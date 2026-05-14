特朗普訪華｜元首會談結束歷時2小時15分鐘　習近平晤企業天團

中國國家主席習近平5月14日上午，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤，會談進行約2小時15分鐘後結束。習近平接着會見隨同特朗普訪華的美國企業家。



新華社14日報道，特朗普逐一向習近平介紹隨訪的美國企業家，並表示他帶來了美國工商界傑出代表，強調相關企業家都非常尊重和重視中國，而他本人也有鼓勵相關美企拓展對華合作。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

習近平則表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益，中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。

對此，相關美國企業家表示，他們高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。

2026年5月14日，中國北京，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在北京人民大會堂出席歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）訪華的歡迎儀式。（Reuters）

這次特朗普帶同16間美國知名企業的行政總裁訪華，其中包括蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）及英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳。