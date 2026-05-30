「精神分裂」 的卡婭・卡拉斯：正在將歐盟外交引向災難

在全球地緣政治格局劇烈動盪、中美戰略博弈深刻重構國際秩序之際，歐洲正處於進退維谷的夾縫之中。與此同時，作為歐盟核心的布魯塞爾正遭遇嚴峻的內部治理與領導力危機。針對歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的負面聲浪持續發酵，輿論不僅指責其決策風格傲慢、施政效能低下，更尖鋭地指出其過度依附美國的外交路線，實質上構成了對歐盟核心利益的讓渡與背叛。

然而，令歐洲有識之士更感頭痛和絕望的是，在這個需要極其高超的外交平衡藝術的關頭，歐盟的政治天平上，又多了一位在言行與性格上極度撕裂的歐盟外交與安全政策高級代表（「歐盟外長」）：卡拉斯（Kaja Kallas）。

她似乎一直被情緒和偏見綁架，在國際場合屢屢發表明顯缺乏常識的爭議甚至極端言論，不僅公然歪曲、捏造反法西斯戰爭定論，且邏輯混亂、信口開河。

這種表現引發了多方的嚴厲批評與冷遇，俄羅斯外交部發言人直斥其為「半文盲」，中國外交部也嚴正指出其言論「充滿意識形態偏見」；美國國務卿魯比奧則直接拒絕與其舉行雙邊會談。作為執掌歐盟外交的最高官員，在國際舞台上接連陷入如此窘境實屬罕見。這已超越了單純的政治立場分歧，實質上暴露了其智商與外交格調的雙重破產。

公眾的疑問和認知落差正是在這裏被徹底放大：一個出身頂級政治門閥、上升路線順風順水、一路毫無挫折地坐到歐盟外交首腦位置的精英女人，為什麼會在上任後不斷拋出諸如一系列極度缺乏常識、狹隘且自私的荒謬言論？在面對大國博弈的波譎雲詭時，她表現出的是一種近乎精神分裂的病態人格：一方面是穿着高定禮服的布魯塞爾特權傲慢，另一方面則是揮舞着冷戰大棒、深陷「受迫害妄想」的東歐難民心理。這個主管歐盟外交的女人，腦子裏究竟裝着什麼？

卡拉斯的父親西姆·卡拉斯（右），曾擔任愛沙尼亞共產黨黨報《人民之聲報》副主編，後歷任愛沙尼亞央行行長、外交部長與總理。（網絡資料圖）

門閥的傲慢與「代際啃老」的受害者敘事

在西方精英譜系裏，卡拉斯是不折不扣的「政治貴族」（Political Royalty）或「民主二代」。她的父親西姆・卡拉斯（Siim Kallas）是愛沙尼亞政壇教父——蘇聯時期加入蘇共，官至蘇聯儲蓄銀行高管；獨立後搖身一變，成為央行行長、國家總理、歐盟委員會副主席。從蘇共精英到歐盟高官，他完成了完美的身份跳躍。而卡拉斯踩着父親鋪就的黃金軌道，從名校律師到國會議員、黨魁、總理，一路順暢地坐上了歐盟外交首腦的交椅。她從未經歷過真正的政治失敗，更不知底層為何物。

然而，這位生活在象牙塔頂端的「金公主」，卻把「受害者身份」做成了最核心的政治圖騰。她最擅長的，是兜售母親嬰兒時被克格勃（KGB）流放西伯利亞的家族苦難。

這不是親身經歷，而是「代際啃老」——把長輩的創傷變現為自己的政治資本。在心理學上衍生出了她人格分裂的第一層表象：一方面，她承襲了頂級門閥的傲慢與冷酷，缺乏對地緣灰色地帶以及全球南方國家（Global South）的底層共情，習慣於扮演定義對錯的法官；另一方面，她又將自己深度包裝進「歷史受害者」的套盒中。

卡拉斯的雙重人格密碼就在這裏，她既享受着父親在蘇聯體制內打下的根基和在布魯塞爾十年深耕的人脈，又扮演着「最堅定的反共鬥士」；她一天也沒有經歷過西伯利亞的冰雪，卻把外祖母與母親的苦難穿在身上當戰袍。創傷對她而言不是記憶，而是一件可以隨時切換的外衣——攻擊對手時披上「受害者戰袍」，享受體制紅利時換上「精英西裝」。

