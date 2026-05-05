特朗普稱期待與習近平會面　貝森特指中美元首將討論霍爾木茲問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預定5月14日至15日訪問中國，他於5月4日表示，期待與中國國家主席習近平會面，形容此行訪華非常重要。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日敦促中國加大外交努力，說服伊朗重開霍爾木茲海峽，允許國際航運通行。他又稱，特朗普和習近平會晤時將討論此問題。



圖為2025年10月30日，特朗普與習近平於韓國釜山會面。（Reuters）

特朗普在白宮舉行的小型企業峰會上發表講話時稱，美國在人工智能（AI）領域領先中國，兩國之間存在著非常友好的競爭。他表示，他即將拜訪習近平，他對會面很期待，又稱這是一次非常重要的訪問。

圖為2026年4月22日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席參議院的聽證會。（Reuters）

貝森特接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，伊朗90%的能源由中國購買，所以中國是這個恐怖主義國家的最大資助者。他敦促中國「加入我們的國際行動」，共同促成霍爾木茲海峽重開，但他未具體說明北京應該採取什麼行動。

貝森特又呼籲，中國和俄羅斯應該停止阻撓聯合國各項倡議，例如一項鼓勵採取措施保護霍爾木茲海峽商業航運的決議。