4次提到「六字箴言」，隻字未提台灣，美國在釋放什麼信號？

每年的香格里拉對話會，「中美交鋒」都會成為外界期待的話題。

但在今年的香會上，美國防長赫格塞斯明顯低調了很多，不僅稱讚美國與中國當前關係「比許多年來都要好」，還隻字未提往年總是要大談特談的台灣問題來吸引眼球和火力。與此同時，中國代表團規格創歷史新低，香會也因此取消了中國專場。

當然，面對中國崛起和亞太格局的變化，美國不可能甘心放棄在亞太的主導地位。因此，赫格塞斯同時表示美國將進一步加強與亞太盟友的合作，在該地區的戰略將「以『第一島鏈』沿線的拒止威懾為核心」。

針對美國防長在香格里拉對話會上的表態以及這背後暗含的一些政策變化，觀察者網連線了已經13次參加香格里拉對話會的國際安全問題專家周波，請他從親歷者的角度為我們解讀此次香會釋放的信號。



觀察者網：本屆香會，深陷中東亂局的美國，無疑是最受關注的參會方。我們都看到了美國國防部長赫格塞斯的演講，在演講中，赫格塞斯4次提到了「強大、沉穩、清晰」這組詞語，似乎釋放出美國國防政策向「務實的現實主義」轉向的信號。

赫格塞斯又稱，「凡是渴望和平的人，必須做好戰爭的準備。」從您的角度看，美國方面釋放了怎樣的信號？它究竟會如何轉型？

周波：我覺得今年會上美國防長的發言，是歷屆美方防長裏調門最低的一次。我已經參加了香格里拉對話會13次了，以我的經驗來說，這次的講話，其實並不出人意料。

此前特朗普剛完成訪華，再加上美國全球地位的變化，以及中東正在進行的這場戰爭，都影響了他的講話。他在講話中反覆提到了「強大、沉穩、清晰」（strong、quiet、clear）三個關鍵詞。這三個詞其實很難界定。

2026年5月30日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在第23屆香格里拉對話會上發表演講。（Reuters）

先說「清晰」，這個「清晰」指什麼？究竟是對局勢判斷清晰，還是其他方面清晰？從現實來看，美國對當下形勢的判斷並不明朗，沒人能說清特朗普為何要對伊朗採取軍事行動，這叫「清晰」嗎？

再看「強大」。美國作為全球第一軍事強國，論硬實力確實稱得上強大，但如今它的實力很明顯已經出現了衰落態勢。美國官方戰略報告提出將戰略重心收縮至西半球，本質就是實力不足的體現。美國想要繼續扮演「世界警察」，但早已力不從心。

咱們有句話說得好，好鋼要用在刀刃上。美國首先選擇回歸自家周邊區域，但同時它也沒有完全回到自家門口，因為美方清楚，印太地區是目前全球經濟最繁榮活躍的市場，也是世界所有國家關注的中心地帶，所以美國也要分享該地區的發展紅利。

與此同時，全球地緣政治格局正持續由西向東轉移。規格高於香格里拉對話會的慕尼黑安全會議，早在兩三年前就已經定下基調：全球正迎來「非西方化」趨勢。這種「非西方化」不僅是非西方世界的「非西方化」，也包括西方本身的「非西方化」。那麼作為這一趨勢的結果之一，全球地緣政治重心加速向亞太傾斜。我想，美方更多的是想讓西方自己保持強而有力，保持「strong」。赫格塞斯在發言中也提到，不能只喊空洞的口號，需要以實力做支撐。

最難解讀的是「quiet」，這個單詞可以理解為安靜，也可以當沉穩講。但是世界頭號超級大國怎麼可能用「安靜」來形容呢？更多的可能是輕輕地說話，同時手裏拿着一根大棒，按照羅斯福的那套理念行事。

這種表述看似體現出幾分分寸感，也像是一種姿態上的收斂。但從當前美國政府的實際行動來看，所謂「收斂」並未真正落地。美方嘴上推行國防戰略收縮，實際行動卻在不斷主動出擊，甚至華盛頓還在不停地傳出消息，下一個目標也許就是古巴。

2026年5月30日，中國人民解放軍少將孟向青在新加坡參加國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會特別會議後離開。（路透）

觀察者網：在中美元首剛剛會面的背景下，您認為這三個詞語對中美關係的未來意味着什麼？中國又應該如何應對呢？

周波：西方媒體對特朗普此次訪華的評價普遍不高，我閲讀到的所有評論都說，特朗普此次訪華成果有限，雙方既未形成共識，也沒有發表聯合聲明。但是在我看來，這種看法是完全錯誤的，這其實是一次具有歷史意義的訪問。

大家常提到此次訪問聚焦「五個B」，分別對應牛肉、大豆、波音飛機，以及貿易和投資委員會。其中前面三項都是實物貿易合作，不難理解。而我認為，後兩項更為關鍵。有了貿易與投資委員會等相關合作機制，像對華加徵145%關稅這類荒唐舉措，就有了專門機構去協調處理的可能，未來雙方也更願意將貿易摩擦納入規範化框架解決，這無疑是一件好事。

不過這次訪問最核心的成果，是中美元首達成了「建設性戰略穩定關係」這一共識。先說「建設性」，這個詞更多體現出雙方對未來關係的看法。但這份看法能否真正落地，還不好下定論，這也是為什麼中方特意強調，要避免讓「建設性」淪為一句空洞的口號，言外之意便是如果對方態度不認真，真的有可能變成一句口號。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

再看「戰略穩定關係」，這個提法很有深意。這是美國官方首次認可，中美兩國是旗鼓相當的對等地位。要知道，力量懸殊的兩個主體，根本談不上戰略穩定關係，這一表述首先是對中國實力的認可，也是一個正面表述。

從特朗普首個任期以來，美方對中國就有各種表述，無論是競爭對手、還是步步緊逼的威脅等等，沒有一個是好的。因此，雙方確定了這樣一種戰略穩定關係，也為往後兩國相處築牢了基礎。

戰略穩定關係，這個詞本身很玄妙，一般人可能理解為，雙方是那種半斤八兩所以戰略穩定，但是其實這個概念內涵十分豐富。冷戰時期，美蘇所說的戰略穩定，主要指雙方核武器數量大體持平。此前中俄兩國元首也曾聯合表態，不能將戰略平衡簡單等同於單純的軍力，尤其是核能力上的勢均力敵。如今不管是中美還是中俄，所談及的戰略穩定，都是立足大國關係層面、視野更為宏觀的概念，涵蓋範圍要寬廣得多。

單從軍事領域來講，中國並不會去追求核武器數量與美國相等，但在太空、人工智能、網絡等領域，雙方的差距本就不大，這些領域都需要雙方加強溝通協作。綜合來看，多方領域的相互制衡，才能構成完整的軍事層面穩定。而除了軍事之外，戰略穩定還體現在政治、經濟等國家發展的方方面面，是全方位的整體平衡。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

觀察者網：有意思的是，去年赫格塞斯5次提及台灣，但今年一次都沒有。同時，美國暫時停止了對台軍售，這傳遞了一個什麼樣的信號？日本、菲律賓等國代表又有什麼反應呢？

周波：赫格塞斯一點不談台灣，其實和其上司特朗普訪華期間刻意淡化台灣議題的做法是一脈相承的。特朗普結束訪華、乘坐空軍一號返程途中，就台灣問題接受媒體採訪的表態，我認為十分重要。他主要講了兩點內容，第一是美國為何要遠赴9500英里之外的地區介入衝突？特朗普行事向來變幻莫測，但在我以及多數人看來，他並不是虛偽的人，向來有話直說，這番話也是他內心真實的想法。

第二是在對台軍售問題上，他表示還沒有做出最終決定。在我看來，從現在開始，美國推進對台軍售面臨的壓力會越來越大，這已經成為一個歷史性的轉折點，變化已然開始。原因就是如今中美雙方實力基本旗鼓相當，換句話說，就是我們能夠用來制衡美國的手段和力量也在不斷增多。如果美方違背承諾，我們也可以不買之前我們承諾的那些東西，還能對美國相關企業實施制裁。我們還可以開展更多形式、頻次更高的軍事演習。

