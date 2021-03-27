關稅難平、科技趨緊：第二季度是中美重要窗口期

撰文： 陸一 最後更新日期： 2021-03-27 18:30

剛接任美國商務部長不到一個月的雷蒙多（Gina Raimondo）日前接受美國公共廣播電台（NPR）採訪時説，「美國正制定戰略反擊中國」。渲染所謂中國「威脅」，宣稱要和中國「競爭」，仍是這場訪談的關鍵詞。

對美國新任總統拜登上任以來對華言行的系統性梳理，似乎已經能夠從中看出拜登對華政策的大致輪廓。但中國外交系統人員判斷，拜登政府目前尚未形成完整的對華戰略方針，大多數特朗普時期的對華政策還都在繼續執行，但都處在「審查期間」。

在3月3日美國發布的《臨時國家安全戰略方針》中還將中國視為本世紀「最大地緣政治考驗」。但拜登同時還表示中美需要的不是對抗，但預計會有非常激勵的競爭（extreme competition）。美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯(Bob Menendez)3月17日表示，該委員會計劃在4月中旬最終審定一套全面的中國相關議案。該份議案或結合拜登政府對華各項政策的審查結果，成為拜登政府對華戰略的基本文本。

上述外交系統人員表示，中方將高度關注4月的這份議案，相信二季度是重要觀察窗口。

在備受關注的經貿方面，有兩個個部分值得關注。

其一，相信美國對華關稅短期內不會被輕易、主動取消，而將會作為拜登對華談判的籌碼。

目前美國已對中國約3700億美元的商品進行徵稅（不包括部分豁免商品），且在特朗普時期關稅就已經成為美國對華談判的主要籌碼，拜登上台後自然也不會輕易放棄這項重要籌碼。

拜登或將以此為籌碼，在中美第二階段貿易協議談判中要求中國在經濟結構上做出調整，中歐投資協定和CPTPP或是對標標準。比如，要求中國提高對外開放程度（尤其是金融業、服務業）、加強知識產權保護（建立審查機制）、補貼透明度、國有企業（非歧視性待遇與非商業性援助）、電子商務便利化（信息保護、數據自由流通）、政府採購（界定範圍等）等方面提出較高要求。

拜登一定會一改特朗普政府的反全球化。相信，拜登政府治下的美國要重返CPTPP，可能性是大的。但又不僅是重返這麼簡單。

此前，中國已經表達過意願加入CPTPP，而如今拜登政府全面重返CPTPP的同時，還會故意推高國際准入門檻。事實上，CPTPP的前身，TPP的本質和核心是更高的標準和國際准入門檻，不僅包括國際貿易，還對勞工環境、知識產權、國有企業等領域提出了較高的要求，而這些要求中國短期內或將難以實現。拜登政府這樣做的意思就是，更高的標準和國際准入門檻，給中國提高門檻，故而被排擠出國際市場，從國際規則方面制約中國發展。

從中國角度來看，雖然這是美國的政治刁難。但一方面，中國確實在國有企業、勞工保護、電子商務、政府採購、知識產權保護、投資、競爭政策等領域與CPTPP的差距較大，CPTPP確實是更高標準的協議體系，是中國未來市場化改革的方向，也是有利於進一步釋放中國的市場活力，所以對標CPTPP，對內還需要有「壯士斷腕」的改革決心。

其二，相信拜登政府依舊會維持對華科技制裁，但會靈活實施。對於低技術含量的產品或服務可以放寬審批標準，但對於高技術產品和服務，比如5G、6G相關依然會特別嚴格，甚至會收緊。

拜登政府近期的言行，印證了上述的論斷。2月20日，白宮稱拜登政府對TikTok及其他中國科技公司的相關問題審查並沒有明確時間表，也沒有采取積極的新措施，另據路透社報道稱，TikTok出售其在美國的資產計劃已被「無限期擱置」。此外，在3月13日，彭博社報道稱，拜登政府將對一些華為供應商施加新的5G許可證限制，將進一步收緊出口許可證的獲批條件，禁止出口用於5G設備或5G設備一起使用的產品。這些信息都支撐上述判斷。

事實上，保持美國的科技領先是拜登政府的重要目標，而「領先」是一個相對概念，放慢中國在高精尖技術上的發展也是保持美國科技領先的一種方式。

可以肯定的是，拜登政府重新加入CPTPP只是一步驟，之後肯定還會加強與歐盟、日本等盟友合作，打造關鍵產品供應鏈「小圈子」。特別是在半導體、稀土、醫療設備等關鍵產品和盟友聯合打造供應鏈「小圈子」，一方面確保關鍵產品供應鏈安全，另一方面將中國排擠出關鍵產品供應鏈之外。

至於，「美國正制定戰略反擊中國」，以過往經驗看，無外乎是既來之則安之。中美經濟會否脱鈎，用最簡單的話來説，在特朗普時期，中美關係走低，貿易戰持續數年，兩國經濟都沒有脱鈎，也不會脱鈎，就已經回答了這個問題。至於這兩日來，因禁用新疆棉製品，中國內地發自抵制包括H&M、無印良品、Nike，會否引發國際企業抱團抵制。這個可能性也不大。很顯然，國際企業市場很多都在中國，企業更多還是要講求利潤，這樣做對他自身並沒有好處。