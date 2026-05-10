「歷史終結論」： 福山「送給」西方的一場漫長而昂貴的騙局

那個曾讓西方精英集體高潮的日裔學者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama），如今或許連自己都在抽自己耳光。但西方政客如今認定他輸出的「政治毒品」，讓西方癲狂自大了三十多年。

現任國務卿魯比奧（Marco Rubio），早在議員任上就對準「歷史終結論」開火——冷戰的勝利讓美國陷入一場漫長的狂妄自大與麻痹幻覺。他在2026年慕尼黑安全會議上說得更直白：美國以為歷史已經終結，以為中國會乖乖變成親美自由民主國家，結果呢？幾十年放任全球化掏空自家產業，還把戰略底牌輸了個精光。魯比奧警告：西方必須醒來，別做文明衰亡的守墓人。

一個在「諂媚時代」成名的日裔學者，一個被他的迷魂湯灌醉的西方精英集團——如今，夢該醒了！

2025年9月24日，白宮在其社交平台發布照片，可以見到美國總統特朗普（Donald Trump）正注視白宮西翼柱廊牆上的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），牆上掛的是45位曾擔任美國總統的肖像，唯獨是前總統拜登（Joe Biden）的肖像不見了，只見到一張自動簽名筆留下簽名的照片。（X@WhiteHouse）

福山如何用一篇文章為整個西方「下蠱」

三十七年前的秋天，柏林牆（Berlin Wall）在寒風中轟然倒塌。蘇聯的鐮刀錘子旗不再飄揚，偌大的帝國在克里姆林宮空無一人的走廊裏嚥下了最後一口氣。整個西方世界被巨大的勝利狂喜所裹挾，他們喝着香檳、揮舞旗幟，感覺自己終於把人類文明的「最終答案」攥在了手心裏。

就在此時，一個名叫弗朗西斯·福山的日裔美國人，拎着一篇名為《歷史的終結？》（The End of History?）的文章，精準地從人群中擠了出來——像一條變色龍爬上了歷史的高台。

福山在1989年《國家利益》（The National Interest）雜誌上發表這篇論文，然後於1992年將其擴展成《歷史的終結與最後之人》一書，內容本身在當時其實不值一提：不過是把黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）和科耶夫（Alexandre Kojève）的陳年佐料端出來重新翻炒，再澆上一層西方自由民主制的「獨家醬汁」，最後畫一個「資本主義＝人類最終歸宿」的大餅，赤裸裸地宣佈自由民主已是意識形態的終點站。

這等「學術水平」，被「解構主義（Deconstruction）」的創始人，法國哲學家雅克·德里達（Jacques Derrida）嗤之以鼻，諷其不過是「文科中學所做的練習」。但福山最大的本事從來不是學術深度——而是時機。他像一頭守在叢林邊緣的鬣狗，嗅到了全球資本主義高燒時發出的熱浪，一躍而上，把自己打扮成了「美國勝利主義」的御用文人和首席傳聲筒。

福山的這一理論一經拋出，迅速風靡整個西方學術界和政治圈。原因無他——馬屁正好拍在馬屁股上。當時的美國精英陶醉在不可一世的輝煌中，人人都迫切需要一個「理論」來給他們這種狂妄做背書，而福山恰恰遞上了一份量身定做的投名狀。他甚至還放低了身段，自詡為黑格爾和馬克思的精神傳人，試圖借用兩大哲學泰斗的權威光環，給自己那套蹩腳的理論「貼金」。

在接下來的幾十年裏，他的理論被西方媒體和智囊團瘋狂包裝兜售，成了發達國家向非洲、拉美和亞洲發展中國家強行「移植」所謂民主政治的意識形態工具。美國精英們更是被他灌得五迷三道，紛紛沉迷於一個頑固的錯誤判斷：西方制度已登峰造極、無可匹敵，強盛乃天命，霸權可永續。

法蘭西斯．福山的《歷史的終結與最後一人》也是從冷戰經驗所得出的結論（網路圖片）

問題是——人類歷史怎麼可能走向終結？一個不懂歷史的人才能說出「終結」這樣的幼稚話語！而稍懂常識的人都知道，人類文明是在永不停歇的發展中滾動前進的，那些以意識形態為主導，以為文明的方程式已經解完了的人，要麼是蠢，要麼是昧着良心的壞。

