中美峰會即將登場　專家：特朗普不應期望中國幫助解決伊朗戰爭

備受矚目的中美首腦會議周四（5月14日）在北京登場。美國官員透露，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）準備促請中國居中斡旋，達成結束美伊衝突的協議。然而，政治觀察家普遍認為，由於兩國存在戰略利益分歧，特朗普不應寄望北京能在伊朗問題上提供實質幫助。



分析指出，特朗普難以按照自身意願結束對伊戰爭，被迫轉而尋求中國的外交支援。儘管中國國家主席習近平希望看到中東局勢降溫，但他與特朗普對於如何結束這場戰爭存在分歧。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Reuters）

美國德州南方衛理公會大學政治學教授吉爾森（Cal Jillson）接受《聯合早報》訪問時說，特朗普希望中國向伊朗施壓，迫使德黑蘭接受美國提出的結束衝突的條件，但估計北京不會讓特朗普得償所願。

他說：「中國仍然擁有石油儲備，足以抵禦眼前的經濟壓力。而且習近平也知道，美國比伊朗更渴望結束這場戰爭，所以他可能會讓特朗普再折騰一段時間。」

新美國安全中心高級研究員斯托克斯（Jacob Stokes）向《華爾街日報》表示：「習近平希望確保美國在中東的這場政權更迭行動被視為一場失敗，而特朗普自然希望相反的結果。」

美國國務院前中東談判代表米勒（Aaron David Miller）認為，特朗普目前處於劣勢。「特朗普失去他原本擁有的籌碼，因為關稅戰和牽動全球神經的伊朗戰爭，他給了習近平不少籌碼。」

美國國際貿易法院上周裁定特朗普全球徵關稅的法律依據不成立，更讓他在峰會前夕陷入政策被動的窘境。

議程廣泛：貿易、科技、AI與地緣秩序的較量

美國官員透露，除了伊朗問題，此次峰會議程還涵蓋貿易、科技、稀土出口管制，以及台灣問題等。

在峰會召開前夕，中美雙方都在加大施壓規模。華盛頓指責北京開展大規模行動竊取美國人工智能（AI）技術，中國則命令企業不得遵守美國對伊朗石油的制裁。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

美國康奈爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）告訴CNBC，如果這次峰會演變成一場充滿爭議的爭吵，將嚴重損害全球貿易並加劇地緣政治動盪。

也有分析指出，東南亞各國密切關注美國對華商品徵收的關稅，相對於美國對本國商品關稅的任何重大變化。

尤索夫伊薩東南亞研究院客座資深研究員奧爾森（Stephen Olson）說：「如果中國出口商品的關稅率下降，企業就沒有什麼商業理由把生產線從中國轉移到越南等國了。」

美政界車企施壓 抵制中國汽車入美

在美國國內，特朗普面臨來自汽車產業和兩黨議員的巨大壓力——不要向中國汽車開放市場。

特朗普今年1月說，如果中國汽車製造商願意在美國建廠並僱用美國人，他非常樂意讓中國汽車進入美國市場。這番言論敲響美國汽車行業的警鐘。

2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密西根州的福特汽車生產中心。 （Reuters）

美國車企上個月聯署致函特朗普政府，指北京主導全球汽車業的企圖對美國國家安全和工業基礎構成直接威脅。74名民主黨眾議員和52名共和黨眾議員也罕見聯名敦促特朗普阻止中國汽車進入美國市場。

雖然商務部與貿易代表已表明中國汽車不在峰會議程內，但美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）擔心，渴望達成巨額投資協議的特朗普可能會單方面作出讓步。

要求匿名的白宮官員告訴美國新聞網站Politico：「本屆政府中最親華的人可能就是總統本人。他一直致力於與中國達成協議。他是個渴望達成協議的人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

