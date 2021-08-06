百萬中國新冠疫苗緣何在越南遭遇抵制風潮？

胡志明市「人民委員會」（即市政府）授權當地「西貢製藥有限公司」購買的500萬劑中國產國藥疫苗陸續發貨，至8月初，越方已收到了其中的100萬劑。一些身處疫情中心的市民因此奔走相告。

當胡志明市民眾還在研究如何才能排上隊時，一場「不反對打疫苗，但不同意中國疫苗」風潮也隨之洶湧而來，一些「意見領袖」在社交媒體上呼籲「領導應該先打」、「中國疫苗不夠透明」。隨着胡志明市副市長楊英德8月4日發表講話，稱運進胡志明市的國藥疫苗不會馬上組織接種，要先送往「衛生部所屬職能機關按規定流程審定」，這場風波才勉強告一段落。

在胡志明市已成為疫情中心之際，越方也在尋求新對策：

問題也隨之而來：曾在7月中旬希望中國「無償援助500萬劑國藥新冠疫苗」的越南，是如何掀起這種反中國疫苗情緒的？

從近期的越南「第四波疫情」看去，外界可以發現這場基於最先發現於印度的Delta變種新冠病毒的疫情在7月下旬後出現了急轉直下的態勢。7月22日時，越南累計患者暫為6.2萬人，此後，越南日新增患者均在萬人上下。

到8月5日，越南新冠患者已達17.78萬人。其中其第一大城市胡志明市以日增患者數千人、感染者總人數超過10萬人遙遙領先。這種緊迫的局面使此前安排「自由接種」的越南當局從7月30日開始安排胡志明市、河內等地分批次全民接種。隨着胡志明市方面購買的500萬劑國藥疫苗逐漸到位，越方藉助計劃背後的不和諧音也隨之而來。

圖為胡志明市人民委員會副主席（相當於副市長）楊英德，此人從6月17日起主抓胡志明市防疫工作，但其成績卻極不樂觀。（越南快報網頁截圖）

不可否認，越南政、商界對於中國疫苗的態度仍然是以積極應用為主，譬如此前越方依託中國「春苗計劃」獲取數十萬劑疫苗後，就先在中越邊貿地區大舉接種，在民間頗受好評。到8月1日，越南地產巨頭萬盛發集團還斥資購買國藥疫苗，為該國最頂尖的胡志明市「統一醫院」醫護人員集體接種，。在越南當局也在設法尋求中國「無償援助」之際，這場抵制中國疫苗的風聲就稍顯詭異。

不過，環顧越南社交網站，外界可以一眼看到這場風波的真正訴求，這場從Facebook蔓延而來的風潮有一個核心議題，即「西方疫苗是好疫苗，中國疫苗則是廉價品」。譬如一名叫林黃武（音譯）的胡志明市市民就指出，目前胡志明市有多種疫苗可供選擇，很多混跡社交媒體的越南市民最希望接種美國輝瑞疫苗，其次是阿斯利康，再次才是國藥疫苗。面對着國藥疫苗大批到貨的局面，胡志明市希望注射西方疫苗的市民就藉故發聲。

到7、8月間，越南北部的疫情固然緩解，但其經濟已遭明顯打擊：

事實上，越南社交媒體掀起的「不打中國疫苗」的風潮只是近期東南亞國家類似風潮的餘波。在這場風波中，造成騷動最大的國家是泰國。在7月11日，以路透社為主的多家西方主流媒體稱「600多名接種了兩劑中國科興生物疫苗的醫務人員感染了新冠病毒，當局正在考慮提供另一種疫苗以提高免疫力」云云，由此開始了東南亞國家抵制中國疫苗，並注射西方疫苗為「加強針」的熱潮。

不可否認，科興疫苗在泰國醫護群體中的口碑仍然存在，報道中的六百多名感染者較之泰國67萬注射了可行疫苗的醫護人員，就顯出了足夠的保護效力。但泰國各界對這一細節已不再探究。考慮到科興疫苗亦為泰國軍政府招致而來的商品，抵制它甚至有了與當局示威的潛台詞。相比之下，國藥疫苗因為得到泰國王室背書才免遭此劫。此後，這一風潮又蔓延到馬來西亞、印尼等大規模接種中國疫苗的國家，而越南在此期間只是掀起了一些波瀾。

從某種意義上來說，越南方面的「抵制」可能終究只是一種民間面對中國而失去理智的行動，河內當局在北京與西方之間仍懂得相應的分寸。但面對不受自身掌控的網絡與社交媒體，長期馭眾有術的河內當局也會有難以控制民眾情緒的時候。幸而，不講政治的新冠疫情仍能讓越南民眾在恐懼之後迅速理智下來，並在接種疫苗的問題上不再挑三揀四。