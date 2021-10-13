澳洲願聲援台灣　但誰來扣下台海扳機

10月1日至5日，解放軍出動150架次軍機飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），引發「國慶閲兵到台海」的議論，也折射兩岸關係的每況愈下。然見此境況，台灣政壇「依舊故我」，不僅未設法緩和兩岸關係，還拉上同遭政客炒作反中民粹的澳洲，在戰雲陰天下大玩危險遊戲。



首先，是台外交部長吳釗燮於10月3日接受澳洲廣播公司（ABC）專訪，提及越發頻繁的「軍機擾台」，並呼籲澳洲「應通過發展更緊密的關係來幫助陷入困境的台灣」，希望「能和澳洲進行安全或情報交流」，以應對所謂「戰爭局勢」。同時，吳釗燮也不忘強調「台灣正在備戰」。

無獨有偶，澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）於10月7日訪台，並在與蔡英文會面後，參加10月8日由亞洲交流基金會舉辦的玉山論壇，發表開幕式演說。

阿博特表示，伴隨近期解放軍戰機愈發恫嚇侵擾台灣，此刻沒有什麼事情，比聲援台灣更急迫。然而阿博特不忘「天馬行空」預言，「中國意識到自身國力已達頂峰，加上人口高齡化、經濟成長放緩等因素，很有可能在不久之後出擊」。阿博特甚至大膽呼籲，台灣必須成為「能對任何入侵者造成大規模和不對稱破壞」的「東方以色列」（eastern Israel）。

然除卻上述較為激進的言論，演說便盡是陳腔濫調，除了「台灣的未來應該由台灣人民決定，也要讓北京知道，任何脅迫都將招致無法估量的後果」等虛浮鼓舞外，阿博特也向美國呼籲，「不能袖手旁觀，眼睜睜看着台灣遭吞噬」，甚至面向澳洲政壇喊話「澳洲也不應對台灣人的命運漠不關心」。

而這般「肝膽相照」台澳情，也在阿博特回國後，於意想不到處泄了底。

澳洲的真實盤算

10月10日，台灣正在歡慶雙十節，已經返澳的阿博特也於同日投書《澳洲人報》（The Australian），發表文章「我給台灣的訊息是：準備戰鬥」（My message to Taiwan: get ready to fight）。內容雖說是以其在玉山論壇的開幕致詞為基礎，卻又多了些弦外之音。

綜觀全文，多數段落與講稿雷同，包括阿博特認為，「北京的奪台行動已開始」，解放軍機飛入台灣防空識別區（ADIZ）的次數不斷增加，「為的便是測試台灣的準備情況，以及讓台灣空軍筋疲力盡」，最終在常態化的軍機繞台與軍演下，「台灣將難以識別北京行動的真實用意」。

「東方以色列」（eastern Israel） 也作為文章關鍵字再度出現。但阿博特此次加了新但書，表示在阿富汗戰爭後（post-Afghanistan），採行拜登主義（Biden doctrine）的美國會幫助「能自助者」，畢竟「沒有人會比為自己而戰的台灣更努力」。如此表態，與在玉山論壇中暢談「美澳不該對台袖手旁觀」相比，顯然多了絲諱莫如深、語帶保留。文章結尾，阿博特再次呼籲，「中國正要奪取台灣的自由」，而要避免這場「沒人想要的戰爭」，最好方法就是「準備作戰」。

莫里森（Scott Morrison）上任後 中澳關係持續低盪：

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平心而論，從玉山論壇到投書媒體，阿博特的態度談不上立場變化，而是將本就暗藏心中的大實話，說得更加透亮。其雖在演講中呼籲「關心」台灣命運，卻也未言明「關心」力道，故台灣總有「美澳協防台海」的幻想空間；如今其在文章中將以色列與阿富汗並陳，乃是隱晦道出了某種「關心」前提，即台灣須有作戰決心，美國才有出手可能。

