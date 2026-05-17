特朗普訪華「大誇特誇」　中美關係穩定還看台灣問題？｜去片

特朗普時隔9年再次訪問中國，這也是9年來首次有美國總統訪華。中美雙方均認為這是一場歷史性訪問，為期三天的行程在極佳的氣氛中圓滿結束。特朗普對中國，乃至國家主席習近平本人，均讚不絕口。



這次訪華是本年度中美元首外交的開局。據悉，習近平與特朗普今年內預計還將會面三次。此次特朗普率領總身價過萬億美元的企業代表團，究竟達成了哪些實質成果？是否符合中美雙方的期望，並為今年的大國外交開了個好頭？



中方高規格接待：細節彰顯中美二元格局

在接待排場上，中方此次可謂給足了誠意與面子。特朗普抵達北京後，隨即獲得中國國家副主席韓正親自接機。這是自1980年中國外交禮儀現代化改革以來，第四位外國元首獲中國正國級領導人迎接。相比2017年特朗普首度任內訪華時，由時任國務委員兼中央外辦主任楊潔篪（副國級）接機，此次規格明顯提升。

加上現場的儀仗隊、軍樂隊，以及約300名揮舞中美兩國國旗的學生，中方顯然深諳特朗普對盛大場面的喜好，為其鋪設了滿滿的紅地毯。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂為美國總統特朗普（Donald Trump，右）舉行歡迎儀式，並檢閱儀仗隊。（Reuters）

5月14日，習近平在人民大會堂為特朗普舉行了盛大的歡迎儀式。場面浩大，連隨行的全球首富馬斯克也興奮地頻頻舉起手機錄影。兩國元首一同檢閱解放軍三軍儀仗隊，現場兒童熱烈跳躍並揮舞國旗，令特朗普相當欣喜。

在人民大會堂進行逾兩小時的對話後，習近平親自陪同特朗普參觀天壇。值得注意的是，上一次有美國總統到訪天壇，已是50年前的福特總統。

首日行程的重頭戲是國宴，席間雙方不斷釋出善意。習近平強調，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞，中美應該成為夥伴而不是對手，並明言：「中華民族的偉大復興可以與讓美國再次偉大並行。」特朗普的祝酒致辭也一改以往的脫稿作風，莊重地將中美歷史淵源及人文紐帶娓娓道來。他更順勢宣布，正式邀請習近平與夫人彭麗媛於9月24日回訪白宮，而平時滴酒不沾的特朗普更為此打破慣例舉杯。

整體而言，中方對特朗普的超高規格接待見諸於各項細節：從晚宴演奏《YMCA》、精緻的天壇主題餐桌佈置，到邀請特朗普到訪天壇與中南海這兩個極具特殊意義的地點，再到最後由外長王毅親自送機的盛大歡送儀式，全面凸顯了特朗普的尊貴身分，提供了極高的情緒價值。

更重要的是，從美方出動官員的規模與全球頂尖企業巨頭聚首北京的陣容，向全球傳遞了一個明確信號：中美是世上兩大強國，中美關係是全球最重要的雙邊關係，此一「G2」格局已無可置疑。

台灣問題：中美「戰略穩定」之核心紅線

撇除外交排場，雙方在核心政治議題上的交鋒同樣備受矚目。在5月14日的會晤中，習近平表示與特朗普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，這將為未來3年乃至更長時間的中美互動提供戰略指引。不過，在美方的官方紀要及通稿中，暫未見對此新構想的具體表述，其後續發展仍有待觀察。

對於中方而言，「戰略穩定」的重中之重必然是台灣問題。在首日會面中，習近平已高姿態地劃出紅線，言簡意賅地警告：「台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，雙方可以保持穩定，處理不好，就可能碰撞甚至衝突。」

在如此友好、高規格的場合中，使用「碰撞」、「衝突」等強硬字眼顯得格外突出。這不僅是重申北京立場，更是將台灣問題正式納入中美未來互動新秩序的核心。換言之，若要建立新的穩定框架，台灣問題絕不可被排除在外。

訪華期間，特朗普政府的官方新聞稿並未提及台灣問題；在參觀天壇時，面對記者連番追問台灣議題，特朗普也選擇轉身離開，未作回應。而素來被視為「堅定友台派」的國務卿魯比奧，在此行受訪時亦明顯減少了對華的強硬態度，僅重申美國對台政策不變，繼續保持「戰略模糊」。

魯比奧指出：「我認為中國更希望台灣心甘情願地、自願地加入他們；在理想情況下，北京希望台灣舉行一次投票或公投，同意併入中國，我認為這才是他們真正想要的。」

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，國家主席習近平為其在人民大會堂外舉行盛大歡迎儀式。（Getty）

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海的庭園。（Getty）

在回程的空軍一號上，特朗普向記者承認與習近平談及了對台軍售議題，並表示「可能批准，也可能不批准」。然而，單是與中國討論對台軍售一事，已被外界視為違背美國對台的「六項保證」，該協議指出美國對台售武不必事先徵詢北京意見，這也迅速成為台灣政壇藍綠陣營的爭議焦點。

