該概念中的「軸」是指有一個世界性大國主導，並至少有一個中等強國或國家集團，能與該大國保持長期、緊密、機制化的戰略協同的安全軸心。而目前的世界僅有三個軸，分別是強軸美國、中軸俄羅斯，以及弱軸中國。

長期致力於研究俄羅斯地區政治、擔任清華大學俄羅斯研究院副院長的吳大輝教授，5月6日出席香港發展論壇舉辦的中美俄關係研討會。（張涵語攝）

吳教授表示，美國有自己完整的盟友體系。「歐洲是它的西軸；海灣國家及以色列是它的中軸；而日韓、菲律賓、泰國等亞太地區國家，則是它的東亞之軸。」其次，俄羅斯因有伊朗、白羅斯、朝鮮等同盟，所以位居世界第二軸。

至於中國之軸，吳教授指，中國雖然沒有形成形式上的安全軸心，但只要我們願意，就可以隨時與朝鮮、巴基斯坦及陸上的東盟國家等走的更近。

「如果從這個概念看，很多國家不算（軸）。依附於美國的歐洲不算；日本也不能算一軸，哪有一個國家願意跟日本選邊站隊，形成一個安全格局上緊密長期的機制呢？印度也不能算是一軸，因為也沒有強國或國家集團跟印度選邊站隊」。

中國是誰取決於美國把你當成誰

當談及「多軸新世界」中的中美關係時，吳教授認為，中國現在沒法不做世界「老二」。「說你是你就是，不是也是。中國是誰不取決於說我是誰，而取決於美國歐洲把你當成是誰。你只要具備了實力，在西方人的眼裏你就是威脅。」

吳教授稱，目前的中國，想要選擇一條不結盟道路。中國現在雖與俄羅斯並無同盟條約，但兩國的關係卻被西方人認為是戰略同盟。他稱，「很多西方學者將現在的世界，描繪成兩極化的世界：美歐為一極，中俄為另一極，中俄被站隊，我們則沒有辦法反駁。說你是俄羅斯的盟友你就是，不是也是。（中俄關係領域）也面臨這樣一個困境。」

清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝教授（中），5月6日出席香港發展論壇舉辦的中美俄關係研討會。（張涵語攝）

而美國地位的衰弱，在吳大輝教授眼中則是相對衰弱，即新興國家的快速成長顯得美國的發展增長不夠。他認為，美國的實力依然按照自己的機制在向前推動，即便有特朗普（Donald Trump）這樣的人執政，這個國家依然能夠正常運轉。「這就是社會隱形的穩定發展機制。這種機制是上百年時間形成的，不會因為一個領導人怎麼樣這套制度就遭到破壞，這就是制度的優勢。」

中國有何戰略選擇？

對於多軸新世界下中國的戰略選擇，吳教授列舉了四點。一是堅持國家內部發展與國際外部發展統一，即內部治理好，對外才有力量；其二，堅持經濟與軍事力量崛起統一，若像蘇聯軍事強經濟弱，或日本經濟強軍事弱，則均會落得失敗。

三是堅持拓展國家利益與承擔國際責任統一，國家實力越強責任就愈大；最後是堅持逆秩序性與合秩序性成長的統一。他稱，中國作為新興大國，在搶歐美國家盤子裏的蛋糕和話語權，零和博弈無法避免。同時，中國也有能力建造次區域地區的秩序，比如亞投行。但中國主導的東西要考慮到周邊地區國家的利益，只有這樣中國才能被世界絕大多數國家接受。

吳教授表示，「一個大國要成長，我認為有三件事特別重要：第一有能力改變能夠改變的一切，你要具備這個能力具備這個決心；第二有耐心接受尚不能改變的一切，如果你現在改變不了你要有耐心，第三要有智慧分清以上兩者」。