說到底，美國對外軍售本質上就是為了賺錢，其他說辭都只是藉口。如果說美國賺錢賺得很輕鬆，但賺這個錢會引來諸多麻煩，甚至讓美國被迫捲入一場毫無勝算的戰爭，他們就會不得不重新權衡利弊。

特朗普的這番話，在中國台灣地區引發了不小震動。我覺得這個過程已經開始了，往後美國即便依舊會對台出售武器，推進過程也只會愈發艱難。

2月3日，賴清德主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（台灣總統府提供）

觀察者網：雖然美國方面降低了對華攻擊的調門，但它依舊聲稱中國軍力擴張威脅了地區穩定，對此您怎麼看？

周波：這種情況其實並不奇怪。香格里拉對話會是多邊場合，現場彙集了美國眾多夥伴與盟友。作為國防部長，他如果不適當渲染所謂威脅，就很難鼓動盟友增加軍費開支。所以即便這次他大幅壓低表態調門，也免不了提及中國軍力發展等話題。

中國軍力發展本就不是秘密，我們對外公布過清晰的發展規劃，這是一個國家正當合理的發展訴求。我們和美國這種無視國際法、動輒威脅他國乃至直接發動戰爭的行為，完全沒有可比性，相信這一點與會各國也都看得十分清楚。

實際上，我覺得在會上，美國還有一個態度十分明確，那就是極力避免其他國家「搭便車」，要求各方共同分攤防務成本的意圖很明確。美方嘴上說着夥伴關係，但聯盟體系裏本就有主次之分，身為盟主，本就理應承擔更多責任。一旦要求各方均攤成本，聯盟的性質就會徹底轉變，變成純粹的合作關係，這其實對美國來說是一把雙刃劍。

赫格塞斯在新加坡香格里拉飯店舉行的第23屆國際戰略研究所香格里拉對話會上回答與會代表的提問。（Getty）

觀察者網：當前中美軍事溝通渠道和危機管控機制已得到一定程度的恢復，但根本性分歧依然存在。您認為，在台海、南海方向，現有的「護欄」足夠牢固嗎？中美雙方是否就「紅線」問題達成了更清晰的相互理解？

周波：目前來看，中美在南海、台海爆發直接軍事衝突的可能性都不大。在南海，真正的衝突並非中國與東盟國家之間的問題，核心還是中美博弈。具體而言就是軍艦、飛機會不會相撞的風險，我們始終認為這是我們的領土主權問題，並且堅定維護己方利益，但是美方並不認同這一立場，將相關海域視作國際公域，頻頻開展行動試探我方底線，這就造成了雙方艦機距離過近的現實隱患。

在技術層面，中美之間設有海空相遇安全行為準則，西太平洋21個國家也達成了內容相近的海上意外相遇規則，雙方在技術規範、處置方式上基本一致。但從本質上講，這件事早已超出技術範疇，演變成了政治分歧。我方認定這是主權安全問題，美方則單純強調人員與裝備的物理安全，要求我方保持距離。可在我們看來，美方艦機前來挑釁主權，反倒讓我們為其保駕護航、刻意避讓，這顯然說不通。

長久以來，雙方就在「safety」（物理層面安全）和「security」（主權、政治層面安全）之間各執一詞，這個問題短期內兩邊是談不攏的，今後也比較難。但是，我們有可能看到美國方面發生一些轉變。按照美國自己的說法，如今在南海的活動頻次有所下降，美方自己也承認了這一點。一方面其現役艦艇數量吃緊，另一方面中東局勢也分散了精力。

