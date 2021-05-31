大國博弈表面化　歐洲也在謀劃印太｜專家有話說

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-05-31 18:00

因為新疆棉花等問題相互拋出制裁手段，中國與歐洲的關係近期有所緊張。歐洲議會投票凍結了《中歐全面投資協定》之審議過程。美國從年初以來對歐洲盟友恩威並用，試圖協調一系列對華立場。中方則始終認為中歐合作是雙邊關係的大方向和主基調，從戰略維度將歐方視為夥伴而非對手。 針對暗流湧動的中美歐關係，《香港01》記者專訪了清華大學國際關係學系主任、歐洲問題專家史志欽。 本篇為系列採訪第四篇（共四篇）。

01：美國總統拜登（Joe Biden）上台之後，一再重申盟友關係的重要性，尤其注重修復與歐洲的關係。但是也有觀點認為，即便美國想要與歐盟重修舊好，但是也無法「和好如初」，美歐關係再也回不到奧巴馬（Barack Obama）時期。對此，你怎麼看？

史志欽：如果要對比的話，可以説一句「奧巴馬時期又如何」，奧巴馬時期的美歐關係也比不過冷戰時期那麼密切。須知，一個領導人有一種風格，每個時代也不一樣。簡單地把一個時期的雙邊關係等同於另一個時期本身就不科學。

其實，歐美的同盟關係，或者價值觀同盟，是永遠改變不了的。我認為對於美歐關係而言，用是否回得到某一個時期來衡量，並不妥當，有點只見樹木不見森林。因為不同時期有不同的表現，不同領導人也有不同的風格，冷戰時期，歐盟基本從整體上依附於美國，後冷戰時期歐盟並不希望看到這樣的局面再度出現。

但歐盟完全會脱離美國也屬於媒體的一種臆想。所以説美歐關係現在只是回歸常態，原本就是那樣，只不過隨着領導人的變換，風格略有變化而已。對西方國家而言，現在面臨的一個最大挑戰就是中國崛起，在這一問題上，美歐是一致的，美國對中國的抱怨，歐洲也有。

十年前我和一位德國教授聊天，對方告訴我，現在歐洲與中國打交道，歐洲的底氣是技術，一旦中國的技術超過了歐洲，那麼歐洲還有什麼呢？所以，面對中國這一個共同挑戰，歐美之間肯定有共同利益，對於中國而言，要儘可能化敵為友，不讓對方拉幫結派，所以中國強調開放，在開放的世界中實現共贏。

美國總統拜登上任後，極力恢復與歐洲盟友的關係。（AP）

01：你剛剛提到，歐洲在中美關係之間的微妙平衡，實際上，歐洲也並不希望同中國關係鬧得很僵，希望能擴大中歐之間的經濟合作。但是面對美國以共同價值觀敍事為基礎的拉攏，歐洲又應該如何選擇？前一段時間的新疆棉花事件就是一個明顯的例子，展示了在某種情況下，一些經濟行為也要在價值觀和市場兩者之間選邊站的可能。

史志欽：歐盟一方面強調自主外交，另一方面在考慮自己的利益時也會受到美國的影響。例如，原來歐洲並不關注美國提出的印太戰略，現在的歐洲，德國、法國以及英國都意識到要推出自己的印太戰略，這決定了下一步對華的外交取向。

中國為什麼要強調開放性的問題？就是消除外資來中國投資的擔憂，實現共贏。新冠疫情的大流行，加上大國博弈的表面化，讓所有國家認識到一個問題，即出口、貿易、產業要多元化，國際分工是建立在一個自由、和平的世界之上，但在疫情這種全球性危機的時候，矛盾和鬥爭充分顯現，各國首先考慮自己的安全問題，過度依賴國際分工的弊端就出現了。

「不把雞蛋放在同一個籃子裏」這個道理，大家都懂，所以歐洲要推出自己的印太戰略，要擺脱對中國的過度依賴，避免在任何情況下陷入被動。

01：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）都曾經説過，歐洲要找到自己的定位，還提出了建立歐洲軍隊的設想，要進一步實現戰略自主。當美國重新換做民主黨執政，號稱要團結盟友，回歸傳統的盟友路線時，這對歐洲尋求戰略自主會形成阻礙嗎？在你看來，歐洲的戰略自主之路到了哪一步？

史志欽：歐盟並不是一步就走到今天，從1952年的煤鋼聯盟到現在，跨越半個多世紀，一路磕磕碰碰形成現在的歐盟。歐洲聯合的最初目標是避免戰爭，所以先從最容易發生衝突的兩個部門，煤炭和鋼鐵開始，逐漸加入其它市場合作，訂立關稅同盟。這個過程必然也經歷了挫折，歐洲有着相似的文化和歷史背景，但畢竟不是一個統一的國家，要結成一個聯合體，很難。

用國際共產主義運動史上著名的修正主義代表人物伯恩斯坦（Eduard Bernstein）的話説，運動就是一切，目的是微不足道的。對於歐盟來説，最終的目的無關緊要，最重要的是一體化的合作的過程。在聯合的過程中，重要的是，遇到問題不要立馬起衝突，要先談判，談判的本質就是讓步，今天他讓一點，明天你讓一點。

國際關係同樣如此，歐盟通過經濟合作學會了妥協精神，這一點很重要。未來歐洲還想組建歐洲軍隊，這涉及到國際格局的變化，歐盟內部對此也有些異議，有些歐洲小國家認為這會增加國防開支負擔，安全問題有北約就足夠了。

美國從世界老大的位置角度出發，也不希望歐洲有自己的國防，美國希望能繼續發揮作用。所以建立歐洲國防軍的問題，談了幾十年也沒有談成。在國際格局沒有發生較大變化的情況下，歐洲建立自己的國防軍並不現實，目前歐盟各個成員國對國際環境的認知也不一樣。

另外，歐盟27個成員國，在某些重大問題上，形成共識也不容易。包括與中國的交往，各個國家對中國的態度不一樣，比如在5月5日的歐盟成員國代表會議上，匈牙利代表就在關鍵時刻出手，投反對票否決了一份涉港決議。

總的來看，歐盟有內部聯合機制的問題、有各個國家利益的問題，外部來看，中國也是一個干擾因素。所以歐盟開始抱怨中國，説中國在利用歐盟的弱點，對歐盟實行「分而治之」。