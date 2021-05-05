美國智庫・三｜下注旋轉門　台灣在謀求什麼？

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-05-05 18:00

若將台美關係比喻為長年連載的章回小説，則非官方的「第二軌」互動當為後期的要角，尤其是1979年中美簽訂《建交公報》後，台美曾經的官方高調互動逐步隱遁，外交舞台的演員亦漸次改頭換面，某些傳統菁英遺下的話語權柄，如今已是後繼有人。而在這批新面孔中，美國智庫的角色別具深意。

放眼台灣，美國智庫的影響槓桿，大體依賴兩個特殊支點，一是定期出產的智庫報告，二為明星化的智庫學者。前者彷佛對台「體檢報告」，屢以「權威」之姿佔據媒體與輿論版面，其內容或預測兩岸走向、或為台美互動提供建議，往往切合時事而發；後者則依託智庫影響力、媒體報導建立知名度，並在此過程中攫取頭銜與光環，例如美國國際戰略研究中心（CSIS）的亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie S. Glaser）。

然而上述現象並非美國智庫單方籌謀而成，台灣政府亦是樂見其成，甚至不惜花費重金，反向求之。箇中關鍵，便在其掌握了台灣民意的親美傾向，以及藉助智庫所能贏取的政治紅利。

蔡英文接見華府智庫CSIS訪團，並與CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀對談。（台灣總統府提供）

台美互動下的善意「送禮」

細究台灣政府對美國智庫的贊助圖譜，約可分為兩大類，一是長年固定贊助，二是目的性金援。前者往往針對頗有聲望的大型智庫，諸如布魯金斯學會（Brookings Institution）、CSIS、美國大西洋理事會（Atlantic Council）、哈德遜研究所（Hudson Institute）、蘭德公司（Rand）等；後者則以2049計劃研究所（Project 2049 Institute）為典型案例。

面對前述大型智庫，台灣一方的持續贊助未必能起到強烈遊説效果，但在眼下僅存不多的對美互動空間中，贊助權威智庫便多了點「送禮」意味，即投資未必見效，卻是禮尚往來、維持關係的必要。以布魯金斯學會為例，台灣政府自2004年起，便以「TECRO」（駐美國台北經濟文化代表處）名義年年贊助，金額多在25萬美元至49.9萬美元之間，是為該智庫贊助量級第四級，同級尚有挪威、瑞典、日本等外國政府單位。

蔡英文接見布魯金斯學會台灣講座卜睿哲（Richard Bush）。（中央社）

而在現實互動上，其亦與台灣維繫了某種特殊關係，不僅會與其他智庫合辦台灣總統訪華時的演講活動，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）更自2002年起，擔任布魯金斯東北亞研究中心主任至今，儼然台灣政學兩界的美國明星。

然由其出版報告觀之，布魯金斯學會並未表現強烈「挺台」立場，其雖與CSIS、美國進步中心（CAP）、新美國安全中心（CNAS）、哈德遜研究所同於2020年遭另一智庫昆西（Quincy Institute）批評：長年接受台灣贊助卻未在個別涉台報告中披露，但布魯金斯學會其實亦曾於2018年遭《華盛頓郵報》（Washington Post）抨擊，指其接受華為贊助，有親中嫌疑。

民進黨國際事務部副主任趙怡翔（右）於2019年引爆駐美爭議。（中央社）

而台灣與CSIS的互動模式亦同此類。由贊助規模觀之，台灣的投入金額高達50萬美元以上，乃是該智庫最高贊助量級，同級政府包括美國、日本與阿拉伯聯合酋長國。與布魯金斯學會相比，CSIS除亦定期率團訪台並獲總統接見外，其亞洲事務資深顧問葛來儀更一度涉入台灣對美人事任命，即2019年的趙怡翔駐美爭議。

但儘管如此，CSIS的涉台報告仍是「美國利益」至上的思維，儘管當中偶有「惠台」建議，卻仍未全然喪失美國本位的底韻，以及作為權威智庫的專業性。

蔡英文接見華府智庫CSIS訪團，並與CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀握手。（台灣總統府提供）

特殊目的下的「精準」贊助

然在上述案例外，台灣亦發展出「目的性金援」的互動模式，經典案例便是國防色彩極強的2049計劃研究所。在此智庫所披露的2016與2017兩年度受贊助金額中，台灣的貢獻佔比分別為30.4%、26.3%，堪為該智庫的主要贊助者。而追溯贊助的背後來源，分別是TECRO、台灣國防部、遠景基金會，三者加總的贊助金額雖不及台灣對CSIS年均50萬美元以上的投入，卻明顯帶有極強目的性。