換言之，在阿博特等澳洲政客看來，倘若台灣做不了能扎中國的「刺蝟」，美國將不會有軍事挹注的動機。若再說得直接點，台海戰事爆發後，台灣若不能全島浴血，化城市為遊擊叢林，以損耗解放軍人員與軍火，美國將不會有出手興趣。

上述表態，其實未必是美國的心理盤算，卻能反映澳洲的「推己及人」。所謂「東方以色列」等「美國規劃」，實是澳洲自己的台海局勢觀投射：台灣不過是用來傷害中國的棋子，其價值乃是依附反中議程而生。但論及真槍實彈對決解放軍，作戰乃是台灣自己的義務，協防則是美國的選項，澳洲雖要表達「關心」，卻需儘可能置身事外，畢竟「牽制中國」還有別的途徑，沒必要將所有賭注放在台海。

誰是台海的不確定變數

由上述脈絡觀之，台海的不確定變數，仍是兩岸當事方，以及大洋彼岸的美國。

在台灣一側，民間的台獨趨勢不會停下，但諸如蔡英文等台獨政客，卻已逐漸摸索出一套「相對安全」的執政節奏，即在選舉與政治需要時，大肆炒作島內反中民粹，既鞏固執政基礎，也加劇對國民黨的摧枯拉朽；然而一看苗頭不對，也會適時收斂退卻，例如此次蔡英文雙十演說，便是用強調「不統」的「中華民國台灣」色彩，粉飾其「台獨」的本質，典禮上也盡是青天白日滿地紅等「中華民國殖民政權」元素，頗有借鑑馬英九「不統、不獨、不武」的意味，只不過終極目標的「兩岸兩國」藏於無形。

而如此操作的結果，將導致兩岸陷入某種「尷尬默契」，即「和統」的可能性微乎其微，甚至可謂已經消失，但民進黨某些「理性政客」為了長久執政，會暫時避免向「法理台獨」邁進。換言之，如今的民進黨企圖「腳踏兩條船」，在「台獨」與「獨台」間搖擺，於「台獨」與「華獨」間跳進跳出，其或許會與澳洲、日本的某些政客同唱反中雙簧，卻也在與北京的長期互動中，隱約探知了那條不曾言說的「底線」。而對當今的蔡英文團隊也暗中迴避這一禁忌。

今年台灣雙十慶典場景：

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在北京一方，其統一決心確實無庸置疑，但方式與時機則另有規劃。對比如今的兩岸軍事實力，台灣充其量是美國的軍火清倉部，要做「東方以色列」無異是天方夜譚。諸如M109自走砲、魚叉系統，皆在台海戰爭中無用武之地，民進黨的反核政策更是摧毀了台灣的能源自主機會，加上其大力削減軍公教福利，可謂是從務實層面阻斷了武裝台獨的所有可能。

在此脈絡下，武統已非能力問題，而是意願選項。但由中共過往戰史觀之，「主動」武統或許仍非今日的「第一要務」，北京對台雖屢有強硬措詞，卻仍是恫嚇意味高過動武暗示，畢竟若真要武統，「出其不意」、「速戰速決」應為最理想狀態，無須事前頻頻釋放訊號。而在反壟斷、共同富裕等政治進程下，民進黨若不表現得過於誇張，北京在大局考量下，仍是願意模糊處理台海問題，以免在此耗費過多政治成本。

然而伴隨中美博弈愈發劇烈，攤牌的一日終要到來。以如今美國內部民意觀之，經歷在越南、中東的慘烈撤退後，出兵台灣的概率趨近於零，更何況對手還是強過游擊隊百倍的解放軍，即便台灣想做「東方以色列」，美國也不願奉陪。但如此限制並不妨礙其大打「台灣牌」，即便玩得過火促使武統發生，美國仍能以此發動對華禁運、經濟制裁，將台灣的剩餘價值榨得一滴不剩。

要而論之，以當今的台海結構來看，扣下扳機的一刻，或許會是美國在台灣議題上，突破北京某條底線後，招致了「勿謂言之不預」的強力反擊。這對北京或許不是最好時機，但其一旦要做，就必須徹底，正如其在香港所為般，一旦出手便不會顧慮西方立場與態度。