但是這個問題最終還要靠我們自身軍力不斷壯大來解決。當美方意識到這類行動得不償失，甚至會給自己帶來風險時，自然會逐步收手。

2026年5月15日，特朗普結束訪華，在空軍一號上接受傳媒訪問就對台軍售立場上，採取戰略模糊。（Reuters）

再看台海，美國對此採取的是模糊表態的策略，美國的選擇是有條件的。不可能台海事件剛一開始爆發衝突就演變為中美直接對抗，雙方直接正面開戰的概率同樣很低。

把視野拉長到未來幾十年，由於此次雙方達成新的相處共識、溝通氛圍向好，這是否意味着中美關係會持續向好？我的看法是，中美關係不一定會走向全面敵對，當下本就不屬於敵對狀態。

按照美方的定位，中美是競爭關係，但這種競爭處在同一套國際體系框架之內。比如去年王毅外長在慕尼黑安全會議上曾提到，中國已加入六百多項國際條約。我估計全球主流條約我們基本都參與了，美國加入的數量估計也差不多吧。這意味着雙方都認同要遵循共同的國際規則，中美關係底色是體系內的競爭與合作並存。

當兩個大國實力不斷趨近，競爭勢必會變得更加激烈，但與此同時，雙方可以開展合作的領域也會明顯增多。回顧特朗普首個任期，美方几乎很少提及要和中國開展合作；到了拜登政府時期，合作訴求明顯增加，因為美方有不少事務需要尋求中方配合。以後的時間裏，中美競爭會長期存在，合作的餘地也會越來越多。

我認為，對比二十世紀的美蘇爭霸，我認為二十一世紀的中美關係整體會更樂觀。當年美蘇對峙持續近半個世紀，是你死我活、完全對立的狀態，雙方不僅在意識形態上尖鋭對立，軍事上更是依靠核武器形成相互摧毀的恐怖平衡。

但在二十一世紀，中美之間並不存在意識形態對抗。近些年刻意炒作意識形態對立的一直是美國，拜登政府拋出所謂「民主對抗專制」的論調，但這套說法並沒有很多人跟隨，如今已經淪為一個笑話。就連赫格塞斯都認為「基於規則的秩序」是鬼扯，美國國家安全戰略報告裏對相關表述也都是不屑一顧。從這個角度講，兩國開展合作也擁有充足的空間。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

觀察者網：世界當下最重要的無疑是中東問題，赫格塞斯也在演講中宣揚美國對委內瑞拉和伊朗採取的軍事行動，稱美國已經「重新採取了積極主動且務實的國家防務方針，重新建立起威懾力」。

他宣稱，「這條道路將使美國更加強大，使我們的盟友和夥伴更具能力，也將使太平洋地區更加穩定和安全」。事實真的如美國防長所言嗎？與會嘉賓對於中東局勢，尤其是霍爾木茲海峽問題有什麼看法呢？

周波：我覺得赫格塞斯沒有具體談太多關於同伊朗的戰爭問題，如果真談這個問題，他也贏不了什麼掌聲。因為這場戰爭，我看到所有的評論都在說，沒人知道特朗普為什麼要發動這場戰爭。

《紐約時報》有一篇很長的報道，基本傾向於認為，是以色列總理內塔尼亞胡帶着摩薩德的負責人，在一間平時白宮並不怎麼開放的房間裏，反覆勸說，最終說服了特朗普。當時魯比奧和萬斯都不太贊同，最後萬斯才表示，如果你真要打，那我也支持你。

這場戰爭最好的結果，是雙方儘快同時宣佈重新開放霍爾木茲海峽。現在當地面臨雙重封鎖，單方面表態沒有用，必須雙方同時表態。而為了達成同時表態，幕後雙方肯定還在討價還價。但我覺得，伊朗在某種程度上已經握有了新的籌碼。你看，美國表示願意解凍被它凍結的伊朗資產，這是以前美國絕對不可能同意的事，現在什麼都有可能發生，這就是關鍵。

第二，作為中國人，我在考慮中國能在其中發揮什麼樣的作用，這一點目前只能猜測。但有一個很明顯的事實，特朗普訪華前一周，伊朗外長訪問了中國，我認為他已經把伊朗的相關想法向中方做了通報。中方具體能發揮什麼作用，還需要進一步觀察。