首先，在2049計劃研究所的涉台報告中，極多都與鼓吹美國對台軍售相關，就連學者出席研討會，亦不忘藉機吹風。例如其研究員易思安（Ian Easton）便曾於2016年在研討會上聲稱，台灣自制潛艦需仰賴美國技術支持，但五角大廈卻對協助台灣自制潛艦的美國業者核發許可設下限制。

美國前國防部印太安全事務助理部長、現任美國華府智庫「2049計劃研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）訪台演講。（多維新聞）

其二，2049計劃研究所與台灣國防部及官員合作等級極高。2017年其發表報告，呼籲美國加強對台銷售反制武器（Deterrence Weapons），此份報告作者便為時任總統府秘書長的吳釗燮之子吳迪；2020年台灣國防部更與2049計劃研究所合作，編列13萬美元預算興辦「國家安全政策暨戰略高階教育班」，助台灣高階將領赴美進修。此類班次過往多由美國企業研究院（AEI）籌辦，然2016年民進黨上台後，其有意在對美軍事合作上與國民黨有所區別，便逐步轉向與2049計劃研究所親近。

美國記者羅金（Josh Rogin）亦於2021年撰文爆料，美國前總統特朗普（Donald Trump）於2016年底與蔡英文的通話，乃是前國防部官員、時任2049計劃研究所主席的薛瑞福（Randall Schriver）牽線。根據台灣外交部所述，此前薛瑞福於美國國防部任職期間，亦協助促成M1A2戰車及F-16V戰機等多項重大軍售案。

特朗普和蔡英文通話，曾引發風波。（中央社）

滾滾金流既為外交 也為內政

而無論是 「送禮模式」，抑或 「精準投入」，台灣對美國智庫的總贊助額所費不貲。根據國際政策中心（CIP）於2020年出版的《美國智庫外來贊助》報告披露，於2014年至2018年間，台灣在全球境外資金對全美排名前50大智庫的贊助行列中，排名第15，金額達325萬美元，甚至多過歐盟執委會與美洲開發銀行。

如此投資究竟為台灣換得何種好處？

首先，由執政黨立場觀之，在普遍親美的台灣社會中，但凡有美國智庫報告與學者「提及台灣」，便已是政府極佳的大內宣材料。以2049計劃研究所的薛瑞福為例，其在研討會上所説「台灣是現代亞洲的富爾達缺口，戰略地位極佳」等空話，便能在第一時間躍上媒體版面，令讀者產生「美國官方全力挺台」的印象。諸如此類案例，多不勝數。

台灣前總統馬英九於2014年3月25日在總統府接見前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）（前左）及「2049計劃研究所」訪團。（中央社）

長年以來，台灣多數媒體在形塑美國智庫形象、描繪智庫學者的明星臉譜時，往往難以戒除渲染「台灣國際地位大提升」的加工，畢竟如此舉措既可滿足社會想象，為己身創造點擊流量，更能為政府的「外交成績單」添墨加彩。

而除卻大內宣，與2049計劃研究所的一系列軍售相關遊説合作，則會替台灣招來自欺欺人外的另一種風險：引發台海動盪。中美關係於特朗普執政後期陷入谷底，光是2020年，特朗普便籤署了6份對台軍售法案，「刺蝟島」等計劃更是傳得滿城風雨，兩岸緊張程度宛如1996年飛彈危機再現，中美衝突的陰影更在台海上空盤旋，故而方有昆西發難。

在2020年6月的報告中，智庫昆西直指某些同行「長年接受台灣政府贊助，卻極少於政策報告中披露」，並呼籲各美國智庫應維持一定自主性，勿讓政治贊助全然凌駕於專業判斷之上。上述報告雖未提及牽涉對台軍售的2049計劃研究所，但警惕意味不言而喻。

台陸委會委託「中華民國高等政策研究協會」舉辦「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會。圖為前美國國防部印太安全事務助理部長、2049計劃研究所首席執行官薛瑞福。（多維新聞）

平心而論，政府贊助智庫乃是常態，然而台灣的舉措在日漸險峻的現實發展前，只是盡顯粉飾太平的欲蓋彌彰。特朗普任內頻繁對台軍售，但台海安寧不如以往，軍工複合體倒是賺了滿手鈔票；而藉美內宣上癮後，台灣政府便屢以此法換取民眾短暫集體高潮，好模糊治理積弊，同時遮掩台灣僅是美國棋子、而非戰略伙伴的現實。

到頭來，從學者到智庫報告，台灣雖耗費錢財，卻更像花錢買數據工人，用人造流量為選票服務，用流水銀子換取危險武裝。在逃避現實後的自我催眠中，台灣的智庫贊助路，走得甘之如飴。