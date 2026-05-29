日本無視市場警告強推積極財政　高市或面臨崩盤危機

高市早苗政權挾其高度支持率，高舉「負責任的積極財政」大旗。然而，有不少專家對於財政擴張政策發出警示。



作者：河村小百合。日本總合研究所調查部主席研究員，亦擔任日本財務省財政制度等審議會財政制度分科會委員等職務。

內閣上任半年旋即陷入困境

今年2月眾議院大選，高市早苗政權以席捲之勢，贏得壓倒性勝利，無疑地強化其政治基礎。然而，談及市場的評價，情況則截然不同。

2026年2月眾議院大選，高市早苗政權以席捲之勢，贏得壓倒性勝利。（Getty Images）

經濟安全保障本為高市政權置於最優先之課題，但2月底突然爆發伊朗戰爭，全球隨即陷入名副其實的「石油危機」狀態。日本於「經濟安全保障」層面的脆弱性，演變為現實問題，一舉噴湧而出。諷刺的是，高市政權此刻正疲於應對此局面。

高市政權續推擴張政策恐惹火自焚▼▼▼

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2026年度原始預算雖跨越年度，終於在4月7日勉強拍板定案，然而利率攀升與日圓貶值之情勢日益加劇，對於日本經濟而言，甚至已浮現未來將落入停滯性通脹（譯註：滯脹stagflation）之可能性。

在嚴峻的金融與經濟情勢之下，高市政權的財政運作，就任僅逾半年即立於絕境邊緣。財政運作成為高市政權今年所面臨的最大難題，若應對失當，恐將成為政權存續之致命傷。

高市政權財政運作態勢備受質疑

高市政權以「負責任的積極財政」為政策招牌，去年年底通過約18兆日圓規模的2025年度修正預算，近日又拍板定案史上最大規模的2026年度原始預算，總額高達122兆日圓，明確展現出名副其實的大規模財政動員態勢。

目前日本國民深陷長期物價上漲之苦，雖然2025年度修正預算的確編列了一定程度的物價對策，然而其財源之相當比例，須仰賴發行約12兆日圓的新增國債才足以支應。而2026年度之原始預算，則將重心置於實現高市政權倡導的「強勁經濟」的促進投資政策。

高市政權向來主張：「只要政權債務餘額對名目GDP（國內生產毛額）的比率維持下降趨勢，即相當於『負責任的』財政運作，因此沒有問題。」

此立場毫不掩飾其輕視年度基礎財政收支目標的態度，而該目標正是日本長年以來與其他主要國家齊心共同持續揭示之。或許正因如此，即使國民苦於長期通脹，無論是設法抑制高通脹，抑或設法遏止通脹主因──日圓貶值──之政策重要性，高市政權幾乎不願承認。其態度彷彿昭示：

持續高通脹對於我們反倒有利。

「計算政權債務餘額對名目GDP比率時，將因此墊高作為分母的名目GDP金額，因此該比率自然易於下降，如此一來高市政權志在推行的財政擴張政策將更易付諸施行，實為上策」。

日本首相高市發表施政方針演說，直言不諱地將日本過往的財政運作形容為「過度的緊縮傾向」。（Getty Images）

此外，今年2月選舉後所召開的特別國會上，日本首相高市發表施政方針演說，直言不諱地將日本過往的財政運作形容為「過度的緊縮傾向」。日本政權債務餘額對名目GDP比率實際上已高達約230%（根據國際貨幣基金組織2025年10月之預估），長年佔據「全球最惡劣財政狀況」此不名譽之寶座。

然而從高市之遣詞用字裏，卻絲毫感受不到對於日本財政運作的危機意識。

財政運作的現實

在高市政權面對財政運作的如此態度之下，自其就任以來，市場利率便一路攀升（見下圖）。特別以超長期年限之利率漲幅為最，去年6月，財務省便已因為市場要求之利率水準過高，難以順利發行超長期國債，而不得不變更國債發行計畫。雖然將原訂以超長期國債發行之部分金額轉為2年期公債與短期國債，勉強應付過關，但此舉絕非解決問題的根本之道。

發行的短期國債將於1年後，2年期公債則於後年，屆時勢必被迫加發同額之再融資國債（refinancing bond）以為周轉，未來的財政風險亦將隨之擴大。再加上財務省理財局宣布，本年1月起將開始涉入浮動利率債券之發行。國債發行年限短期化與浮動利率債券之發行，乃財政破產已迫在眉睫之國家的慣用手段。日本已「淪落」至如此境地，這便是現實情況。