福山是什麼？是時代情緒的捕捉者？是勝利主義的傳聲筒？還是理論投機商？

說到底——弗朗西斯·福山更像是一條善於投機的「文化變色龍」：在西方優越性最膨脹的時刻，他披上西方中心論的彩袍，為帝國精英唱頌歌；如今西方民主千瘡百孔、美國式民主愈發撕裂，民主選舉導致極端民粹，西方經濟金融霸權不斷呈現危情時……他又搖身一變，開始讚美中國模式了。

儘管弗朗西斯·福山已是美國第三代日裔，但源自日本文化傳統的武士精神，以及那種深植於血脈之中的政治野心，在其身上並未因代際更迭而有絲毫淡化。這也正是眾多西方政治與學術人士之所以將福山視為「骨子裏善於偽裝、精於阿諛奉承，且是極端兩面派」的直接依據。

福山本人雖對這一指責不以為然，但其學術履歷本身恰恰構成了最有力的佐證——他先是以「歷史終結論」為西方精英階層灌輸了一套關於自由民主永恆勝利的迷思，隨後又在現實的政治變遷中被迫一再自我修正、自我否定，其前後立場的劇烈反差，無異於一場公開的自我拆解。

此外，福山對特朗普同樣並無好感，近期更公開予以羞辱，直斥其頭腦中充斥着怨恨、憤怒、道聽途說與捏造的事實。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

每天給自己理論打補丁的補丁大師

先來看看福山這三十多年在忙什麼。

寫完了《歷史的終結》之後，這位老兄以為世界就此進入香檳泡沫與自由民主的滿天祥雲。然而現實的打臉速度，比他的理論殺青還來得迅猛。

南斯拉夫解體，種族屠殺的腥風血雨；盧旺達的大屠殺；全球恐怖主義的崛起包括「9-11」襲擊；2008年金融危機，西方金融體系幾乎原地爆炸；佔領華爾街運動，99％對抗1％；特朗普上台，民粹的狂潮撕裂美國民主的最後遮羞布；英國脱歐，歐洲一體化徹底夢碎；到2026年，美國民主更是徹底分崩離析——特朗普第二個任期內的伊朗戰爭、內部撕裂和對制度信任的集體崩塌，讓美國的公共生活變成了一齣可悲的鬧劇。

美國現在是什麼樣子？選出來的總統公開宣稱只有自己的「道德標準」和「自我意志」才能約束自己的總統權力；政客們在乎的不是執政能力，而是「誰更會剪輯短視頻、誰更能在社交媒體上煽動仇恨」；一群阿諛奉承的人在領導美國，一位曾經的排長當上國防部長……

而福山呢？福山做了什麼？自從他的「歷史終結論」大行其道時，同時也在被大肆批判。福山就不斷給自己的理論「打補丁」。

他開始拼命寫書修補自己的理論:《信任》《大斷裂》《政治秩序的起源》《政治秩序與政治衰敗》《身份政治》……翻來覆去的車軲轆話，覆去翻來就是討論「為什麼西方政治制度出了大問題」。儘管他後期試圖把「國家能力」和「法治」納入討論框架，但其所謂「現代政治制度三大組件」（國家能力、法治、民主問責）的框架仍然充滿本土中心論的裂縫，面對現實失序時屢屢失靈。

他把自己變成了一個補丁大師，天天給一件已經千瘡百孔、再也縫不回去的外衣打補丁。

福山的天才不在於建立了體系，而在於用一個讓人無法證偽的宏大口號把自己焊在了歷史的恥辱柱上，然後用後半輩子去證明自己前半輩子錯得多麼離譜。

福山寫完《歷史的終結》之後，以為世界就此進入香檳泡沫與自由民主的滿天祥雲。然而現實的打臉速度，比他的理論殺青還來得迅猛。（香港01）

這裏需要提一個插曲：你可能想不到，2026年4月17日，福山登上薩姆·哈里斯（Sam Harris）的播客《Making Sense》，在節目中說了下面這一段可謂「最炫打臉台詞」：

———「在被人們長久誤解的『歷史終結論』背後……中國開創了一個非常了不起的模式。它基於準市場機制。他們具備調動資源和協調技術的非凡能力。他們有能力創造出許多我們曾經以為他們做不到的東西。相反，民主，尤其是美國民主，看起來正在分崩離析。在過去幾十年的大部分時間裏，如果我是一個來自貧窮且治理不善的國家、想要移民的人，我會毫無疑問地選擇美國；但如今，我不確定美國是否還那麼有吸引力了。」

