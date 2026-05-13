乒乓外交55週年　尼克遜之孫談習特會　對達成重大協議抱期望

美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）將於本周稍後訪問中國，與國家主席習近平會面，成為國際焦點。在「習特會」前夕，「尼克遜對話」（Nixon Dialogue）創始人、美國前總統尼克遜之孫克里斯托弗・尼克遜・考克斯（Christopher Nixon Cox）與中美交流基金會（CUSEF）總裁周建成舉行線上對話，談論這次「習特會」，當前國際格局及中美兩國關係的未來走向。



考克斯稱，當今世界局勢極度動盪，「一戰爆發前20年，沒有能料到領導這些國家的皇室會開始互相討伐，戰爭會出人意料地爆發」。他指出，鑑於烏克蘭、中東（霍爾木茲海峽）、印巴邊境及台灣海峽等地區的衝突熱點，全球軍事衝突已成為一種真實且難以預料的威脅。因此，穩定中美關係是21世紀全球和平的關鍵。

「這不意味中美必須達成一致，而意味中美必須互相理解，了解彼此的紅線和觸碰點，繞過這些分歧。」考克斯說。

「尼克遜對話」創始人、美國前總統尼克遜之孫克里斯托弗・尼克遜・考克斯（Christopher Nixon Cox,右）與中美交流基金會（CUSEF）總裁周建成舉行線上對話。（CUSEF）

周建成問考克斯認為這次「習特會」成功的標準是什麼，考克斯表示希望中美能解決一些貿易分歧，貿易與資本流動是當前最迫切需要解決的議題，讓國家可互相投資，並希望這次會面，只是今年內其中一個，深化中美關係的會談陸續有來。

我真心相信，特朗普總統明白，只要中美雙方能夠相互理解，並尋求合作之道以造福兩國，這絕非壞事。 里斯托弗・尼克遜・考克斯 Christopher Nixon Cox

「我對此次峰會後能宣布一些重大協議抱有很大期望。」考克斯又認為即使沒達成重大協議，就如當年最終推動了其外公尼克遜歷史性訪華的「乒乓外交」一樣，進兩步退一步也非壞事。只要雙方能加深理解、同意一再會晤。「最重要的是對話必須持續下去。因為透過對話，往往能產生許多令人驚喜的成果。」

適逢中美交流基金會近日亦透過打匹克球（pickleball）促進中美青年交流互動，也正好是紀念「乒乓外交」55週年。考克斯認為，不論是昔日的「乒乓外交」還是如今換成打匹克球也好，透過體育運動，能在人際層面上拉近兩國的距離。「我認為無論關係處於高峰或低谷，推動文化、體育交流及對話，始終是維繫雙邊關係的重要助力。」