50萬阿富汗難民來襲　如臨大敵的鄰國和歐盟

聯合國難民署早前表示截至今年底，阿富汗周邊地區可能迎來近50萬的新難民。塔利班數周前奪權以來，鄰國伊朗、巴基斯坦，以及土耳其、希臘這兩個「難民中轉站」均表態不接收阿富汗難民。

在這個長期戰亂的地區，各國礙於既有的難民負擔、國內政治和經濟等壓力，再次上演推推搡搡、不願收容的老戲碼。



此次塔利班奪權之前，阿富汗人已經成為世界最大的難民群體之一，佔所有難民的10%，而大多數逃往其他國家的難民都留在了周邊地區。據難民署的數據，巴基斯坦目前已經收容超過140萬已登記的阿富汗難民，為各國中最多，其次為擁有78萬阿富汗難民的伊朗。

難民署副高級專員Kelly T. Clements8月27日稱，伊朗方面每日約有數千名阿富汗難民入境。政府在邊境地區的省份設立了三個臨時難民收容所，但已經明確表態在阿富汗國內形勢好轉後進行遣返。而與阿富汗以近2,600公里的國界線陸路相接的巴基斯坦，軍方稱已經將所有從阿富汗進入的非正規通行點封鎖，但據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）9月2日報道，當地人預估有數千阿富汗人在一個主要邊境站傑曼（Chaman）偷渡入境，每個偷渡者往往支付90美元以內的費用。

儘管聯合國數次呼籲周邊鄰國開放國境、接收難民，但周邊國家並無放寬政策的意願。

巴基斯坦、伊朗態度堅決

對於巴基斯坦而言，除了已登記的140萬餘名阿富汗難民，其他尚未獲得難民身份的加在一起約有300萬人。巴基斯坦駐英國高級專員Moazzam Ahmad Khan告訴BBC，巴基斯坦實際上已經沒有能力接納更多難民，這也是為什麼巴基斯坦建議、甚至請求有關方面坐下來談判溝通，盡力避免這種可能性。

全球信息分析機構Tellimer分析師Hasnain Malik則表示：「難民再度湧入和暴力組織活動影響外溢，特別是對巴基斯坦西部城市地區和基礎設施的破壞...可能使巴基斯坦的復甦和改革遭受挫折」。

除了經濟問題以外，巴基斯坦自身亦長期受恐怖活動的困擾：「我們擔心巴基斯坦塔利班（TTP）會偽裝成難民從阿富汗入境並在國內製造動亂」，巴基斯坦國家安全顧問Moeed Yusuf 7月接受採訪時表示。在8月15日之前以來，巴基斯坦政府多次表示國家無法再接受難民，並堅稱除了擁有正當通行證件的阿富汗人外，沒有難民入境。

巴基斯坦為接受阿富汗難民最多的國家，圖為其境內的阿富汗難民營。（UNHCR）

鄰國封關助長偷渡

根據伊朗當地媒體報道，伊朗當局與塔利班達成協議，以封關為條件，換取以遜尼派為主的阿富汗國內少數什葉派的安全（什葉派為伊朗穆斯林主體）。

然而，無論是巴基斯坦還是伊朗，「封鎖的」邊境均未攔住偷渡者，《華爾街日報》引述一位來自喀布爾大學的23歲工程系學生稱，他和他的幾名朋友每個人給了人口販子200美元，便成功從阿富汗西邊的尼姆魯茲省（Nimroz）進入伊朗，在邊境，他們看到有數百人過境。逃往時雖有伊朗士兵在身後向空中射擊威脅，但最終偷渡成功。

土耳其擬擴建圍牆

儘管和阿富汗幾千公里相隔，土耳其對阿富汗難民湧入的憂慮絲毫不亞於巴、伊二國。2015年敘利亞難民危機，大量逃往歐洲的難民從土耳其經過，卻因歐洲國家拒收而被攔在土耳其境內。此次阿富汗政變，適逢土耳其國內經濟受疫情重創，通貨膨脹率逼近20%，失業率更達到22%。而民眾之間的反移民情緒亦不小，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的政敵、反對黨主席Kemal Kilicdaroglu更向選民承諾，一旦掌權將「在兩年內解決難民問題」。

隨着反移民情緒上漲，同時強化中的還有與伊朗邊境3米高的圍牆，根據土耳其政府的計劃，該邊境牆將從現有的155公里長擴建至242公里，覆蓋兩國邊境一半以上的距離。

歐洲多國擔心塔利班的管治將會引發另一波來自阿富汗的難民潮。圖為早前波蘭首都有民眾要求收容阿富汗難民。（Reuters）

土耳其以外，歐盟各國除了法國和德國表態願意接收，其他國家則紛紛承諾加大對伊朗、巴基斯坦等鄰國的援助，來避免最終由自己承擔難民責任。

敘利亞難民危機不過幾年後，仿佛歷史重演一般，各國礙於既有的難民負擔、國內政治和經濟等壓力，在這個長期為戰亂、難民所困的地區，再次上演推推搡搡、不願收容的老戲碼。