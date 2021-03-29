台大歷史教授吳啟訥：以新疆打擊中國是西方悠久傳統｜專家有話說

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-03-29 12:00

早在棉花爭議前，新疆議題便是中西輿論戰焦點之一。從早年的東突厥斯坦議題、反恐治理的相關辯論，到近期中西在新疆人權上的隔空交手、相互制裁，新疆似乎從未淡出傳媒與社會的輿論場。對此議題，《香港01》訪問到中央研究院近代史研究所副研究員、台灣大學歷史學系兼任副教授吳啟訥，以歷史與族群政治為視野，探究西方炒作新疆議題的深層動機。

01：西方為何要挑新疆來談人權問題？從中美高峯會爭論人權議題、瑞士發言、中歐相互制裁到此次棉花爭議，新疆何以一再成為焦點？除卻中美競爭，新疆對西方意義為何？甚至，西方是否要塑造一套關於中國治疆的敍事模式？

吳啟訥：我對新疆成為西方打擊中國的焦點毫不意外。利用新疆的地緣政治和族群政治議題打擊中國，是一項悠久的西方傳統。早在1860年代，英國和俄國就已經利用新疆議題壓迫清朝，以強加各種的侵略要求，同樣的情形在1870年代到1940年代又多次出現，只是美國也加入了戰局。

中央研究院近代史研究所副研究員、台灣大學歷史學系兼任副教授吳啓訥。（香港01）

20世紀後半期中蘇關係破裂期間，新疆議題也是蘇聯對付中國的一個切入點。從20世紀末期中國呈現崛起態勢以來，以美國為首的西方面臨中國主體族羣內部整合度遠超過20世紀前期的狀況，承襲俄、英、法、日在兩個世紀以來，利用中國的多元族群、多元文化現象，牽制和裂解中國的傳統，從西藏、新疆、內蒙古等中國邊疆尋找遏制中國的切入點。所以我們看到上述這幾個地區在20世紀末以來，族群紛爭頻傳，在這些紛爭背後，都有西方操縱實體作業或輿論攻勢的影子。

伊犁賓館曾是蘇聯駐伊犁的領事館。在上世紀六十年代的伊塔事件中 ，數萬邊民出走當時的蘇聯，這裏就是當時策劃行動的指揮部。（VCG）

換句話説，要尋找漢人地區的社會議題、階級議題，動員力有限，也不易吸引西方內部民眾的注意；而面對中東和西方內部族群議題熱炒的背景，將中國描述為種族迫害和種族滅絕者，便很容易得到內部的支持，還可以進一步動員同樣不樂見中國崛起的其他盟友。

所以西方的經濟戰目標，只是它的短期目標。但更深層、更長期的目標，則在於政治。以勞工為藉口設置貿易壁壘，是英國所使用的傳統技倆，我們都熟知的美國（舊金山）和澳洲（新金山）的排華移民法案，都涉及到勞工的議題，可是真正重點，乃是這些勞工的族裔背景。由身分政治延伸到國家戰略，這是西方精英擅長操作的政治手段。

中國外長王毅3月25日訪問土耳其，首都安卡拉的中國大使館外有大批國會議員及維吾爾人舉行示威，要求土耳其政府就新疆問題展示強硬立場。（AP）

現在回想起來，新疆事件的發展過程應當是：當西方發現新疆舉辦職業技能教育之後，立刻設想出將它描述為集中營的宣傳戰方案，再去尋找證據，主要是找流亡到海外或者是離開新疆的部分維吾爾人作證，引導他們作證的方向。所以在這裡，西方並不在意新疆發生事情的真相；達成宣傳效果，才是整個操作的目標。

現代戰爭和現代政治中的宣傳戰，是英國人發明的。在透過「製造新聞」來打擊對手上，他們沒有任何道德愧疚感，而繼承英國傳統的西歐和美國，也傳承了這樣的文化基因。會相信西歐和美國在事實面前能夠秉持公正、正義的，一般而言是西歐諸國的殖民地和半殖民地的土著精英。如果中文讀者不太熟悉這些人是哪一類人的話，那麼看看洋務運動、戊戌變法、五四運動以來的某些「覺醒先驅」，就可以大致知道他們的長相。

01：您怎麼看此次大陸民間對瑞士良好棉花發展協會（BCI）與涉事品牌的抵制？抵制會否讓中美關係進一步惡化？中國政府又將如何應對？特朗普執政後期，中美雖劇烈交鋒，新疆卻猶未引發如此巨大的中西輿論漩渦，為何外界預計上台後會緩和對峙的拜登（Joe Biden），反讓此事進一步發酵？

吳啟訥：我覺得大陸民間對BCI與涉事品牌的抵制，效果未必能完全抵銷中國棉紡織行業所遭受的損失。但長遠而言，中國紡織業受損，勢必拖累全球紡織產業的技術進步，並損害全球消費者的權益，真正的反彈，要等子彈再飛一會才會出現。與此相關，拜登的反應其實代表美國的精英體認到，美國實力和全球影響力的降低，才是美國的長遠危機。而新疆議題是一個可以聯合美國的西方盟友，從價值的角度打造反中聯盟的支點，所以他的操作當然要比特朗普（Donald Trump）投入且有力。

吳啓訥認為，新疆議題是一個可以聯合美國的西方盟友，從價值的角度打造反中聯盟的支點，所以拜登的操作比特朗普投入且有力。（AP）

但拜登等西方政治人物和西方政界是否真的關心維吾爾人的權益，則完全是另一回事。從我們之前對新疆棉花生產狀況的觀察，可以發現新疆尤其是維吾爾農民的脱貧，很大程度上來自棉花產業的發展，打擊新疆的棉花產業和中國的紡織業，首波、最直接的受害者，毫無疑問就是維吾爾農民。如果棉花生產無以為繼，維吾爾人的就業狀況勢必惡化，原本平復的社會問題又將重新浮現，維吾爾社會很可能又會進入宗教化、民族主義化的螺旋當中。

當然這符合美國和西方的利益，因為由新疆的動盪所引發的中國政治動盪，以及中國在世界上形象的進一步妖魔化，大有助於實現拜登公開宣示的「阻止中國富強」的目標。至於新疆的前途和未來、維吾爾人的生活和福祉，則從來不在他們關懷的範圍內。