不同時間段的日本殖利率曲線圖。（Nippon.com授權使用）

另一個值得注意之處，在於海外的投資動向。

觀察日本國債等（中期至超長期年限之國債，以及與國債一體發行之財政投融資債）各類主體持有比率之變化趨勢（見下圖），即便國債發行餘額長年累積至今，而且近年市場利率終於進入上升階段，海外投資人的持有餘額卻始終未見成長。

此現象正反映出海外投資人對於日本未來財政風險之警覺意識，亦即中期以上較長年限的日本國債風險過高，難以輕易出手購買。

觀察日本國債等各類主體持有比率的變化趨勢，海外投資人的持有餘額始終未見成長。（Nippon.com授權使用）

另一方面，短期國債（到期1年以下）的持有動向則呈現截然不同之樣貌，海外投資佔有過半比例（見下圖），不過目前其持有餘額似已觸頂。海外投資之所以僅於短期年限範圍內持有日本國債，關鍵無非在於「萬一日本財政之運作出現緊急狀況，便能迅速抽身」。

若不正視此脆弱的國債去化結構，僅以長期國債之票面利率過高，預算上難以負擔為由，輕率推動國債發行年限之短期化以求蒙混過關，日本的財政運作恐將陷入「作繭自縛」之困境。

各個主體對日本短期國債的持有餘額曲線圖。（Nippon.com授權使用）

由此觀之，日本當前首要之務，在於削減國債發行之全體總額，為達到此目標，需改善財政收支，此理不言自明。日本每年度均有過去發行的巨額國債陸續到期，若檢視2025年度之狀況，其金額實際上高達約149兆日圓，假若無法以稅收償還其本金，或者無法發行同額之再融資債，日本勢將陷入違約（債務不履行）之困境。所謂「加計再融資債後，新增國債之發行金額，在2026年度原始預算中尚未突破30兆日圓，因此尚可高枕無憂」之論調，根本與現實不符。

接踵而至的難題

日本首相高市於國會答詢中屢次重申「絕不走向鬆散財政」，然而其是否真正理解，若欲達成目標，究竟應該採取何種措施？

日本未來在財政運作層面，無可迴避的課題，勢將接踵而至。

首先是當前的油價高漲對策。雖然高市政權明言將動用2025年度與2026年度之預備金，但僅憑此舉，無庸置疑地資金將於數月內告罄。伊朗戰爭何時宣告終結？霍爾木茲海峽何時能恢復往常通航？目前尚屬未定之數，若必須提前編列2026年度之修正預算，財源又將從何而來？

日本國民會議已就給付型稅額扣抵與消費稅減稅展開討論，但能否付諸實行仍是未知數。（日本首相官邸官網）

國民會議（譯註：全名為「社會保障國民會議」，由執政黨與在野黨共同召開）已就給付型稅額扣抵與消費稅減稅展開討論。為期2年的食品消費稅率調降，究竟是否付諸實行？預估每年度規模約達5兆日圓的穩定財源，究竟能否穩固確保？

6月公布的「骨幹方針」（譯註：意指經濟財政之基本方針），勢必亦將成為國際金融市場之矚目焦點。對於基礎財政收支黑字化的目標，若僅僅是「數年為單位加以確認」，實已形同具文。高市政權是否在事實上將此目標束之高閣？

如此足以左右財政運作走向的難題，未來勢將接踵而來。對於高市政權的應對態度，國際金融市場恐將出現相當敏銳的反應。毋須回溯10餘年前歐洲債務危機之經驗，亦當銘記：一國之財政運作一旦開始動搖，市場反應之迅速，全體國民實應深自警惕。

外匯動向亦是值得高度關注之處。近年的日圓貶值，已無法僅以國內外利差加以解釋，此現象應視為市場對於日本整體之信任正開始動搖（見下圖）。一旦中東緊張情勢延續不止，日本的經濟安全保障層面已顯現其脆弱性，如此處境之下，日圓進一步貶值之可能性甚高。

近年的日圓貶值，應視為市場對於日本整體之信任正開始動搖。（Nippon.com授權使用）

為了抑制通貨膨漲與日圓貶值的進一步惡化，促使日銀確實推動升息，並建構足以承受其後續影響的財政運作之外，日本已別無他途。首要之務，在於堅守財政運作的基礎財政收支目標，及早建立黑字化計畫並付諸實行。此外，更必須開始討論增稅議題。「仰賴通脹或名目經濟成長，改善表面的財政指標來度過難關」的時代早已過去，若未能體認此點，日本失去紀律的財政運作，終將成為高市政權的致命傷。

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