同一位福山，在前一個三十年用「歷史終結於自由民主」麻痹了整個西方精英的大腦；在同一期播客中，他輕描淡寫地把終結的「題眼」從華盛頓搬到了北京的方向上。

更有意思的是，他還自我辯解道:「『終結』並不意味着歷史的停止，它指的是歷史似乎正朝着某個目標前進……很多人只看了書名，就認為我覺得一切都會停止。」毫無疑問，福山再一次給自己強行找補。但他忘記了，當年鼓動西方觀眾的時候，可沒在書名後面加「敬請期待後續更新」的腳註。

而關於美國民主，他更是罕見地撕下了曾經的體面面紗：「我們從未有過如此腐敗的美國政府……曾有一位總統試圖推翻選舉，公開反對民主，而我們竟然再次選了他。」福山口中的這位總統是誰？就是罵他是「日本人的兩面派」、說他「骨子裏善於偽裝」的特朗普。

一代「先知」不敢明說的真相是：他當年那些宏偉的口號，如今已經被他自己親手反覆證偽、反覆沖垮。他畢生都在為修補自己最初的豪賭付款，活成了一個被自己的理論反噬的預言家。

正如某一位評論者一語道破：

「福山不是個研究歷史的學者，只是個政治鼓吹手，或者更準確一點，像宗教傳教士，阿訇把一切問題歸咎為『不清真』，福山把一切問題歸咎為『不夠真民主』。這人一直都在犯的錯誤，就是把西方史當成世界史——在觀察西方社會問題時提不出解決方案，在觀察非西方社會時又把西方社會的問題當成非西方社會的解決方案。」

網友們紛紛跟風——罵得好！痛快！

2026年3月28日，在俄勒岡州波特蘭市，示威者在「反對國王」（No Kings）抗議美國總統特朗普政府政策後，在美國移民和海關執法局（ICE）入口處焚燒美國國旗。（Reuters）

歷史的鐘擺不會在華盛頓停下

說到底，福山的最大失敗，是他頑固地低估了歷史的複雜性和文明的多元性。

歷史唯物主義告訴我們，歷史並非駛向單一「終點」的單行道，而是人在生產力和生產關係的矛盾運動中不斷演進、不斷重塑自身的漫長過程。黑格爾雖然把西方視為「世界歷史的終點」，但他強調的是無限的開放性——他甚至在《歷史哲學》（Philosophy of History）中宣稱「美洲是未來之地」，不敢把門關死。福山倒好，直接把門焊死，宣佈自由民主是「唯一終極政體」，連黑格爾的辯證法精髓都被他抽掉骨頭剜掉肉，只留下一副「西方最好、別的都不行」的自戀骨架。

所以三十年後的今天，我們看到的是這樣一幅場景：

西方體制內部的醜陋腐爛被扒得一乾二淨——兩黨惡鬥、金錢政治、社會撕裂、種族對立、貧富懸殊、官僚體系僵化、合法化的嚴重腐敗；

福山自己踉蹌着承認西方藥丸——即使在播客裏小心翼翼，把「中國模式只是準市場機制」包裝成學術中立的口吻，但話裏話外的意思誰都聽得懂：他那套「歷史終點論」的棺材板已經釘上釘子了；

中國模式恰恰以不可否認的事實抽碎了福山的每一個論據——無論是「準市場機制」下中央和地方同步爆發的綜合創新能力，還是政府規劃與市場力量的微妙結合，都讓那種「沒有民主就做不好所有事」的教條變得可笑；

福山最後的自救——他呼籲「國家能力建設」，告誡小國不要盲目照搬西方或中國模式，優先考慮「有效治理」而非政體改造。本質上，這就是給「歷史終結論」開了一個極其委婉的追悼會。

知名政治學者法蘭西斯福山在台北演講，提出他所觀察的全球民粹主義興起風潮。 （香港01）

如果政治發展的要害在於國家能力、法治與問責這三大組件之間的平衡與協調，而歷史的車輪從未停過，那福山所謂的「終結」，究竟是歷史的終結，還是他自己在盲目樂觀中給自己的學術生涯一腳踹開的墳墓？

歷史的「終結」?不，終結的是福山自己的神話。

作為「時代情緒的捕捉者」，他的理論是一次精準的投機賭博——賭西方勝利主義的狂躁能蓋過所有理性聲音。而今天當他自己在播客中被迫親口承認「美國民主正分崩離析」「中國模式非常了不起」時，西方精英才終於咬着牙面對事實：一個號稱終結歷史的傢伙，現在淪為歷史的笑話——用血肉之軀親自證明了歷史遠未終結，而他的理論早該扔進垃圾桶。