用狂妄掩蓋「防禦性極端主義」

卡拉斯的上升速度如此之快——2011年入政壇，2021年成為愛沙尼亞首位女總理，2024年就任歐盟外交最高負責人——以至於她的政治資歷與實際地位之間出現了危險的差距。從管理一個130萬人口的波羅的海小國，到代表擁有4.5億公民的27國集團應對全球事務，這個跨度遠遠超出了她能力訓練的範疇。

心理學上有一個概念叫「冒充者綜合徵」——當一個人的能力配不上他所擁有的地位時，他往往不會退讓或學習，而是採取更極端、更具挑釁性的姿態來掩蓋內心的焦慮與怯懦。卡拉斯正是這種病理的完美標本。

這種防衛性極端主義，在她對待大國關係的常識性認知上，表現得猶如國際政壇的「凝固汽油彈」。她對俄羅斯表現出深入骨髓的無差別民族仇恨，甚至在公開演講中極力抹殺任何和平談判的可能。卡拉斯曾發表過一段邏輯極其雷人的言論，她宣稱：「任何呼籲烏克蘭提交領土以換取『俄羅斯式和平』的人，要麼是愚蠢的混蛋，要麼就是掉進了俄羅斯的宣傳陷阱。」

這種完全無視地緣政治現實、將複雜的國際停火調停簡化為「非黑即白」的流氓式語言，直接關閉了外交斡旋的可能。而在對待俄羅斯民眾時，她更是拋出了缺乏基本人權常識的極端主張——叫囂歐盟應對所有俄羅斯公民實施全面簽證禁令，宣稱「訪問歐洲是一種特權，而不是人權」。這種將一國政府與普通民眾徹底捆綁、實施無差別地緣政治清算的做派，在歐盟內部亦激起了極大的戰略恐慌。

2024年12月初，歐洲理事會（European Council）主席安東尼奧·科斯塔（Antonio Costa，左三）和歐盟委員會副主席兼外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯（右二）上任歐盟高官首日即訪問烏克蘭。（資料圖）

卡拉斯之所以拋出這些雷人且極端的言論，是因為她的世界觀是一口非黑即白的枯井。作為愛沙尼亞前總理，她習慣了用人口僅130萬的彈丸小國的「反俄濾鏡」去套用全球宏大敘事。在她的「陣營強迫症」裏，世界被降維打擊般地簡化為「民主與專制」的對決，中俄必須被強行焊接在一起，成為挑戰西方秩序的「專制軸心」。

這種狹隘的井底視角，導致她在面對美國特朗普（Donald Trump）政府、德法等歐洲傳統大國，以及以中國為代表的新興大國時，表現出一種歇斯底里的戰略盲目。她曾公然在歐洲議會大放厥詞，要求歐盟去「說服美國」，讓華盛頓意識到「如果美國想在印太地區對抗中國，就必須先幫歐洲徹底打敗並削弱俄羅斯，否則就是向北京示弱」。這種將美中競爭與俄烏衝突強行拉踩、強行捆綁的投機外交辭令，不僅讓華盛頓的務實派感到厭惡，也暴露出她根本讀不懂大國博弈棋譜的智識短板。

俄羅斯外交部新聞出版司司長扎哈羅娃還給卡拉斯起了一個外號：歐洲政壇的「通貝里」（Greta Thunberg）——一個只會喊口號、毫無專業能力、被「來歷不明的人」硬推上高位的政治小孩。

才疏淺薄者的時代錯位悲歌

從東方傳統的辯證邏輯來看，卡拉斯的悲劇在於「位高而識短，任重而才疏」。她的思維與實際世界的情況，存在着三個致命的維度錯位，這也讓她的「分裂感」愈發無處遁形。

首先，是「局部經驗無限放大」與「全球深度融合」之間的嚴重錯位。愛沙尼亞的安全生存邏輯極為簡單，甚至帶有寄生色彩——死磕俄羅斯，全然依附北約。然而，卡拉斯卻將這種極端的小國生存術，生搬硬套成了治理擁有4.5億人口、複雜利益交織的歐盟的普遍真理。在多極化趨勢不可逆轉的今天，跨國供應鏈的深度交融早已超越了冷戰時期的非此即彼。她那套將中歐經貿競爭病理化、甚至拋出「化療式脱鈎」論調的決絕修辭，在現實的利益圖譜面前顯得幼稚且充滿偏見。