特朗普在接受霍士新聞（Fox News）專訪時再次被問及台灣人民在這次「習特會」後應感到更安全還是更不安全。他回應稱狀態是「中立，這種情況已經持續好多年」，並表示不預期台海會爆發衝突：

「我會這麼說，我不想看到有人走向獨立。你知道，我們可能得遠赴9500英里去打仗，我不想那樣。我們不想打仗，如果現狀保持不變，我認為中國會接受的。但我們不希望有人說：我們獨立吧，因為美國支持我們。」

儘管美國官方文件的措辭並未改變，但特朗普的言論形同對台獨勢力發出明確警告，表明美方不願為此捲入戰爭。中國外長王毅隨後總結指出，台灣問題是此次會晤的重點之一，中方感受到美方了解並重視中國的關切，且與國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。

實質成果：波音與牛肉?

在經貿領域，外界將美方此次訪華的主要目標歸納為「5B」：Boeing（波音飛機）、Beef（美國牛肉）、Soybean（大豆）、Board of Trade（貿易理事會）、Board of Investment（投資理事會）

波音公司總裁奧特伯格於16日表示，此次中國之行非常成功，已獲得200架飛機的初步承諾。特朗普在返美途中更揚言，200架僅是確定的數字，中國的採購量最終可能多達750架，具體大單仍有待後續落實。

同時，美國肉類出口協會於15日確認，中國海關總署已為425家許可過期的美國牛肉廠續期五年，並新增77家美國牛肉企業進入註冊系統，為兩國牛肉貿易全面恢復鋪路。至於大豆採購，目前尚未有具體公佈。

5月14日晚宴上，與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、英偉達行政總裁黃仁勳、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）同枱的有4名內地企業家，分別是海信集團董事長賈少謙、藍思科技董事長周群飛、萬向集團董事長魯偉鼎，以及福耀玻璃董事長曹暉。(新聞截圖)

在14日兩國元首會面之際，美國商務部宣佈放寬限制，允許阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等約10家中國科技企業購買Nvidia（輝達）的H200晶片，每家企業最高可採購7.5萬片。不過，中國企業最終的採購意願及數量仍是未知數，Nvidia執行長黃仁勳也尚未公開確認是否已獲取中國訂單。

中國外長王毅證實，中美經貿團隊已同意成立「貿易理事會」與「投資理事會」，以解決彼此農產品市場準入的關切，並在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易。考慮到中美關稅休戰期僅至11月，加上涉及稀土出口管制、半導體晶片及伊朗局勢引發的制裁等複雜議題，雙方未來仍需進行多輪艱難談判。

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

伊朗局勢成美國關切重心 困局仍待破解

除了雙邊經貿，伊朗局勢是此次會晤的另一核心。在首日會談的美方公告中，超過三分之一的篇幅聚焦於伊朗。美方聲稱，中美同意「霍爾木茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流通」，並指習近平明確反對將該海峽軍事化或收取通行費。此外，美方表示中國有意購買更多美國石油以減少對該海峽的依賴，雙方亦達成共識「伊朗絕不能擁有核武」。特朗普受訪時也透露，習近平承諾不會向伊朗提供軍事裝備。

然而，中方通稿對此僅輕描淡寫地表示「兩國元首就中東局勢交換了意見」。外界預期的「伊朗換台灣」大交易似乎並未在此次訪華中成形，特朗普面臨的伊朗困局依然懸而未決。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海的庭園。（Getty）

這一結果並不令人意外。中國對中東局勢始終抱持「解鈴還須繫鈴人」的態度。儘管霍爾木茲海峽若遭封鎖將嚴重損害中國利益，但中國在此問題上願發揮多大影響力仍有待觀察。從當前的大國博弈來看，中國手中握有稀土牌及農業出口管制等籌碼，而急需解決中東危機的美國，顯然無意在此時與中國重燃貿易戰戰火。

特朗普：這就是G2

儘管特朗普在全球四處點火引發能源危機，並持續揮舞關稅大棒，為中國帶來嚴峻挑戰；但面對貿易摩擦，如今的中國已非9年前那般措手不及，具備了更強的抗衡能力以防被美國「卡脖子」。中美經貿依然密不可分，但在戰略上雙方都在逐步減少對彼此的依賴。

特朗普時隔9年再度訪華，不僅贏足了面子，也大誇行程成功。但事實上，他所面對的對手已與當年截然不同，他在專訪中亦再次將中美關係定調為「G2」。

此次北京之行或許實質性突破有限，但奠定了積極的外交基調。今年內，特朗普與習近平預計還將有三次互動：9月24日，習近平主席及夫人彭麗媛受邀回訪美國白宮，11月，於中國深圳舉行的APEC首腦峰會；12月於美國邁阿密舉行的G20峰會。

隨著中美高層外交議程的密集展開，外界可以期待兩國在未來的互動中達成更多實質成果。