不過我覺得，中國能發揮的最好作用之一，就是託管伊朗的濃縮鈾，也就是讓伊朗把濃縮鈾交給中國看管，這是最安全的方式。歷史上，伊朗就曾經把濃縮鈾交給俄羅斯看管過。這一次，衝突發生之後，伊朗和中國的互動明顯更多。而且中國在這方面的公信力沒有任何問題，不管是看管還是稀釋濃縮鈾，都完全可行。

這件事也不是秘密，前幾天外國記者已經向我們外交部發言人提問了，在此之前，美國《新聞周刊》已經做過相關報道。但我覺得真正的難點在於，美國恐怕面子上掛不住。他發動戰爭多少是以伊朗所謂發展核武器為藉口，結果打了半天，他千方百計想要管控的濃縮鈾，最後落到了中國手裏，這一點他可能很難嚥下去。

但中國在全球範圍內，這方面的公信力是毋庸置疑的，必要的時候，我們可以同國際原子能機構協商，拿出各方都能接受的方案。伊朗絕不可能把濃縮鈾交給美國，那樣做等同於徹頭徹尾的投降，伊朗無論如何都不會這麼做。所以最好的解決方式，就是找一個有資質、可靠的中間國家來託管。我覺得，這是中國能夠發揮重要作用的一個點。

觀察者網：再回到中美話題。中國防長連續兩年未出席香會，今年香會未設中國專場，中方代表團規格為歷年最低，這釋放了什麼信號？

周波：我非常熟悉香格里拉對話會的發展歷程，也清楚我軍歷次參會的具體情況。從過往經驗來看，我們的參會規格並不固定，從國防部長到副總長再到科研學術團隊帶隊參會的情況都有。我們對香會的定位一直很清晰，不存在認知偏差。

香格里拉對話會是全球知名的安全論壇，影響力僅次於慕尼黑安全會議，是十分重要的國際軍事安全交流平台，中方絕不會忽視這一平台，未來也會持續參與。但我們的參會方式，不會按照西方的固有思維來，並非每一次都必須派遣國防部長出席。對我們而言，持續參與、保持交流就足夠了，不必一味追求高規格參會來彰顯重視。

反觀我們中國自主舉辦的香山論壇，西方國家派往香山論壇的代表團規格普遍偏低。我常開玩笑說，如果西方國家真心想見中國國防部長，直接來參加香山論壇就可以，我們的國防部長肯定會出席。

中國前駐美國大使崔天凱2023年6月4日在新加坡出席香格里拉對話會期間接受路透社採訪。 （Reuters）

觀察者網：那您認為西方來華參與香山論壇的規格會提高嗎？

周波：我認為不會，多年觀察下來，西方國家一直是刻意保持低規格參與，有時甚至直接由駐華使館人員代為出席。他們更多隻是了解動態、表明在場姿態，對此我覺得沒什麼關係。

這次有意思的是，赫格塞斯談及香格里拉對話會時直言，希望多點軍艦少點會議，由此也能看出，美國本身對這類論壇也談不上格外重視，這也是他針對香格里拉對話會公開發表的看法。

觀察者網：最後一個問題想回到您個人。周老師，您參加香會多年，從一名一線親歷者的視角來看，您感受到外界對中國軍隊的認知，這些年發生了怎樣實實在在的變化？哪一個細節，讓您覺得「確實不一樣了」？

周波：我覺得，西方對中國的軍力增長還是非常欽佩的，我參加香格里拉對話會已有13年，這十三年來，中國軍力的實際變化有目共睹。但從香會本身來看，它的議題設置還停留在老套路里，基本就是圍繞中美軍隊領導人的講話來安排，甚至帶有一定的 「看熱鬧」 心態。

從主辦方的安排也能看出來：只要中方有高級別代表參會，通常第一天先安排美國防長髮言，中方發言則放在第二天。這樣安排也有道理，如果中美高層同一天講完，第二天就沒人來了。這麼多年，這個模式一直沒變。

再看議題，大多還是地區熱點問題，議題的豐富程度遠不如慕尼黑安全會議。很多議題年年重複，比如海上安全，每年換幾個詞、換個說法，本質還是老話題，翻來覆去地談。