圖為2026年2月15日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）出席出席慕尼黑安全會議（MSC）。（Reuters）

其次，是「意識形態潔癖」與「地緣政治務實」的錯位。卡拉斯對歷史的認知是實用主義裁剪後的產物。她一方面極為自負地自封歐盟為「人道主義超級大國」，極力推進空洞的「全球門戶」（Global Gateway）計劃以抗衡中國；另一方面卻對西方幾個世紀以來帶給全球南方的殖民後遺症選擇性失明。當發展中國家在巴以衝突和俄烏衝突上質疑西方的「雙重標準」時，卡拉斯表現出的是一種傲慢的、冷漠的拒絕。這種缺乏大國平衡同理心的做派，正在將歐盟推向全球舞台上空前孤立的境地。

最後，是「憤怒控訴與規則博弈」的錯位。真正的外交是精密的利益權衡與妥協的藝術，而卡拉斯將歐盟外交變成了社交媒體時代的「控訴小劇場」。她把對歷史的恐懼轉化成了純粹的語言暴力，完全不顧及歐盟的整體經濟利益和戰略自主，活像一個活在冷戰劇本里的「政治木偶」。

歐洲的自我孤立與戰略破產

歷史的方位往往決定了思維的極限。卡拉斯的局限並非源於智商的匱乏，而是她所處的階級門閥、歷史創傷以及根深蒂固的地緣政治慣性，共同鑄就了一道無形的認知屏障，使她天然看不全、也讀不懂這個正在發生劇變的世界。

如果任由這種「創傷應激邏輯」繼續綁架布魯塞爾的決策中樞，歐盟正不可避免地滑向深淵。首當其衝的便是歐洲產業在盲目去風險中走向「化療自殘」。按照卡拉斯那套極端的脱鈎療法，一旦歐盟強行切斷與中國在電池、化工、造船等關鍵綠色供應鏈上的合作，其結果絕非治癒疾病，而是在缺乏平價替代品的情況下，讓本就通脹高企、增長乏力的歐洲製造業直接走向「器官衰竭」。

與此同時，這種試圖通過極端反華來向特朗普政府「納投名狀」的功利主義做法，註定是一場一廂情願的政治豪賭。它完全低估了美國右翼民粹主義的交易本質——在華盛頓的棋盤上，歐洲從來不是不可或缺的盟友，而是一個隨時可以被犧牲或打包出售的戰略負資產。卡拉斯越是表現得像一個缺乏自主意識的冷戰木偶，就越容易在未來的大國博弈中淪為被送上祭壇的籌碼。

更為致命的是，這種不顧現實利益的強硬路線，正在從內部撕裂歐盟本就脆弱的集體結構。傳統的西歐大國在處理對華、對俄關係時，必須考量龐大的本土產業利益與社會穩定，而卡拉斯那種不留餘地的「東歐鷹派」敘事，不僅頻頻引發柏林與巴黎的私下反彈，她對匈牙利等務實派成員國無端的指責，更在不斷侵蝕着聯盟內部的信任基石。當外部的經濟自殘與戰略誤判疊加內部的實質性分裂，歐盟所面臨的將不再是單純的外交危機，而是一場深不見底的系統性災難。

2026年1月20日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）舉行的歐洲議會全體會議上就格陵蘭問題發表講話。（Reuters）

卡拉斯是一個穿着布魯塞爾高級定製禮服、手握頂級政治資源的門閥千金，但她的靈魂深處依然被困在祖輩流放西伯利亞的舊賬和冷戰鐵幕的陰影裏。

她病態地認為，唯有通過極限的對抗、通過將全世界的潛在對手都妖魔化，才能獲得虛妄的安全感。然而，多極化世界的潮水正滾滾向前，這位迷失在「門閥與創傷」雙重迷宮中的女人，正在試圖將整個歐洲拉進她那口名為「防禦性偏執」的枯井裏。歐洲外交的獨立性、務實性與宏大戰略眼光，正在這位政治金公主歇斯底里的控訴聲中，走向令人扼腕的前路。