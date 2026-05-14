特朗普訪華｜全新里程碑：尊重是常態　鬥爭是底牌　互捧是開始

美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平5月14日上午在北京舉行會談，特朗普一開場便讚許習近平是偉大的領導人，他說「有時候人們不喜歡我這麼說，但我還是會說，因為這是真話。我只說真話。」

啟程前特朗普也曾高調形容習近平是一位偉大的紳士，是一個非常、非常了不起的人，稱「榮幸和精英們一起前往偉大的中國」。

上一次2025年10月末特朗普和習近平在韓國釜山會晤，特朗普也表示「中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處非常愉快」。

偉大的中國，偉大的習近平，這樣的話特朗普多次提及，到底是為什麼？毫不吝嗇的當面誇讚是一種禮貌恭維還是內心的真正認同？

5月14日下午，習近平陪同特朗普一同參觀天壇。(Reuters)

不管用意如何，至少特朗普對中國口下留情，處處留面子，這是一種顯而易見的尊重。和拜登（Joe Biden）當選總統後公開批評中國領導是專制者，骨子裏沒有民主思想是不同的。和之前的美國總統比如奧巴馬（Barack Obama）見到中國領導人總想聊聊人權也是不同的。除了特朗普，應該沒有哪個美國總統經常一上來就誇中國領導人偉大中國偉大。

從過往的表態看，特朗普對政治強人有一種天然的好感。他從內心深處尊重習近平普京等政治強人，並且羨慕這些政治強人擁有的強大權力和影響力。但特朗普並不是一開始就認為習近平偉大中國偉大的。

2017年11月特朗普第一任期的時候高調訪華，甚至安排他的外孫女表演漢語節目來彰顯，但回國之後美國的《國家安全戰略報告》就將中國定義為了戰略競爭對手，全面將對華政策調整為結構性戰略競爭。可以說美國對中國的關係定位轉變始於特朗普，全面正式打壓中國始於特朗普。彼時的特朗普將中國歸為可以用霸權大棒敲打敲打的國家。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達北京，開啟具有里程碑意義的國事訪問。白宮其後發布特朗普抵達北京的影片。（X@WhiteHouse）

隨後的拜登政府在特朗普第一任期之後更進一步將中國列為定性為美國「最嚴重的長期挑戰」和「戰略競爭對手」，認為中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖，也擁有經濟、外交、軍事和科技力量來推進這一目標的競爭者。過去9年是中美關係激烈對抗頻頻交手的9年，中美貿易戰、科技戰的鬥爭烈度超乎人們的想象。

到了特朗普第二任期，雖然中國仍被特朗普政府定位為最核心的戰略競爭對手，但是特朗普政府主張的是在關鍵領域實施「務實遏制」，已經不是全面大棒政策。特朗普高舉的關稅大棒在2025年不得不暫時停下，中美貿易談判一再展期的背後是美國已經沒有讓中國在關稅貿易問題上屈服的籌碼了。美國的對華晶片限制戰略在中國使出稀土牌後也不底氣不足了。

這次特朗普積極高調訪華，是建立在中美關係發生了根本性轉變的基礎上的。中美關係過去9年發生的一個里程別式轉變，就是美國認識到全面打壓中國的不可持續性，美國已經沒有能力對中方單向施壓。

2026年5月14日，中國北京，來華訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，獲手持中國及美國國旗的兒童歡迎。（Reuters）

特朗普對習近平本人和中國的口頭讚美，更大意義上是一種尊重，是美國轉變對華認知的顯性表達。美國人開始不得不和中國好好說話，在伊朗問題、關稅問題、晶片和稀土等問題上，不得不務實談判。這是兩國平等交往，互相尊重的開始。

特朗普毫不吝嗇對中國的讚美，中國也展現出了對美國這樣一個大國的高度重視。13日晚特朗普抵達北京，接機的是中國國家副主席韓正，這是以往少有的正國級領導人接機規格。機場現場300多人的歡迎人群更將友好氛圍推向了高潮。

14日下午習近平還陪同特朗普一同前往天壇參觀遊覽，國家主席親自陪同，這種規格也是其他領導人訪華參觀風景名勝時不會都有的。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。網上影片可見，首次訪華的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）似乎對人民大會堂的裝潢感到讚嘆不已。（X@RyanRozbiani）

兩個大國激烈鬥爭數年，領導人相逢一笑，開始大型商業互捧。特朗普讚習近平偉大，習近平親自陪特朗普出遊天壇，互相給對方面子。

聰明人經過理性的成本計算一般都會用敬來避免無意義的消耗。因此未來兩國尊重是常態，鬥爭是底牌。公開場合互敬，私下則狹路相逢互相攻防。

如果將中美比作頂級武林高手，現在就是他們見面時先互相拱手、言辭客氣甚至對飲三杯的時候。然杯酒之間，眼神始終在測量彼此的距離，呼吸節奏暗中調整，一隻手永遠不離開劍柄。 這種張力，比直接開打或虛情假意的互捧，要精彩得多。